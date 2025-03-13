提及新加坡必訪景點，一定會有「濱海灣花園」！由於新加坡政府希望將新加坡打造成「花園城市」，將綠色植物徹底融入新加坡日常，遂興建了「濱海灣花園」、並於2012年正式迎接海內外旅人。新加坡濱「濱海灣花園」主要可劃分4大展區，分別是雲霧林（Cloud Forest）、 花穹（Flower Dome）、花卉幻想（Floral Fantasy） 擎天樹（Super Tree）。



▲新加坡濱海花園的雲霧林擁有高達六公尺的室內瀑布/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲新加坡濱海花園的雲霧林模擬高山森林景緻/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

被列入「世界10大最佳室內花園」的「濱海灣花園」佔地101公頃，其中花穹（Flower Dome）亦是世界最大的無柱植物冷室，溫度長年維持在 23 至 25度之間，展示豐富又繽紛的花卉與植物；另一個必看的溫室為模擬高山森林景緻的雲霧林（Cloud Forest），並且擁有世界最大、高達六公尺的室內瀑布。▲新加坡濱海花園的雲霧林充滿綠意，是新加坡必訪景點/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲新加坡濱海花園雲霧林的天空步道/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝「濱海灣花園」的「擎天樹」（Super Tree），令人猶如置身電影《阿凡達》場景，樹身有滿滿熱帶花種和蕨類植物等覆蓋著。值得一提的是，「擎天樹」並非純屬裝飾或娛樂，每一棵樹都具有遮陽、調節溫度、儲存電力和蓄水等功能，並且提供夜間照明、有助冷卻溫室等，好看又有效運用資源；只是要注意的是「擎天樹」區域為免費參觀，不過若想行走樹和樹之間的「OCBC空中步道」需額外購票；此外，「濱海灣花園」與金沙濱海灣酒店有通道相連，因此大多數觀光客會直接安排一日遊。推薦閱讀： 親子必衝新加坡景點！聖淘沙直擊10隻海洋生物「S.E.A.海洋館」，世界最大水族館之一。

▲新加坡濱海花園的「擎天樹」令人猶如置身電影《阿凡達》場景/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

濱海灣花園資訊

地址：18 Marina Gardens Dr, 新加坡 018953

電話：+65 6420 6848