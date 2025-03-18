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新加坡必訪景點！世界最大室內瀑布星耀樟宜，購物中心融合植物園。

新加坡 新加坡必去 星耀樟宜
2025-03-18 21:17:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

新加坡旅遊必去！新加坡樟宜國際機場的星耀樟宜(Jewel Changi Airport)，擁有世界最大、高達40公尺的室內瀑布雨漩渦，並且同時集結航空交通、住宿、餐飲、購物、娛樂等，超過300家商店和餐廳，即便是單純來新加坡轉機的旅人也能在此盡情享受。
▲新加坡旅遊必來星耀樟宜，核心為擁有世界最大室內瀑布雨漩渦/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲搭乘機場電車，可以就近感受星耀樟宜瀑布磅礡的氣勢/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



要特別是注意的是，星耀樟宜不在管制區內，而是和新加坡樟宜國際機場第一航廈相鄰，因此若預計回台當天前往，記得先提早前往星耀樟宜後再入關；星耀樟宜共有10層樓，不乏國際精品品牌、知名美食店家進駐，而在寶可夢中心還買得到新加坡限定的皮卡丘周邊。

▲星耀樟宜美食街提供各式美食，也吃得到松發肉骨茶/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲星耀樟宜寶客夢中心販售新加坡限定皮卡丘/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

來到星耀樟宜必拍的絕對是全球最大的室內瀑布雨漩渦，瀑布直接從屋頂傾瀉而下，且整個空間彷彿一座植物園，綠意迷人的氛圍令來自世界各地的旅人歎為觀止！此外，星耀樟宜還有鏡宮、跳跳網、樹籬迷宮、星空花園等，大小朋友都能玩得過癮。

推薦閱讀：植物迷必去新加坡景點！世界10大最佳室內花園「濱海灣花園」，彷彿走進阿凡達場景。

▲星耀樟宜是新加坡旅遊必訪景點，可作為第一站或最後一站/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲星耀樟宜還有許多遊樂設施，包含跳挑網、鏡宮、樹籬迷宮等/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

 

星耀樟宜資訊

地址：新加坡樟宜國際機場
官網：星耀樟宜

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