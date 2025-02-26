和歌山住宿推薦！想體驗不一樣的日本住宿、遠離世俗塵囂，尤其適合「蓮華定院」！位於高野山的「蓮華定院」至今已超過800年歷史，不只是宗教聖地，亦曾是戰國時代名將真田幸村修行之處；入住期間可以深刻體會僧侶的修行日常、品嚐精進料理，還能參與阿字觀冥想體驗、好好沈澱身心靈。



▲和歌山特色住宿推薦蓮華定院，體驗僧侶修行日常/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲蓮華定院的環境清幽寧靜，冬季有機會欣賞絕美雪景/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

行勝上人於鎌倉時代初期創立「蓮華定院」，而在寺院門前兩側燈籠以及拉門等處皆可見真田家的六文錢家徽，足見這座近千年歷史的寺院與戰國名將的淵源，加上2016年由堺雅人主演的NHK大河劇《真田丸》播出後，「蓮華定院」更是名聲遠揚，吸引廣大日本歷史迷抑或渴望淨化心靈的旅人來寺院住一晚。▲蓮華定院的晚餐與早餐為所有房客在固定時段一起享用/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲蓮華定院選用高野山食材製成的精進料理晚餐/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

在「蓮華定院」住宿如同和僧侶們一起在高野山修行，雖然一般房型為簡約樸實的榻榻米、洗澡需在規定時間內至大浴場，但也有舒適度的不輸酒店、有獨立衛浴的數款高級房型可以依照自己預算選擇，如57米大、位於庭院側邊的花園套房「閑林」；不論入住哪一種房型，皆包含選用高野山食材製成的精進料理晚餐及早餐。



▲蓮華定院的花園套房「閑林」，一晚房價118,000円/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲蓮華定院的的花園套房「閑林」有獨立衛浴，可以邊泡澡邊欣賞庭院景緻/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

既然特地來「蓮華定院」親身體會僧侶日常，除了參加早課、抄經之外，最不能錯過的就是每日5點舉行的阿字觀冥想體驗。僧侶會分別以日文和英文講解一遍，並帶領大家進行大約40分鐘的冥想。和來自世界各地的旅人一同住在氛圍清幽寧靜的寺院裡、冥想平靜身心靈，退房「還俗」那一刻也的確有昇華之感，是一生難忘的日本住宿體驗；需特別注意的是，蓮華定院為文化財，行李箱不得拖地，加上沒有電梯，建議另外分裝一晚的換洗衣物與盥洗用品、直接拎袋入住較為便利。推薦閱讀： 和歌山觀光列車！鐵道迷必搭南海加太線「鯛魚列車」，5條鯛魚等你蒐集。 ▲蓮華定院每日5點的阿字觀冥想體驗/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲蓮華定長廊設有自動販賣機，內含茶飲、可樂與啤酒/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

蓮華定院資訊

地址： 700 Koyasan, Koya, Ito District, Wakayama 648-0211日本

電話：+81 736-56-2231

官網：蓮華定院