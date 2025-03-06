吃到飽控又有理由衝！「饗 A Joy」一直以來都以創新與精緻的料理深受粉絲喜愛，並以融合台灣本土風味和國際元素的獨特風格，成為了高端Buffet的代表之一。這次饗 A Joy春季菜單的推出，集結了14道精心設計的料理，將春天的季節感融入其中，讓每一道菜品都像是一幅春日的畫作，讓粉絲們又有理由約會吃、慶生吃、搶到訂位就約吃。



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▲饗 A Joy春季新菜14款，吃到飽控新歡 / 饗 A Joy提供、WalkerLand窩客島整理



在饗 A Joy新菜中，主推「金沙綴綠筍串」以台灣經典的豬血糕作為靈感，使用竹筍搭配沙茶醬與花生粉，讓人吃得到鹹甜口感。主食部分則推薦，「鱸魚菲力佐紅天鵝絨醬」更是令人讚不絕口。這道菜將鱸魚搭配獨特的紅天鵝絨醬，搭配炙燒過的蘋果絲瓜和紅鳳菜，整體口感豐盈，完美展現了食材的鮮美。



▲饗 A Joy春季新菜14款，金沙綴綠筍串以台灣經典的豬血糕作為靈感 / 饗 A Joy提供、WalkerLand窩客島整理

饗 A Joy

此外，還有淺粉色澤的「現流春子鯛」搭配「酪梨蛋黃醋」，更是海鮮控朝聖要先主攻的新品。特別的是，饗 A Joy也以春季為主題推出四款新調酒，把台灣復刻飲品變成調酒，「緋焰瑪麗」加入龍舌蘭、波蜜果菜汁、東泉辣椒醬，台中人一定要挑戰。此外還將「金門高粱、芭樂汁、麥仔茶」等作為調酒元素，讓人喝起來更有趣。▲饗 A Joy春季新菜14款，海鮮控必吃現流春子鯛 / 饗 A Joy提供、WalkerLand窩客島整理▲饗 A Joy春季新菜14款，台味調酒加入東泉辣椒醬 / 饗 A Joy提供、WalkerLand窩客島整理除了新菜之外，饗 A Joy的「小籠湯包」近期也因為黑白大廚鄭智善再創話題，鄭智善與韓國名主持人金淑，帶領KBS綜藝「社長的耳朵是驢耳朵」團隊錄製節目，挑戰7秒半捏出21摺的小籠湯包，也因此更吸引粉絲們到饗 A Joy朝聖大廚加持過的小籠湯包。▲饗 A Joy小籠湯包因黑白大廚鄭智善，再掀話題 / 饗 A Joy提供、WalkerLand窩客島整理▲饗 A Joy除了春季新菜14款，小籠湯包也是必吃 / 饗 A Joy提供、WalkerLand窩客島整理

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