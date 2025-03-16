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新加坡必拍景點！古蹟七彩轉生IG打卡熱點「舊禧街警察局」，順遊克拉碼頭。

新加坡景點 新加坡 舊禧街警察局
2025-03-16 19:08:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

新加坡必拍地標！昔日警察局繽紛專身為IG打卡景點，「舊禧街警察局」於1934年落成，新古典主義風格的建築物搭配927扇繽紛窗戶，是新加坡數一數二的特色建築。彼時作為警察局與拘留所，後來於 1998 被列為國家歷史文物，現今則是觀光客搶拍的新加坡古蹟。

▲舊禧街警察局是新加坡爆紅打卡地標之一/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲舊禧街警察局以927扇彩色窗戶廣為人知/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



「舊禧街警察局」最大特色便是927扇七彩窗戶，彷彿一道道彩虹依附建築物上，不論白天黑夜、外觀都十分吸睛，尤其夜幕低垂、亮燈的模樣更是令人陶醉；因此，「舊禧街警察局」和福康寧公園的大樹洞一樣，成了席捲IG的新加坡熱門打卡地標。

▲舊禧街警察局/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

「舊禧街警察局」早已不再作為警察局，現在是新加坡藝文展覽館，不定期舉辦各式藝文活動，在開放時間內也歡迎大眾免費進場參觀；此外，「舊禧街警察局」鄰近克拉碼頭，若行程有安排搭乘新加坡河遊船抑或在碼頭餐廳用餐，不妨順道來這棟繽紛又別具意義的歷史建築拍照留念。

推薦閱讀：新加坡旅遊推薦！搭乘「新加坡河遊船」遊覽新加坡景點，魚尾獅、濱海灣金沙酒店等一趟滿足。

▲新加坡旅遊推薦搭乘新加坡河遊船，輕鬆遊覽新加坡景點/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

 

舊禧街警察局資訊

開放時間：週一至週五08:30～12:30, 14:00～17:30
地址：140 Hill St, 新加坡 179369

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