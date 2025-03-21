萬波新飲料「蜜柑奶蓋」玩出新花樣！以台灣古早味為主打的萬波島嶼紅茶，這次將備受歡迎的「蜜柑烏龍」進化，獨家推出「蜜柑奶蓋」，主打絲滑奶蓋搭配柑橘香，還有兩款全新茶底選擇讓人眼睛一亮。全新奶蓋蜜柑系列於今日正式開賣，喜歡清爽茶香又想嚐點獨特果香的奶蓋的飲料控，要記得跟上開賣首三天加碼優惠，只要加5元就能升級成奶蓋飲品。



▲飲料新品大推！萬波蜜柑奶蓋3款茶飲開賣，5元無痛升級 / 萬波 提供、WalkerLand窩客島整理



萬波這次新品的靈魂角色「蜜柑奶蓋」，以台灣在地茂谷柑為主角，融合黃金烏龍調配，酸甜果香與濃郁茶感完美結合，再加上絲滑奶蓋，入口香甜滑順。萬波也同步推出「蜜柑金萱」、「蜜柑翡翠」兩款不同茶底，讓蜜柑風味更多元、更有層次。不只如此，蜜柑奶蓋還建議搭配紅茶、綠茶、金萱、烏龍、麥茶等原茶系列，為經典茶飲加上一抹柑橘清香。



▲萬波奶蓋蜜柑系列 / 萬波 提供、WalkerLand窩客島整理

萬波奶蓋蜜柑系列

全新開賣的「奶蓋蜜柑烏龍」、「奶蓋蜜柑金萱」、「奶蓋蜜柑翡翠」全台統一售價80元，奶蓋原茶系列則為60元，固定少冰但甜度可調整。為了讓更多人感受「吉上加吉」的美好寓意，萬波推出限時優惠，即日起至3/23購買大杯蜜柑系列，再加5元就能升級成奶蓋，每店每日限量100杯。另有線上平台加碼，3／21至4／6購買任一奶蓋系列即送10元折價券。▲萬波大杯蜜柑系列飲品＋5元升級奶蓋 / 萬波 提供、WalkerLand窩客島整理

品項：大杯奶蓋蜜柑烏龍、奶蓋蜜柑金萱、奶蓋蜜柑翡翠

售價：全台統一售價80元，固定少冰，甜度可調整。



奶蓋原茶系列（紅茶、綠茶、金萱、烏龍、麥茬）

售價：全台統一售價60元，固定少冰，甜度可調整。



萬波奶蓋蜜柑系列優惠

3／21－3／23大杯蜜柑系列飲品＋5元升級奶蓋（每日限量100杯）

3／21－4／6線上訂購奶蓋系列，送10元折價券（滿百折十，至4／7止）



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