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旅遊迷衝了！澎湖福朋喜來登限時3折 住2晚送早餐、刮刮樂再抽20萬大獎。

澎湖3天2夜行程 澎湖旅宿推薦 澎湖小旅行
2025-03-18 20:55:00 文字：編輯 李維唐 圖片：澎湖福朋喜來登
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編輯 李維唐

編輯 李維唐

計畫海島旅行就一定不能錯過澎湖，特別是今天澎湖福朋喜來登酒店適逢九週年慶，特別加碼推出超狂優惠，即日起至4月15日，不僅住房3折起，還有超過20萬元的豪華大獎等旅客來拿，包含iPhone 16、Apple Watch SE、沖繩機票等夢幻好禮，機會難得，錯過再等一年。

▲兩人成行，每人每晚NT$1,998元起（三天兩夜NT$7,990元起） / 澎湖福朋喜來登酒店提供、WalkerLand窩客島整理

這次九週年慶最吸引人的，莫過於「9th To Meet You」住房優惠專案，兩人成行，每人每晚最低只要NT$1,998元，等於三天兩夜入住側港景豪華雙床客房只要NT$7,990元起，還包含每日自助早餐兩客，以及澎湖機場來回接駁服務。更驚喜的是，若身分證末兩碼為「39」或「93」，還能免費升等港景房，讓你輕鬆坐擁無敵海景，住得更奢華。

除了優惠住房，這次還有超狂刮刮樂活動，入住指定專案即可參加「9就是要大獎」，最大獎包含價值4萬元的「港景菊島大使套房住宿券」，還有Apple iPhone 16、iPad、Apple Watch SE、AirPods Pro等高價值獎品，總計19款獎項，人人有機會帶走大禮。

▲澎湖福朋喜來登限時3折 住2晚送早餐、刮刮樂再抽20萬大獎 / 澎湖福朋喜來登酒店提供、WalkerLand窩客島整理



還有愛吃美食的朋友也有好康！館內「宜客樂海港百匯自助餐」推出晚餐兩人同行，第二人半價優惠，讓你盡情享用爐烤肋眼牛排、片皮鴨、澎湖龍膽石斑、現沖牛肉湯等豪華料理，還能無限暢飲清酒、葡萄酒、生啤等飲品。而「聚味軒海鮮中餐廳」更是祭出時價海鮮9折、生猛龍虎班直接5折優惠，讓你大啖最鮮美的澎湖海味。

▲聚味軒海鮮中餐廳時價海鮮9折、生猛龍虎班5折 / 澎湖福朋喜來登酒店提供、WalkerLand窩客島整理

▲必吃澎湖小卷美食料理 / 澎湖福朋喜來登酒店提供、WalkerLand窩客島整理


同時，這次還有「超集玩家卡」活動，全館餐廳單日消費滿NT$500即可獲得1點，集滿9點就能抽沖繩單人來回機票，讓你一邊享受美食，一邊累積出國機會。此外，「SWAVE 微浮酒吧」推出內用打卡即享暢飲69折優惠，調酒、生啤、紅白酒通通折扣，搭配現場樂團表演，絕對是澎湖最chill的夜生活首選。

▲宜客樂海港百匯自助餐晚餐2人同行，第二人半價 / 澎湖福朋喜來登酒店提供、WalkerLand窩客島整理

 

 

 

澎湖福朋喜來登九週年慶「9th To Meet You」住房專案

兩人成行，每人每晚NT$1,998元起（三天兩夜NT$7,990元起）
贈送好禮：每日自助早餐兩客＋機場來回接駁服務
身分證對對碰：身分證末兩碼為「39」或「93」，可免費升等「港景豪華雙床客房」
住房優惠與刮刮樂：即日起至2025年4月15日
刮刮樂大獎（總價值超過20萬元）
最大獎：港景菊島大使套房住宿券（價值超過NT$40,000）
科技大獎：Apple iPhone 16、Apple iPad、Apple Watch SE、AirPods Pro
其他獎品：豪華住宿券等，共19款大獎


澎湖福朋喜來登九週年慶餐飲優惠

餐飲優惠與集點活動：即日起至2025年3月31日
宜客樂海港百匯自助餐
晚餐2人同行，第二人半價
80道世界美食＋清酒、生啤、紅白酒無限暢飲
身分證含「99」，享5折優惠

聚味軒海鮮中餐廳
時價海鮮9折、生猛龍虎班5折
小吃買3送1
外帶「星廚手路菜 1+1」69折（黑椒牛小排＋明蝦海鮮粥 NT$2,099）

藍洞餐廳
內用打卡免費升級套餐
外帶義大利麵、燉飯第2件半價

SWAVE 微浮酒吧
內用打卡暢飲69折（調酒、生啤、紅白酒）
國際樂團現場演出

集點送機票
全館餐飲單日消費滿NT$500元 = 1點
集滿9點抽沖繩單人來回機票
 

推薦閱讀：777元港點吃到飽！新葡苑蒸籠港點推車吃到飽來了，4人同行1人免費。

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