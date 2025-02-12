草莓控每年都搶喝的「麻古茶坊」草莓飲料回來了！以果粒茶聞名的麻古茶坊，只要是季節限定的果粒茶，都讓飲料控大推。這次冬季最強草莓飲料「芝芝草莓果粒」與「草莓果粒波波」，將於2/14情人節當天強勢回歸，草莓控千萬不要錯過一年一次的草莓饗宴。



▲草莓飲料推薦「麻古茶坊」草莓系列回歸/ 麻古茶坊 提供、WalkerLand窩客島整理



麻古茶坊始終堅持高品質水果，這次的草莓系列也不例外。選用正值盛產期的新鮮草莓，將自然酸甜濃縮在綿密冰沙中，再搭配滑順果肉，釋放最純粹的莓果香氣。「芝芝草莓果粒」以草莓冰沙為基底，加入滑順綠茶凍，讓整體口感更加細膩。最上層鋪上以紐西蘭起司與喜馬拉雅山玫瑰鹽調製的芝芝奶蓋，鹹甜交錯的風味完美平衡酸甜草莓，讓奶香與果香交織出豐富層次。



▲麻古茶坊「芝芝草莓果粒」與「草莓果粒波波」將於2/14開賣/ 麻古茶坊 提供、WalkerLand窩客島整理

麻古茶坊 草莓飲料系列

開賣時間：2/14 起，全台麻古茶坊門市限時上市

飲品售價：

芝芝草莓果粒：南部 90 元，北、中、東部 95 元

草莓果粒波波：南部 90 元，北、中、東部 95 元

注意事項：部分門市售價略有不同，請依官網及門市公告為準。