嘉義最近話題滿滿，不只是小吃美食圈粉無數，還在2025年一舉奪下「新興旅遊目的地冠軍」，讓這座文化濃厚又帶點文青感的城市成為全台最想去的旅行熱點。而這波嘉義熱潮還沒退燒，228連假前夕，嘉義街頭又掀起一場超吸睛的藝術風暴。華人文創設計旅店龍頭「承億集團」，特別邀請12位台灣知名藝術家聯手策劃「樹梢上的藝術獵人」藝術聯展，將整座城市變身為一座打卡感滿滿的「城市型美術館」，讓大家一邊逛街、一邊獵找藝術，替嘉義的春季觀光再添亮點。



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▲ / 承億集團提供、WalkerLand窩客島整理



這場「樹梢上的藝術獵人」聯展從2月27日正式開幕，首站選在嘉義市西區上海路316號，現場還特別舉辦了一場別開生面的記者會。當天除了承億集團董事長戴俊郎、嘉義市文化局局長謝育哲親自站台，更邀請到當代藝術家寧芮潔帶來行為藝術表演，以身體動作串連城市與藝術之間的想像，也為整場展覽揭開序幕。這次聯展不只是單點展出，而是精心規劃了五大展區，並且大膽把展覽範圍擴散到整座城市的巷弄間，讓參觀者每一步都像在「尋寶」，把嘉義的文化紋理與藝術亮點全都串聯起來，打造一場真正的城市藝術遊獵之旅。



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承億集團從嘉義起家，最早是一間建設公司，經過多年經營，現在事業版圖已經跨足全台，從五星級飯店到特色主題餐廳，甚至連觀光旅遊、酒店物業管理、國際藝術策展到整合行銷都一手包辦。特別是「藝文策展」，更是承億品牌的靈魂之一。這些年，承億集團累積舉辦超過百場藝術展覽，吸引超過十萬名旅人走進飯店觀展，成功把「住飯店」變成一場場結合藝術與人文的深度旅行。▲ / 承億集團提供、WalkerLand窩客島整理這次回到嘉義策展，承億更想做點不一樣的事。他們找來12位橫跨新銳與資深的台灣藝術家，包括Roy Siao、王巧如 Nemosyne、王科邁、李再然、李依恬 Tian、周明翰、林謙 Joker、昴咪 Maumi、洪瑞聿 Theresa H.、廖堉安、蕭聖儒等，大家一起把作品搬出美術館，直接放進街區、老屋甚至接待中心，把整座嘉義市區變成一座沒有圍牆的美術館，讓藝術真正融入城市呼吸之中。這次展出的作品數量超過百件，橫跨嘉義東區與西區，觀眾只要跟著藝術地圖走，就像參加一場城市版的尋寶遊戲，一邊感受嘉義日常風景，一邊挖掘巷弄裡的藝術驚喜。這場聯展還有個重量級亮點，就是2023年在「國王的森林城市」爆紅的當代藝術家寧芮潔，再度擔任策展人，帶來全新的MOI大型氣球裝置藝術。MOI是法文「我」的意思，這個可愛的氣球小女孩，是寧芮潔心中童年的象徵，這次她特別製作三件巨型MOI作品，分布在上海路316號主展區、自由路420號及承億建設接待中心，最大的一件MOI長達11公尺，直接橫躺在街頭，不只孩子們愛不釋手，連大人都忍不住拍照打卡，讓MOI瞬間成為嘉義街頭最熱門的打卡新地標。寧芮潔的作品風格鮮明，帶有強烈的未來主義感，擅長用作品勾勒生命、自然與人類情感的交匯點，她的作品曾走上韓國、澳洲、新加坡、法國與紐約的國際舞台，這次回到台灣，更以策展人身分，把這場藝術遊獵的靈魂貫穿整個展覽。承億品牌長簡巧珊表示，空間會留下使用者的回憶，但藝術能讓空間產生靈魂，這次展覽最想做的，就是帶著嘉義人重新凝視這座城市的文化價值，讓老屋被重新看見，讓生活中就能感受藝術存在。▲ / 承億集團提供、WalkerLand窩客島整理除了展覽本身有看頭，這次活動還安排了互動滿滿的集點活動。只要在五大展區掃描QR code集點，就能免費兌換「LeMoi療癒捏捏娃」，還能參加加碼抽獎，獎品超狂，包括「新屋裝潢大禮」、「75吋4K QLED三星電視」、「承億集團聯合住宿券」、「Moi Beast Petit Dinosaur藝術作品」，甚至連美食餐券都端上桌，總價值近170萬元，完全就是把展覽變成一場超級有感的文化嘉年華。▲ / 承億集團提供、WalkerLand窩客島整理這場展覽自2月28日正式登場，一路展到4月6日，逢每週一休館，最重要的是，全程免費參觀，不論是想要文青散步、親子共遊還是週末輕旅行，都非常適合。嘉義2025年的這場藝術大秀，不只是藝術迷必訪，連平常沒看展習慣的人，這次都能用最輕鬆的方式走進藝術、感受城市，讓藝術真的走進每個人的生活。▲ / 承億集團提供、WalkerLand窩客島整理

承億「樹梢上的藝術獵人」藝術聯展

公眾開放時間：2025年2月28日（五）至2025年4月6日（日）每日10:00-18:00（每週一休館）

主展區：嘉義市西區上海路316號

其餘展區：桃城茶樣子一樓大廳、初物鐵板燒鍋物（山樣子美食基地）空間

MOI大型氣球裝置展出地點：嘉義市西區上海路316號、嘉義市西區自由路420號、承億建設接待中心



「樹梢上的藝術獵人」藝術遊獵活動

集點位置：承億建設接待中心、嘉義市西區上海路316號、嘉義市西區自由路420號、初物鐵板燒鍋物（山樣子美食基地）、桃城茶樣子

LeMoi療癒捏捏娃兌換地點：承億建設接待中心（嘉義市東區啟明路146號）

兌換時間：每日9:00-17:30