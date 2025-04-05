新加坡人都吃這家肉骨茶！提及新加坡肉骨茶，觀光客熟悉的不外乎是松發肉骨茶、黃亞細肉骨茶、發起人肉骨茶，而「歐南園亞華肉骨茶」雖然名氣不像「新加坡三大肉骨茶」遠近馳名，但卻是在地人一致推薦的肉骨茶老店，以濃厚的胡椒風味深植人心。



▲新加坡肉骨茶推薦歐南園亞華肉骨茶，在地人愛的老字號肉骨茶/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲歐南園亞華肉骨茶有不少節目採訪過，包括吳宗憲、康康等/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

開業超過五十年的「歐南園亞華肉骨茶」，最近的捷運站為歐南園站，出站步行約15分鐘即可抵達。「歐南園亞華肉骨茶」進駐住宅區的騎樓，若非當地居民、觀光客泰半不會來到這裡。用餐當日，確實在「歐南園亞華肉骨茶」用餐的客人全都是在地人，這也難怪有新加坡人直接表示：「吃這家才是內行人！」▲歐南園亞華肉骨茶陪伴在地人超過半世紀/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲歐南園亞華肉骨茶排骨軟嫩，湯頭胡椒香氣濃厚/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝「歐南園亞華肉骨茶」排骨軟嫩，湯頭胡椒香氣濃厚，重口味愛好這一定會愛這味，而且湯頭也可以免費無限續加，甚至無須開口，店員只要看見你的湯碗見底就會立刻補好補滿。此外，「歐南園亞華肉骨茶」為浪貓友善店家，可見貓咪幫忙「顧店」，貓奴來吃肉骨茶還能順手擼貓。推薦閱讀： 新加坡必訪景點！世界最大室內瀑布星耀樟宜，購物中心融合植物園。 ▲歐南園亞華肉骨茶的湯頭可以免費無限續加/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲歐南園亞華肉骨茶為浪貓友善店家，有可愛貓咪幫忙顧店/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

歐南園亞華肉骨茶店家資訊

營業時間：週二～週六7:00~23:00、週日7:00~22:00

地址：7 Keppel Rd, #01-05/07 PSA, 新加坡