最熱門的高雄楠梓聚餐餐廳！「Chill eat 秋邑食廚」位於捷運楠梓都會公園站旁，以獨特貨櫃屋與玻璃屋設計，營造異國風情的用餐環境。此外，週末還有歌手駐唱，客人享受美食的同時，還能沉浸於音樂中、與歌手互動，增添聚餐的樂趣。無論是與家人、朋友聚會，或是慶祝特殊時刻，都很適合來Chill一下。

▲高雄梓聚餐餐廳新選擇Chill eat 秋邑食廚/ 美食好芃友提供、WalkerLand窩客島整理



▲Chill eat 秋邑食廚/ 美食好芃友提供、WalkerLand窩客島整理

白天，陽光透過玻璃灑入「Chill eat 秋邑食廚」，讓人倍感愜意；夜晚，燈光柔和的氛圍則更添浪漫。「Chill eat 秋邑食廚」不僅是拍照打卡的理想之地，菜單選擇也相當豐富，私房菜、義大利麵、燉飯、小火鍋及各式炸物應有盡有。▲對海鮮情有獨鍾的饕客，推薦Chill eat 秋邑食廚的漁夫金醬海鮮義大利燉飯/ 美食好芃友提供、WalkerLand窩客島整理▲肉食派必吃Chill eat 秋邑食廚的戰斧豬佐野菇時蔬/ 美食好芃友提供、WalkerLand窩客島整理「Chill eat 秋邑食廚」料理風格多元，肉食派推薦戰斧豬佐野菇時蔬肉質軟嫩、叉子輕輕一劃就「骨肉分離」；對海鮮情有獨鍾的饕客，金醬漁夫海鮮燉飯會是絕佳選擇；重口味愛好者必點麻辣鱸魚燒，新鮮鱸魚肉細嫩無刺，搭配店家特製川味紅湯，辣度溫潤又帶有花椒麻香氣，魚肉吸滿醬汁、每一口都超夠味，越吃越涮嘴！推薦閱讀： 屏東寶藏咖啡廳200元有找！雁行咖啡義大利麵、肉桂捲通通不用200元，高CP值必吃。 ▲重口味愛好者Chill eat 秋邑食廚必點麻辣鱸魚燒/ 美食好芃友提供、WalkerLand窩客島整理▲Chill eat 秋邑食廚週末有歌手駐唱，享受美食的同時還能沉浸音樂中/ 美食好芃友提供、WalkerLand窩客島整理

Chill eat 秋邑食廚店家資訊

地址：高雄市楠梓區高楠公路1841-1號

電話：07 363 8077