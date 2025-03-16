為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 咖哩飯吃到飽！逢甲夜市必吃「茶嶋咖哩」多款異國咖哩超推，白飯無限續超佛心。

咖哩飯吃到飽！逢甲夜市必吃「茶嶋咖哩」多款異國咖哩超推，白飯無限續超佛心。

逢甲美食 台中美食 逢甲夜市 咖喱飯 more
2025-03-16 11:38:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
share
記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

咖哩飯吃到飽！台中逢甲商圈必吃「茶嶋咖哩 Chadau Curry」，以異國風味咖哩為主打，加上白飯無限續的特色，無論平日、假日用餐時間都有不少人。菜單融合日式、印度與馬來西亞等多種風格的咖哩醬汁，搭配豐富的主餐選擇，讓人每次來都有不同驚喜，讓人吃得過癮又滿足。
▲咖哩飯吃到飽！台中逢甲商圈必吃「茶嶋咖哩」無論平日、假日用餐時間都有不少人 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲咖哩飯吃到飽！台中逢甲商圈必吃「茶嶋咖哩」無論平日、假日用餐時間都有不少人 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲台中逢甲商圈必吃「茶嶋咖哩」推薦菜單：馬來西亞叻沙咖哩套餐 $230 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲台中逢甲商圈必吃「茶嶋咖哩」推薦菜單：馬來西亞叻沙咖哩套餐 $230 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



台中咖喱飯推薦「茶嶋咖哩」位於逢甲商圈，店內裝潢以木質調為主，從門口就可以感受到店面不一樣的氛圍。店內搭配暖色燈光，營造出溫馨感；處處又有日式摩登的海報，整體復古的氛圍，充滿設計的巧思，讓人不只是來吃咖喱飯。

推薦閱讀：板橋車站平價美食「小吉咖哩」130元咖哩吃到飽！免費續飯續醬、打卡再送起司。
▲台中咖喱飯推薦「茶嶋咖哩」位於逢甲商圈，店內裝潢以木質調為主 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲台中咖喱飯推薦「茶嶋咖哩」位於逢甲商圈，店內裝潢以木質調為主 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲台中咖喱飯推薦「茶嶋咖哩」整體復古的氛圍，充滿設計的巧思 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲台中咖喱飯推薦「茶嶋咖哩」整體復古的氛圍，充滿設計的巧思 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

店內提供多款異國風味的咖哩，其中「日式關東風咖哩」口味溫和，帶有淡淡的水果甜味；「印度香菜蛤蜊咖哩」則充滿濃郁香料氣息，搭配玉米筍、櫛瓜與香菇，突顯海鮮的鮮甜。而喜歡椰奶與蝦高湯風味的食客，則不能錯過「馬來西亞叻沙咖哩」，微辣的口感令人回味無窮。
▲台中逢甲商圈必吃「茶嶋咖哩」推薦菜單：馬來西亞叻沙咖哩套餐 $230 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲台中逢甲商圈必吃「茶嶋咖哩」推薦菜單：馬來西亞叻沙咖哩套餐 $230 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲台中逢甲商圈必吃「茶嶋咖哩」白飯可以免費續，在這邊絕對能吃飽 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲台中逢甲商圈必吃「茶嶋咖哩」白飯可以免費續，在這邊絕對能吃飽 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝


主餐則能選擇蔬菜、雞肉、牛肉，又或是手作漢堡排、炸里肌豬排等，每個餐點都各有擁護者。選購套餐還會附上超大杯的古早味紅茶，一口濃郁咖哩，一口清爽紅茶解膩，為整餐畫下完美句點。如果大家有機會來到逢甲夜市，無論是喜愛日式咖哩的溫潤，還是偏好濃厚香料感的滋味，都要來這邊吃吃看囉。
▲台中逢甲商圈必吃「茶嶋咖哩」選購套餐附上超大杯的古早味紅茶 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲台中逢甲商圈必吃「茶嶋咖哩」選購套餐附上超大杯的古早味紅茶 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲如果大家有機會來到逢甲夜市，可以來「茶嶋咖哩」試試各種異國咖哩 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲如果大家有機會來到逢甲夜市，可以來「茶嶋咖哩」試試各種異國咖哩 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

 

台中逢甲商圈必吃 茶嶋咖哩

地址：台中市西屯區福星路297號1樓
營業時間：11:30–21:30

台中逢甲商圈必吃 茶嶋咖哩 推薦菜單

推薦菜單：馬來西亞叻沙咖哩套餐 $230

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#台中美食
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

茶嶋咖哩 Chadau Curry

phone037-375058
place苗栗縣苗栗市府前路169號
4.60 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.67
服務品質
4.33
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.33
share place
延伸閱讀
板橋車站平價美食「小吉咖哩」130元咖哩吃到飽！免費續飯續醬、打卡再送起司。
 記者 蕭芷琳
甜點控不用套濾鏡！Café del SOL推出期間限定「花朵舒芙蕾」套餐，超夢幻外型搶攻最夯打卡鬆餅稱號。
 顏爾嫻
日式雜貨風+在地有機小農種植～買得安心吃得放心
 Walker新發現
亞都麗緻打造「餐飲副牌」天香樓mini
 Walker新發現
免費無限續加！日本平價吃到飽定食 SACHI FUKU YA 台灣一號店，5/16插旗內湖City Link。
 編輯 鄭雅之
推薦商品
keyboard_arrow_up