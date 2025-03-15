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新加坡人早餐心頭好！麥士威熟食中心「真真粥品」，推薦魚片雞絲皮蛋粥加蛋。

新加坡美食 新加坡 真真粥品
2025-03-15 09:25:00 文字：記者 楊婷雅 攝影：記者 楊婷雅
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

牛車水等於新加坡的中國城，而麥士威熟食中心不僅是觀光客一定會去的地方，亦是新加坡居民日常不可或缺的美食廣場。麥士威熟食中心最廣為人知的除了「天天海南雞飯」之外，「真真粥品」也是數一數二有名的小吃攤，更是絕佳的新加坡早餐選擇。

▲新加坡美食推薦！真真粥品是麥士威熟食中心知名小吃攤/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲真真粥品位於新加坡牛車水的麥士威熟食中心/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



開業於1987年的「真真粥品」，進駐麥士威熟食中心至今已近40年，清晨五點半開始營業至下午兩點，是許多新加坡人早餐首選，早期劃分小中大三種份量，近年則調整為中碗和大碗，價格分別為4塊和5塊新加坡幣，加蛋則需多加0.5新加坡幣。

▲真真粥品供應魚粥、雞粥、魚腩粥等粥品/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲真真粥品的魚片雞絲皮蛋粥人氣最高/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝


「真真粥品」人氣最高的粥品為魚片+雞絲+皮蛋，並佐以青蔥、菜脯及油蔥酥，整碗粥份量實在，每一口都很濃稠鮮美、配料滿滿，中碗的份量就相當驚人；要特別注意的是，「真真粥品」僅收現金，每週二和週四公休，務必注意時間，以免撲空。

推薦閱讀：最狂的新加坡海南雞飯！米其林必比登推薦「天天海南雞飯」，地獄廚神也吃過。

▲真真粥品的魚片雞絲皮蛋粥，每一口都吃得到滿滿的配料/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

 

真真粥品資訊

營業時間：5:30～14:00 (週二、週四公休)
地址：1 Kadayanallur St, #01-54, 新加坡 069184

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