泰國一年一度的潑水節即將在4/13正式展開，這場歡慶新年的水之盛宴，不僅是泰國最大的傳統節日，更吸引全球旅人共襄盛舉。然而，除了街頭瘋狂潑水之外，你知道潑水節還有四項傳統儀式嗎？這些習俗不僅帶來新年的祝福，也讓旅程更具文化深度。這次就讓我們一起探索泰國潑水節的四大習俗，為2025年的旅程增添好運。



▲為 2025「濕」上好運魔法！Booking.com 推薦「四個泰國潑水節目的地」 圖片由iSTOCK提供、 Booking.com提供、WalkerLand窩客島整理



泰國潑水節最讓人期待的，莫過於熱鬧非凡的潑水戰，而曼谷的考山路則是這場水戰的最前線。每年四月，這條充滿背包客與年輕族群的街道，便會變成水槍對決的戰場，旅人們手持水槍、穿上鮮豔花襯衫，隨著音樂節奏互相潑水，寓意洗去過去一年的厄運。白天盡情在水戰中狂歡，夜晚則可在考山路的酒吧、按摩店與美食攤販中放鬆身心，享受道地的泰式春捲與油條等小吃。若想要入住距離考山路僅幾步之遙的住宿，「Na Tanao 1969」是不錯的選擇。這間擁有復古懷舊風格的精品家庭旅宿，將老宅改造成溫馨舒適的居住空間，讓旅人能夠沉浸於曼谷老城區的獨特氛圍。



▲泰國曼谷「考山路」是最多年輕人、背包客聚集地，每年四月搖身一變成為潑水節的一級戰區 / Booking.com提供、WalkerLand窩客島整理

除了水戰之外，潑水節還有另一個與水有關的重要儀式「浴佛祈福」。在這個充滿宗教意涵的習俗中，當地信徒會前往寺廟，用香花水輕輕灑在佛像上，象徵淨化身心，迎接新一年的好運。曼谷的倫批尼公園便是浴佛儀式的熱門地點，每年此時，來自曼谷國立博物館的珍貴佛像都會被迎至公園，讓民眾參與這項莊嚴的儀式。旅人若想深入體驗這項傳統，推薦入住「曼谷新通凱賓斯基酒店」，這間高級酒店被譽為城市綠洲，擁有充滿泰式風情的設計與世界級的美食饗宴，是旅途中奢華舒適的最佳選擇。▲「曼谷新通凱賓斯基酒店」，這間高級酒店被譽為城市綠洲，擁有充滿泰式風情的設計與世界級的美食饗宴 / Booking.com提供、WalkerLand窩客島整理潑水節的另一個獨特習俗則是「堆沙塔做功德」。泰國民間信仰認為，人們踏入寺廟時，會無意間帶走地上的沙土，因此在新年期間，信徒們會攜帶沙子回到寺廟，並堆建成塔，象徵回饋與祈福。曼谷著名的鄭王廟便是這項習俗的理想地點，旅人可親手堆建沙塔，並欣賞這座「泰國艾菲爾鐵塔」的壯麗景色。想要將這片美景盡收眼底的旅人，可以選擇入住「Riva Arun Bangkok」，這間坐落於湄南河畔的飯店，不僅擁有無敵河景，還能讓旅人隨時欣賞對岸金碧輝煌的鄭王廟美景。▲泰國「曼谷鄭王廟」，有著「泰國艾菲爾鐵塔」的美名，每年四月更是堆建沙塔的重要景點 / Booking.com提供、WalkerLand窩客島整理最後，潑水節的狂歡當然少不了音樂與派對。曼谷的皇家大道（RCA）是全城最熱鬧的夜生活聚集地，每年這裡都會舉辦盛大的音樂文化表演，讓旅人沉浸於舞曲、燈光與熱情的人群之中。今年的「暹羅潑水音樂節」更將於 4 月 12 日在 RCA 公園登場，邀請多位國際知名 DJ 及泰國本地藝術家，共同帶來震撼的音樂體驗。想要在瘋狂派對後享受頂級住宿，「曼谷大倉新頤酒店」將是絕佳選擇。這間榮獲米其林二星鑰飯店殊榮的豪華旅館，不僅擁有懸臂式泳池與頂樓音樂酒吧，還提供十種不同房型，無論是想要放鬆休息還是繼續狂歡，都能滿足不同旅人的需求。▲泰國潑水節全解析！必去考山路、鄭王廟、倫批尼公園、皇家大道一次掌握 / Booking.com提供、WalkerLand窩客島整理2025年的泰國潑水節，絕對不僅僅是一場單純的水槍對決，更是一場結合傳統文化與現代娛樂的盛大慶典。無論是考山路的水戰、鄭王廟的堆沙塔、倫批尼公園的浴佛儀式，還是皇家大道的音樂派對，每一個環節都為旅人帶來難忘的體驗。今年，讓我們一同踏上泰國的街頭，在潑水節的狂歡與祝福中，迎接嶄新的好運年。▲泰國潑水節全解析！必去考山路、鄭王廟、倫批尼公園、皇家大道一次掌握 / Booking.com提供、WalkerLand窩客島整理

2025 泰國潑水節考山路潑水戰

地點：曼谷考山路

時間：4 月 13 日至 15 日

活動內容：

旅人聚集潑水狂歡，象徵洗去厄運

街道變成水槍大戰場，音樂、美食、酒吧齊聚

可入住鄰近考山路的 Na Tanao 1969 體驗老城區風情



2025 泰國潑水節鄭王廟堆沙塔做功德

地點：曼谷鄭王廟

時間：4 月 13 日至 15 日

活動內容：

攜帶沙子至寺廟堆建沙塔，祈求來年平安順遂

傍晚可欣賞曼谷最美夕陽景觀

推薦入住 Riva Arun Bangkok，可近距離欣賞壯麗鄭王廟



2025 泰國潑水節倫批尼公園浴佛儀式

地點：曼谷倫批尼公園

時間：4 月 13 日至 15 日

活動內容：

用香花水灑佛像，進行淨水浴佛儀式

珍貴佛像來自曼谷國立博物館，祈求新年好運

推薦入住 曼谷新通凱賓斯基酒店，享受城市中的奢華靜居



2025 泰國潑水節皇家大道潑水音樂節

地點：RCA 中央公園（Royal City Avenue）

時間：4 月 12 日

活動內容：

國際知名 DJ 及泰國當地音樂人帶來震撼演出

匯聚泰國美食攤販，打造音樂與美食的狂歡盛宴

可入住 曼谷大倉新頤酒店，享受米其林二星級奢華住宿，頂樓設有音樂酒吧



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