和歌山景點推薦！「太地町立鯨魚博物館」是日本唯一結合博物館的鯨豚主題園區，可以近距離欣賞9種鯨豚、總數量超過40隻。值得一提的是，鯨豚都是在天然海水、細心的照護之下成長，並且在此不僅能欣賞鯨豚表演、下海與牠們親密互動，還能從多元的館藏與簡介深度了解鯨豚的特性以及和歌山人與鯨魚相依相存的歷史文化。



▲和歌山景點推薦！寓教於樂的太地町立鯨魚博物館/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲太地町立鯨魚博物館展示露脊鯨等鯨豚的完整骨架/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

「太地町立鯨魚博物館」共有3層樓，主要以「人類與鯨魚的關係」為概念，館內以模型重現古老的捕鯨場景與作業器具，還有各種鯨豚的詳細資料，其中不少標本為實物，如：露脊鯨完整骨架、鯨豚胎兒和部分器官等，來源包括數十年前保存下來、擱淺或其他自然死亡等因素，希望藉此讓鯨豚游進大眾視野，甚至能夠進一步的喜歡鯨豚、加入鯨豚保育的行列；此外，只要押金500日圓即可租借語音導覽，共有4國語言，分別為日、英、中、泰語。



▲太地町立鯨魚博物館的互動裝置可以聆聽海豚的3種叫聲/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲太地町立鯨魚博物館部分館藏為實品，取自自然死亡的鯨豚/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

與鯨豚互動部分，在「太地町立鯨魚博物館」可以餵食鯨豚（300日圓/1人）、搭乘獨木舟近距離觀察鯨豚 (1000日圓/1人)、甚至還能穿著青蛙裝下海輕撫海豚的肌膚、與海豚潑水玩樂(1000日圓/1人)。海豚表演一天則有4場，表演結束開放40名觀眾和海豚合影留念（300日圓/1人）。

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▲在太地町立鯨魚博物館可以下海和海豚潑水互動/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲太地町立鯨魚博物館一天有4場海豚表演/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

太地町立鯨魚博物館資訊

地址：和歌山県東牟婁郡太地町太地2934-2

電話：0735-59-2400

官網：太地町立鯨魚博物館

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▲太地町立鯨魚博物館門前設有鯨豚造型郵筒/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲在太地町立鯨魚博物館可以近距離欣賞9種鯨豚/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲餵食鯨豚為太地町立鯨魚博物館人氣體驗之一/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲太地町立鯨魚博物館的海豚表演深受歡迎/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲太地町立鯨魚博物館的語音導覽共有4國語言/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲太地町立鯨魚博物館的限定周邊商品皆為館長親自設計/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝