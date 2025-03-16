花蓮吃到飽控的必吃清單再加1！位於花蓮市美崙的「米崙丼飯屋」宣布自3/14起，每週五、六、日推出限時三天的「現點現做吃到飽」，讓老饕們能夠在90分鐘內無限享用37道經典日式料理，每人849元加一成服務費，即可品嚐多樣壽司、刺身、丼飯、炸物、單品料理、湯品與甜點。這樣的吃到飽模式不僅符合現代人對於精緻餐飲的需求，也為花蓮的日式料理市場帶來新的活力。





米崙丼飯屋主打高品質日式料理，所有餐點皆為現點現做，確保食材的新鮮度與最佳風味。壽司愛好者可以選擇鮪魚握壽司、鮭魚握壽司、軟絲握壽司、豆皮壽司與蔥花鮪魚軍艦壽司，刺身部分則提供鮪魚、鮭魚及當季精選刺身，每一口都能品嚐到食材的細膩與鮮甜。



米崙丼飯屋

手卷則推出蘆筍手卷、炸蝦手卷與魚卵手卷三款選擇，搭配新鮮海苔與豐富餡料，讓口感更具層次。丼飯品項相當豐富，提供九款經典選擇，包括蔥花燒牛丼、海鮮丼與月見蔥花鮪魚丼，無論是肉食愛好者或是海鮮控，都能找到最喜愛的口味。湯品則有味噌湯無限供應，為整體餐點增添暖心滋味。除了經典的壽司與丼飯，餐廳還準備了多款特色單品料理，包括和風沙拉、胡麻野菜、炒時蔬、烤杏鮑菇、明太子馬鈴薯、高湯玉子燒與茶碗蒸，每一道料理都充分展現日式職人的料理手法。炸物選擇同樣多樣，提供炸蝦天婦羅、唐揚雞、炸豬排與炸魚柳，外酥內嫩的口感讓人回味無窮。甜點則有小米甜圈圈、夏季限定的海鹽冰淇淋，以及最受矚目的「米其林三星炸豆腐奶」，帶來極致的甜點饗宴，為整頓餐點畫下完美句點。米崙丼飯屋的現點現做吃到飽模式，讓食客可以在最佳時間內享受新鮮美味，每次最多可點10道料理，確保每道菜餚能夠維持最佳品質與口感。用餐時間為90分鐘，最後加點時間為用餐結束前20分鐘，並提供額外加價選擇，顧客可加價100元+10% 享受紅茶、可爾必思、柳橙汁與可樂無限暢飲，讓整體用餐體驗更加完整。這樣的用餐方式不僅提升了食材的品質，也讓每位顧客都能在舒適的環境中享受精緻料理。除了豐富的美食選擇，米崙丼飯屋的獨特魅力還來自於其歷史文化背景。餐廳所在地原為日治時期的「南日本漁業統制株式會社」，擁有超過 70 年歷史，屬於典型的 L 型懸山頂日式建築，並融合英式雨淋板洋房設計，極具文化價值。這棟歷史建築最初由花蓮港廳轉售給南日本漁業統制株式會社，二戰結束後轉由台灣省農工企業社所有，後來成為台灣水泥董事長的招待所。2024 年，透過雲品國際與台灣水泥的合作，這棟建築正式轉型為米崙丼飯屋，透過歷史建築的活化再利用，打造出結合日式庭園與綠意景觀的用餐空間，讓顧客在享受美食的同時，也能感受歷史建築的迷人氛圍。米崙丼飯屋的內部設計充分保留了原始木造結構與和風裝潢，搭配柔和燈光與傳統日式擺設，讓人彷彿穿越時光，置身於昭和時代的日本料亭。這樣的環境不僅吸引喜愛日式文化的旅客前來品味美食，也成為文青族群與攝影愛好者的熱門打卡景點。這裡不僅是一家餐廳，更是一個結合歷史、文化與現代飲食潮流的美食據點，適合想要體驗與眾不同日式氛圍的食客前來享受。米崙丼飯屋以「高品質日式吃到飽」為特色，精緻且具文化特色的餐飲體驗，成功吸引在地居民與觀光客，成為花蓮日式料理市場的新標竿。不論是想要品味職人級日式料理，或是尋找具有歷史風情的特色餐廳，這裡都是不可錯過的選擇。隨著現點現做吃到飽模式的推出，米崙丼飯屋將成為花蓮美食版圖中最值得關注的一站，為當地餐飲市場注入全新活力。

地址：花蓮市中美路 106 號

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營業時間：午餐 11:00-14:00 / 晚餐 17:00-21:00

訂位電話：03-8310600

