度假不只是放空，更是一場回歸自我、調整步伐的心靈旅行。在現代忙碌的生活步調中，找到適合自己的慢活節奏，正是追求身心平衡的重要關鍵。為了讓旅人們能夠同時擁抱山海風情，宜蘭力麗威斯汀度假酒店攜手八里福朋喜來登酒店，共同推出全新的「山海遊蹤，雙城同行」聯合住房專案。這項專案以每組16,888元的優惠價格，提供三天兩夜的雙城雙享體驗，帶領旅客一次收藏宜蘭山林溫泉與八里水岸風光，並搭配豐富美饌與限定禮遇，為2025春夏假期打造最愜意的度假新選擇。



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▲宜蘭力麗威斯汀x八里福朋喜來登聯合住房優惠16,888元 / 宜蘭力麗威斯汀、八里福朋喜來登提供、WalkerLand窩客島整理



▲宜蘭力麗威斯汀度假酒店 以日式禪風為意象詮釋整體設計風格，擁有著名的溫泉和壯麗的自然風光 / 宜蘭力麗威斯汀、八里福朋喜來登提供、WalkerLand窩客島整理

本次「山海遊蹤，雙城同行」聯合住房專案從2025年2月25日正式開賣，販售期間僅至5月31日，入住期間則延長至8月31日，讓旅人可以依照自身需求，彈性安排旅程，不必連住也能自在暢遊雙城風情。這種靈活入住的設計，完美呼應當代旅人追求自由探索與彈性規劃的度假趨勢。入住八里福朋喜來登酒店時，旅客將下榻河景豪華客房，悠閒品味英式雙人下午茶，感受淡水河畔的靜謐與悠然。此外，每位入住旅客皆可獲得迎賓飲料券與限量紀念船票雙人套票，輕鬆漫遊水岸風光，將八里獨特的河港景致一一收藏。而當旅程來到宜蘭力麗威斯汀度假酒店，旅客則將沉浸於山林環繞的靜謐之境，入住豪華或精選客房一晚，享受知味西餐廳的雙人自助晚餐與豐盛早餐，更能於溫泉設施中體驗東方禪風的養生泡湯，享受全方位身心舒活。▲八里福朋喜來登酒店 豪華客房河景房，寬闊落地窗映入淡水河的靜謐波光 / 宜蘭力麗威斯汀、八里福朋喜來登提供、WalkerLand窩客島整理▲來到宜蘭力麗威斯汀度假酒店，旅客將沉浸於山林環繞的靜謐之境 / 宜蘭力麗威斯汀、八里福朋喜來登提供、WalkerLand窩客島整理台灣四季皆適合泡湯，特別是春季濕冷氣候最適合來場暖湯療癒。「山海遊蹤，雙城同行」住房專案正好掌握這個黃金時機，讓旅客在宜蘭力麗威斯汀度假酒店的碳酸氫鈉泉中感受柔滑水感，無論室內或露天風呂皆能自在享受。而來到八里福朋喜來登酒店，更能體驗台灣少見、有「熱之湯」之稱的氯離子泉，帶來截然不同的溫泉感受，為旅程增添更多層次驚喜。▲旅客在宜蘭力麗威斯汀度假酒店的碳酸氫鈉泉中感受柔滑水感，無論室內或露天風呂皆能自在享受 / 宜蘭力麗威斯汀、八里福朋喜來登提供、WalkerLand窩客島整理同時，為了回饋萬豪旅享家會員，這次雙館聯賣住房專案還特別祭出限時點數加碼禮遇。凡於2025年6月30日前完成雙城入住，即可額外獲得萬豪旅享家8,000點積分，等於預先存下一筆未來旅程的旅遊基金，無論是下次入住台灣萬豪集團旗下飯店，或規劃海外旅行，都能輕鬆折抵，讓旅程更具價值。▲凡於2025年6月30日前完成雙城入住，即可額外獲得萬豪旅享家8,000點積分，等於預先存下一筆未來旅程的旅遊基金 / 宜蘭力麗威斯汀、八里福朋喜來登提供、WalkerLand窩客島整理

宜蘭力麗威斯汀x八里福朋喜來登聯合「山海遊蹤 雙城同行」住房優惠

販售期間：2025年2月25日到5月31日

入住期間：2025年2月26日到8月31日

專案價格：16,888元

入住內容

1、八里福朋喜來登＋宜蘭力麗威斯汀 各住1晚

2、附雙人下午茶、雙人晚餐、雙人早餐、紀念船票

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萬豪點數回饋：6月30日前住滿兩館送8,000點