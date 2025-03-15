逢甲夜市最大扭蛋店「心痛扭蛋機」新開幕！店面將於3/18正式開幕，目前已試營運開跑。店內擁有超過200台扭蛋機，涵蓋多款人氣動漫、公仔、設計師玩具等種類，讓收藏控與盲盒愛好者一次轉個過癮。此外，一番賞與盒玩商品的選擇更是應有盡有，讓來訪的粉絲感受滿滿驚喜感。



▲逢甲夜市最大扭蛋店「心痛扭蛋機」新開幕！店面將於3/18正式開幕，目前已試營運開跑 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



▲逢甲夜市最大扭蛋店「心痛扭蛋機」店內擁有超過200台扭蛋機 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

台中扭蛋店 心痛扭蛋機PLUS 逢甲福星店

台中逢甲夜市迎來全新扭蛋天堂！新開幕「心痛扭蛋機PLUS-逢甲福星店」位於台中市西屯區福星路上，鄰近熱鬧的逢甲夜市。店面採兩層樓設計，一樓主要販售盒玩與一番賞，涵蓋當前最受歡迎的泡泡瑪特、Labubu、吉伊卡哇等熱門IP商品。推薦閱讀： 信義區萬代扭蛋店！信義ATT超過400台萬代扭蛋，必買90mm巨大扭蛋 庫洛魔法使扭蛋新品。 ▲新開幕「心痛扭蛋機PLUS-逢甲福星店」鄰近熱鬧的逢甲夜市 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲逢甲夜市最大扭蛋店「心痛扭蛋機PLUS-逢甲福星店」店面採兩層樓設計，一樓主要販售盒玩與一番賞 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝二樓則擺放近200台扭蛋機，款式多元，從日系療癒小物，到經典動漫角色皆能找到。作為逢甲夜市內規模最大的扭蛋店，這裡不僅擁有最新、最完整的扭蛋系列，還提供許多台灣難以入手的限定款。隨著店內商品陸續更新，未來勢必將成為逢甲夜市內的熱門打卡點，下次玩具控們到台中，就來這邊逛逛吧。 ▲逢甲扭蛋店「心痛扭蛋機PLUS-逢甲福星店」二樓則擺放近200台扭蛋機，款式多元 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲逢甲扭蛋店「心痛扭蛋機PLUS-逢甲福星店」下次玩具控們到台中，就來這邊逛逛吧 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

地址：台中市西屯區福星路403號

營業時間：15:00–23:00