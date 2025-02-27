日本知名線上訂房品牌樂天旅遊於今日宣布，三月將推出「SUPER SALE」住宿優惠活動，讓旅客以最低26折的超值價格入住日本熱門飯店。此次活動正值2025年瀨戶內國際藝術祭即將於4月18日開幕之際，這場每三年舉行一次的當代藝術盛會，將橫跨春、夏、秋三季，預計吸引來自全球百萬名遊客造訪瀨戶內海的直島、豐島、女木島、男木島、小豆島、大島、犬島等藝術島，以及四國高松港等共17個展區。除了欣賞裝置藝術、雕塑與表演作品，旅客還能探索群島間獨特的自然景觀與當地文化。



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由於藝術祭期間預計將湧入大量觀光人潮，日本當局正積極提升交通與住宿便利性。大阪關西國際機場預計春季開始增設航班，瀨戶內地區則增加前往小豆島、豐島、直島的渡輪與巴士班次，以改善島內交通。此外，官方推出「人流預測日曆」，幫助旅客避開人潮尖峰時段，減少旅程中的交通壓力。隨著周邊城市轉運規劃的調整，住宿需求同步提升，特別是作為國際旅客樞紐的大阪，以及鄰近藝術展區的岡山市與高松市，皆成為熱門住宿選擇，讓旅客能夠「先住市區，隔天入島」，以提升行程安排的彈性與效率。



樂天旅遊台灣行銷經理陳忠豪表示，隨著藝術祭關注度升高，日本旅遊市場持續回暖，旅客對住宿選擇更加講求彈性與便利性。大阪作為通往瀨戶內藝術群島的國際門戶，加上適逢2025大阪世界博覽會，市中心住宿需求明顯上升。然而，藝術祭期間島上住宿選擇有限，因此建議旅客選擇鄰近交通樞紐地區，如岡山市或四國高松市，透過便利的渡輪與巴士往返展區，以更順暢的方式遊覽瀨戶內國際藝術祭。為幫助旅客提前預訂住宿，樂天旅遊特別推出三月「SUPER SALE」，以優惠價格搭配日式貼心服務，讓旅客在藝術祭與世博會期間都能享受最舒適的住宿體驗。



岡山縣是前往瀨戶內藝術祭主要展區的重要轉運站，旅客可從岡山車站搭乘電車至宇野港，再轉乘渡輪前往直島、豐島等藝術島。官方在藝術祭期間特別增設船班與巴士接駁，讓交通更加順暢。岡山本身也擁有豐富的觀光資源，如岡山城、後樂園，以及桃太郎傳說相關景點，讓旅客在欣賞藝術祭之餘，也能深度探索當地歷史與文化。



樂天旅遊推薦「三井花園飯店岡山」，其地理位置優越，距離JR岡山站僅步行兩分鐘，方便旅客轉乘各類交通工具前往瀨戶內藝術島。飯店設計融合日式雅緻風格與現代機能，大廳採用木質調與綠意裝潢營造靜謐氛圍，客房則運用柔和燈光與溫暖色調，提供放鬆舒適的住宿環境。此外，飯店內的「花園浴場」設有檜木製浴缸，旅客可在此欣賞庭園景色並放鬆身心。飯店距離AEON Mall岡山亦僅需步行數分鐘，為旅客提供便利的購物與用餐選擇。透過樂天旅遊「SUPER SALE」活動，旅客可享受57折起的快閃優惠，輕鬆展開瀨戶內群島藝術之旅。



樂天旅遊「SUPER SALE」2025 三月住宿優惠活動列表

對於希望從四國出發的旅客而言，高松市是進入藝術祭展區的理想門戶。高松港是前往直島、小豆島等地的主要港口，藝術祭期間將成為遊客前往各大展區的重要轉運站。高松本身亦擁有眾多文化與美食體驗，如被譽為「日本三大名園」之一的栗林公園，以及知名的金刀比羅宮。此外，四國香川縣以讚岐烏龍麵聞名，旅客可在當地品嚐正宗烏龍麵料理，深入體驗四國的飲食文化。樂天旅遊推薦「高松皇家公園飯店」，該飯店坐落於市中心，距離高松港僅15分鐘步行路程，前往藝術島嶼極為便利。飯店內部設計融合現代時尚與日式美學，部分房型配有大片窗景，可俯瞰高松市區的綠意景致。館內四樓的專屬休息酒廊提供寧靜的環境，旅客可免費享用精選飲品與小點。飯店鄰近高松中央商店街，周邊匯聚多間知名烏龍麵店，適合旅客漫步品嚐美食。透過樂天旅遊「SUPER SALE」，旅客可享受54折起的優惠，輕鬆開啟瀨戶內海跳島之旅。大阪作為國際旅客進入日本的主要門戶，也是前往瀨戶內藝術祭的重要出發地。許多旅客會在大阪短暫停留，再搭乘新幹線前往岡山或高松，轉搭渡輪抵達藝術展區。由於大阪市內交通發達，旅客通常偏好入住難波與梅田等核心商圈，方便體驗當地旅遊、美食與購物。樂天旅遊推薦「難波東方飯店」，該飯店距離南海難波站僅步行三分鐘，地理位置極為便利。飯店內部採用溫暖木質調裝潢，打造簡約且舒適的住宿空間，部分房型設有露台，讓旅客享受開闊視野與充足的自然光。館內提供多種房型選擇，適合單人旅行、雙人同行或家庭入住，並設有自助洗衣區，特別適合長天數旅客。早餐方面，飯店提供日式與西式餐點，滿足不同飲食需求。此外，旅客步行即可抵達心齋橋與道頓堀商圈，享受當地美食、購物與夜生活。透過「SUPER SALE」，旅客可享最低54折價格入住，輕鬆暢遊大阪與瀨戶內藝術祭。

活動期間：2025年3月4日19:00 ～ 3月21日08:59（台灣時間）

適用入住期間：即日起至2025年9月30日

官網：SUPER SALE

主要優惠內容：全站住宿優惠、全站住宿95折優惠券、指定飯店祭出快閃折扣，最低26折

限量優惠券：6折優惠券，適用於東京、大阪、京都、北海道、沖繩等熱門城市

每日限時加碼優惠：週末住宿優惠85折、日式旅館限定優惠65折、早鳥優惠65折



SUPER SALE 推薦住宿地點與優惠

岡山市

三井花園飯店岡山

位置：JR岡山站步行2分鐘

特色：方便轉乘前往瀨戶內藝術祭展區，館內設有花園浴場

SUPER SALE折扣：最低57折

高松市

高松皇家公園飯店

位置：市中心，距高松港15分鐘步行路程

特色：便利前往直島、小豆島，周邊美食購物豐富

SUPER SALE折扣：最低54折

大阪市

難波東方飯店

位置：南海難波站步行3分鐘，鄰近心齋橋、道頓堀

特色：交通便利，適合短暫停留轉往瀨戶內藝術祭

SUPER SALE折扣：最低54折

活動詳情與訂房連結請前往樂天旅遊官網查詢