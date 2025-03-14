吃到飽控、麻辣鍋控要衝！王品旗下「向辣麻辣鍋吃到飽」這次不只改名、更全面升級，主打798元和牛海鮮麻辣鍋吃到飽，還有自助吧多達150多種品項，甜點、大苑子冰沙、Haagen-Dazs通通吃到飽。自即日起至4/30，到向辣全台門店消費滿額可參加抽獎，最大獎是價值破萬的套餐券，讓粉絲免費嗑鍋一整年。



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▲王品向辣麻辣鍋吃到飽，主打798元和牛海鮮麻辣鍋吃到飽，還有自助吧多達150多種品項 / 王品集團提供、WalkerLand窩客島整理



向辣這次升級，不只主打798元起和牛海鮮吃到飽，還有獨家紅金雙鍋湯底。除了原有的和牛油麻辣湯，這次新推出醇香黃金和牛鮮湯，選用牛骨慢熬，再加黃金蟲草、紅棗等中藥材提味，讓湯頭鮮甜醇厚，涮肉、海鮮都更加美味。在食材方面，只要798元就能無限享用澳洲冠軍和牛，吃2盤就直接回本。



▲王品向辣麻辣鍋吃到飽升級，主打798元和牛海鮮麻辣鍋吃到飽 / 王品集團提供、WalkerLand窩客島整理

王品 向辣麻辣鍋吃到飽 優惠活動

此外，向辣還有150多種自助吧食材、Haagen-Dazs、霜淇淋，這次「向辣」還推出期間限定甜點與活動，包含草莓麻薯辣妹文字燒，還有大苑子聯名蜜桃蘋果冰沙，酸甜清爽，完美解膩。配合品牌升級，即日起到4/30，消費798元以上套餐，就能參加投票抽總價值破萬的套餐券，讓你免費吃鍋一整年。還有滿千現折百的好康，活動期間只要出示FB/IG畫面就能享優惠，讓火鍋控、吃到飽控、麻辣鍋控通通要衝。▲王品向辣麻辣鍋吃到飽升級，抽一年份麻辣鍋免費吃 / 王品集團提供、WalkerLand窩客島整理如果是火鍋控，除了要衝全新升級的「向辣麻辣鍋吃到飽」之外，近期王品集團旗下兩大火鍋「和牛涮」與「聚」也攜手推出全新「柚子慶典」，以日本四國愛媛縣柚子汁打造清爽系湯底。和牛涮推出「酒香柚子胡椒鍋」融合日本柚子酒與胡椒辛香，搭配特調和風柚子胡椒醬。「聚」則帶來「柚見海老鍋」，將柚子果香與濃郁海老醬汁結合，還附上五隻鮮蝦，讓湯頭更添鮮甜風味。兩品牌同步推出限定柚香炙燒和牛壽司、柚香冰沙等限定餐點。▲王品集團火鍋品牌「和牛涮、聚」同步推出柚子慶典，限定活動及優惠 / 王品集團提供、WalkerLand窩客島整理配合「柚子慶典」活動，在即日起至4/30期間，「和牛涮」與「聚」消費指定套餐並升級柚子鍋，就能獲得贈菜券，最高可兌換日本A5和牛或免費升級柚見海老鍋。此外，「和牛涮」每週三消費滿額，升級柚子鍋可享A5和牛。「聚」則祭出名字有「一ㄡˋ」的粉絲免費送柚見海老鍋的活動，還能透過LINE抽獎換取指定菜色，讓粉絲們爽吃清爽系柚子鍋。​​​​​​​▲王品集團火鍋品牌「和牛涮、聚」同步推出柚子慶典，優惠活動贈菜券 / ​​​​​​​王品集團提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：即日起到4/30

活動內容：

1、至全台門店消費798元以上套餐，每人可獲得投票券一張，有機會抽中最大獎價值近萬元套餐券、免費吃「向辣」一整年。

2、活動期間，到店用餐出示FB/IG活動畫面，還可享滿千現折百元好康。







王品「柚子慶典」活動

活動期間：即日起至4/30

活動內容：至「和牛涮」、「聚」各消費乙次且升級柚子系列新品，即可獲得雙品牌贈菜券。

憑券至 「和牛涮」消費任意兩客套餐並升級柚子湯，送日本A5和牛。

憑券至「聚」消費單人套餐以上，免費升級柚見海老鍋，兌換期限至5/31。



活動期間：即日起至3/31

活動內容：

於瘋美食/LINE 好友領取優惠券，至「和牛涮」消費$768以上套餐，並升級柚子新湯，即可享日本A5和牛乙份。

5/31前每週三至「和牛涮」消費$768以上套餐，並升級柚子新湯，可享日本A5和牛乙份。



活動期間：即日起至4/30

活動內容：

只要名字中有「一ㄡˋ」，到「聚」消費免費送「柚見海老鍋」乙鍋(須點單人套餐以上；每人限贈一次；須出示證件)；在品牌LINE官方帳號參加互動抽獎，有機會免費吃柚見海老鍋和指定菜色兌換券。