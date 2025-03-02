萬豪國際集團旗下兩大品牌台北士林萬麗酒店與台中李方艾美酒店，首度聯手推出「雙城連住專案」，預計於2025年3月3日正式開賣，並限時販售至3月10日止。這項專案以台北、台中雙城為主軸，結合兩間各具特色的國際級酒店住宿體驗，透過靈活的入住安排與加碼贈送萬豪旅享家點數，吸引熱愛國內旅遊與品牌住宿體驗的消費者關注。



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▲台中李方艾美酒店艾美套房，典雅摩登設計與舒適氛圍，為旅客帶來尊榮住宿體驗 / 台北士林萬麗、台中李方艾美提供、WalkerLand窩客島整理



本次雙城專案提供兩種房型組合選擇，基礎方案每人12,000元，即可入住台北士林萬麗酒店尊貴山景客房及台中李方艾美酒店經典客房各一晚，並獲贈24,000點萬豪旅享家點數；升級版方案則以24,000元，入住台北士林萬麗酒店萬麗套房與台中李方艾美酒店艾美套房，並享有雙人自助早餐、行政酒廊禮遇，以及48,000點萬豪旅享家點數。值得注意的是，此專案無須連續入住兩間酒店，旅客可依行程彈性安排，選擇先入住台北或台中，並於第一晚住宿期間獲得另一間酒店的住宿券。該住宿券使用期限至2025年9月30日，讓旅客在規劃旅程時更具靈活度。



▲台北士林萬麗酒店尊貴客房，結合現代時尚與舒適空間，讓旅客盡享靜謐時光 / 台北士林萬麗、台中李方艾美提供、WalkerLand窩客島整理

台北士林萬麗酒店位於士林官邸旁，結合歷史文化與自然景觀，並以士林官邸的玫瑰園與蝴蝶元素為設計靈感。酒店內設有頂樓無邊際泳池，可遠眺士林山景與城市風光；一樓餐廳士林廚房則以大片落地窗引進戶外綠意，提供豐富的早餐選擇。酒店距離捷運士林站僅約7分鐘步行路程，周邊擁有士林夜市、故宮博物院與兒童新樂園等知名景點，是結合美食、文化與親子娛樂的熱門住宿地點。▲點數疊乘超值回饋！入住台中與台北高端酒店，輕鬆累積萬豪旅享家點數 / 台北士林萬麗、台中李方艾美提供、WalkerLand窩客島整理台中李方艾美酒店則坐落於台中中區核心地段，為中區最高建築，鄰近台中車站及高鐵快捷轉乘站，交通相當便利。酒店設計融合台中舊城文化與現代美學，並擁有高樓層景觀客房，大片落地窗可將城市景致盡收眼底。館內新食譜餐廳提供豐富自助早餐，行政酒廊則提供輕食與專屬服務，讓旅客感受尊榮禮遇。此外，酒店內設有高空景觀泳池、健身房與蒸氣烤箱等設施，滿足商務與休閒旅客的多元需求。萬豪國際集團表示，本次雙城專案希望透過北中雙城串聯，讓旅客一次體驗兩種截然不同的城市氛圍與酒店特色，同時透過豐厚的點數回饋，吸引忠實會員以及熱愛探索台灣在地風格的旅客參與。這項專案自2025年3月3日中午12點起於台北士林萬麗酒店與台中李方艾美酒店同步開賣，僅限快閃8天至3月10日為止。▲限時快閃優惠開搶！3月3日中午1200準時開賣，入住雙城享點數翻倍回饋 / 台北士林萬麗、台中李方艾美提供、WalkerLand窩客島整理

台北士林萬麗x台中李方艾美「暢遊雙城 美麗連城 點數疊乘」雙城連住專案

活動期間：2025年3月3日12:00 至 2025年3月10日23:59

適用入住期間：入住券有效期限至2025年9月30日止

活動內容：旅客可彈性安排入住順序，台北士林萬麗酒店與台中李方艾美酒店各住一晚，入住時即可獲得另一間酒店的住宿券。



方案一：經典雙城住宿

價格：NT$12,000元

房型：

台北士林萬麗酒店尊貴山景客房（一大床或兩中床）1晚

台中李方艾美酒店經典客房（一大床或兩中床）1晚

贈送點數：24,000點萬豪旅享家點數

其他：價格含服務費與稅金，不含早餐



方案二：尊榮套房體驗

價格：NT$24,000元

房型：

台北士林萬麗酒店萬麗套房 1晚

台中李方艾美酒店艾美套房 1晚

贈送點數：48,000點萬豪旅享家點數

其他：含雙人自助早餐、行政酒廊禮遇，價格已含服務費與稅金

專案特色：

不需連續入住，住宿順序自由安排

贈送點數高額回饋，入住即享萬豪旅享家點數最高48,000點

台北、台中雙城住宿一次收集



相關活動內容依官方公告為主