鐵道迷一定要安排和歌山之旅！和歌山共有三款特色列車，其中由南海電鐵營運的鯛魚列車，列車以鯛魚之姿穿梭和歌山市站與加太站之間，粉嫩車身搭配車頭圓潤大魚眼，吸睛的模樣早已成功吸引全球鐵道迷特地乘車造訪這座寧靜的小漁村。



▲和歌山推薦必搭鯛魚列車，電車化為一條鯛魚穿梭加太線/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲和歌山粉紅色鯛魚列車「SACHI」車廂內部/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

之所以選擇鯛魚化身為觀光列車，是由於加太漁獲量以鯛魚最為豐富，加上鯛魚（たい）與祝福（めでたい）日文發音相似，藉此象徵幸福在和歌山奔馳著；和歌山鯛魚列車目前總共5台，分別是藏著乘載滿滿愛心的粉色鯛魚媽媽「SACHI」（さち）、象徵海洋的藍色鯛魚爸爸「KAI」（かい）、喜氣洋洋的紅色鯛魚寶寶「NANA」（なな）、以冒險為主題的黑色鯛魚大伯「KASHIRA」（かしら），以及漸層馬卡龍色的繽紛鯛魚「KANATA」。



▲和歌山粉紅鯛魚列車「SACHI」車廂內部亦充滿鯛魚相關巧思/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲和歌山粉紅鯛魚列車「SACHI」藏有愛心造型手把/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



人氣最高的媽媽鯛魚列車，不僅粉嫩色外觀擄獲無數少女心，車廂內外更是藏著不少等著鐵道迷發現的小巧思。如：車廂內各種鯛魚造型的裝飾、佈滿魚鱗的窗簾、隱藏版的愛心造型手把等，短短25分鐘的車程讓大家快門按不停。此外，要注意的是由於加太線每班列車時間間隔較長，加上若想拍攝特定顏色的鯛魚列車，建議事先查好鯛魚列車時刻表，以免久候。



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▲和歌山粉紅鯛魚列車「SACHI」窗簾佈滿魚鱗/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲和歌山鯛魚列車目前共有5款等著鐵道迷蒐集/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

鯛魚列車資訊

行駛路線：歌山市站～加太站

單程票價：370日圓/成人

官網：和歌山鯛魚列車