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逢甲最大扭蛋店「心痛扭蛋機」新開幕！逾200台超好逛，一番賞、多款盲盒任你選。

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2025-03-15 21:04:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

逢甲夜市最大扭蛋店「心痛扭蛋機」新開幕！店面將於3/18正式開幕，目前已試營運開跑。店內擁有超過200台扭蛋機，涵蓋多款人氣動漫、公仔、設計師玩具等種類，讓收藏控與盲盒愛好者一次轉個過癮。此外，一番賞與盒玩商品的選擇更是應有盡有，讓來訪的粉絲感受滿滿驚喜感。
▲逢甲夜市最大扭蛋店「心痛扭蛋機」新開幕！店面將於3/18正式開幕，目前已試營運開跑 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲逢甲夜市最大扭蛋店「心痛扭蛋機」新開幕！店面將於3/18正式開幕，目前已試營運開跑 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲逢甲夜市最大扭蛋店「心痛扭蛋機」店內擁有超過200台扭蛋機 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲逢甲夜市最大扭蛋店「心痛扭蛋機」店內擁有超過200台扭蛋機 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



台中逢甲夜市迎來全新扭蛋天堂！新開幕「心痛扭蛋機PLUS-逢甲福星店」位於台中市西屯區福星路上，鄰近熱鬧的逢甲夜市。店面採兩層樓設計，一樓主要販售盒玩與一番賞，涵蓋當前最受歡迎的泡泡瑪特、Labubu、吉伊卡哇等熱門IP商品。

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▲新開幕「心痛扭蛋機PLUS-逢甲福星店」鄰近熱鬧的逢甲夜市 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲新開幕「心痛扭蛋機PLUS-逢甲福星店」鄰近熱鬧的逢甲夜市 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲逢甲夜市最大扭蛋店「心痛扭蛋機PLUS-逢甲福星店」店面採兩層樓設計，一樓主要販售盒玩與一番賞 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲逢甲夜市最大扭蛋店「心痛扭蛋機PLUS-逢甲福星店」店面採兩層樓設計，一樓主要販售盒玩與一番賞 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

二樓則擺放近200台扭蛋機，款式多元，從日系療癒小物，到經典動漫角色皆能找到。作為逢甲夜市內規模最大的扭蛋店，這裡不僅擁有最新、最完整的扭蛋系列，還提供許多台灣難以入手的限定款。隨著店內商品陸續更新，未來勢必將成為逢甲夜市內的熱門打卡點，下次玩具控們到台中，就來這邊逛逛吧。▲逢甲扭蛋店「心痛扭蛋機PLUS-逢甲福星店」二樓則擺放近200台扭蛋機，款式多元 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲逢甲扭蛋店「心痛扭蛋機PLUS-逢甲福星店」二樓則擺放近200台扭蛋機，款式多元 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲逢甲扭蛋店「心痛扭蛋機PLUS-逢甲福星店」下次玩具控們到台中，就來這邊逛逛吧 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲逢甲扭蛋店「心痛扭蛋機PLUS-逢甲福星店」下次玩具控們到台中，就來這邊逛逛吧 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

 

台中扭蛋店 心痛扭蛋機PLUS 逢甲福星店

地址：台中市西屯區福星路403號
營業時間：15:00–23:00

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心痛扭蛋機

phone0920-646377
place台中市西屯區慶和街90號
4.00 starstarstarstar_halfstar_border
環境設備
4.00
服務
4.00
交通便利
4.00
CP值
4.00
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