咖哩飯吃到飽！台中逢甲商圈必吃「茶嶋咖哩 Chadau Curry」，以異國風味咖哩為主打，加上白飯無限續的特色，無論平日、假日用餐時間都有不少人。菜單融合日式、印度與馬來西亞等多種風格的咖哩醬汁，搭配豐富的主餐選擇，讓人每次來都有不同驚喜，讓人吃得過癮又滿足。



▲咖哩飯吃到飽！台中逢甲商圈必吃「茶嶋咖哩」無論平日、假日用餐時間都有不少人 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



▲台中逢甲商圈必吃「茶嶋咖哩」推薦菜單：馬來西亞叻沙咖哩套餐 $230 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

台中逢甲商圈必吃 茶嶋咖哩

台中咖喱飯推薦「茶嶋咖哩」位於逢甲商圈，店內裝潢以木質調為主，從門口就可以感受到店面不一樣的氛圍。店內搭配暖色燈光，營造出溫馨感；處處又有日式摩登的海報，整體復古的氛圍，充滿設計的巧思，讓人不只是來吃咖喱飯。推薦閱讀： 板橋車站平價美食「小吉咖哩」130元咖哩吃到飽！免費續飯續醬、打卡再送起司。

▲台中咖喱飯推薦「茶嶋咖哩」位於逢甲商圈，店內裝潢以木質調為主 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​▲台中咖喱飯推薦「茶嶋咖哩」整體復古的氛圍，充滿設計的巧思 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝店內提供多款異國風味的咖哩，其中「日式關東風咖哩」口味溫和，帶有淡淡的水果甜味；「印度香菜蛤蜊咖哩」則充滿濃郁香料氣息，搭配玉米筍、櫛瓜與香菇，突顯海鮮的鮮甜。而喜歡椰奶與蝦高湯風味的食客，則不能錯過「馬來西亞叻沙咖哩」，微辣的口感令人回味無窮。▲台中逢甲商圈必吃「茶嶋咖哩」推薦菜單：馬來西亞叻沙咖哩套餐 $230 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲台中逢甲商圈必吃「茶嶋咖哩」白飯可以免費續，在這邊絕對能吃飽 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝主餐則能選擇蔬菜、雞肉、牛肉，又或是手作漢堡排、炸里肌豬排等，每個餐點都各有擁護者。選購套餐還會附上超大杯的古早味紅茶，一口濃郁咖哩，一口清爽紅茶解膩，為整餐畫下完美句點。如果大家有機會來到逢甲夜市，無論是喜愛日式咖哩的溫潤，還是偏好濃厚香料感的滋味，都要來這邊吃吃看囉。▲台中逢甲商圈必吃「茶嶋咖哩」選購套餐附上超大杯的古早味紅茶 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲如果大家有機會來到逢甲夜市，可以來「茶嶋咖哩」試試各種異國咖哩 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

地址：台中市西屯區福星路297號1樓

營業時間：11:30–21:30

台中逢甲商圈必吃 茶嶋咖哩 推薦菜單

推薦菜單：馬來西亞叻沙咖哩套餐 $230