新加坡「S.E.A.海洋館」為東南亞最大的海洋館（2014年前則是世界最大），和新加坡環球影城同樣隸屬聖淘沙名勝世界，館內擁有超過1000個物種、高達45個生物棲地，讓大家無須潛水就能輕鬆感受深海奧秘，以及飽覽10萬多隻海洋生物，是寓教於樂的新加坡景點。



▲新加坡景點推薦S.E.A.海洋館，超過1000個物種、高達45個生物棲地/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲S.E.A.海洋館可以近距離直擊海洋的頂級掠食者/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

「S.E.A.海洋館」全館都在室內，不怕炙熱陽光、下雨天也不掃興，全年齡遊客都適合來參觀，亦是新加坡當地小學戶外教學首選景點；「S.E.A.海洋館」共劃分7大主題區、打造各種海洋棲息地，讓大家可以來趟沈浸式深海之旅，直擊超過十萬種海洋生物，也不乏瀕臨絕種的物種，如：鬼蝠魟、曲紋唇魚等，絕對值回票價。▲S.E.A.海洋館的魚類學院區能深入了解5000多種魚類/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲S.E.A.海洋館打造多元的珊瑚礁環境，並有數種魚類生活其中/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝「S.E.A.海洋館」的魚類學院區（School of fish ）的高圓柱水槽內含5000隻魚類，可見生活在珊瑚礁的魚類，如：小丑魚、藍吊掉等；海洋生物多樣性區(Ocean Diversity)有超過1000隻水母，畫面如夢似幻；海深海奧秘生態區(Open Ocean Habitat)則擁有住著超過120種物種、4萬多隻海洋生物的全景玻璃水槽，相當迷人;最後在沈船生態區Shipwrecked可以探索沈船如何轉變為支持海洋生物的人工礁石。推薦閱讀： 最狂的新加坡海南雞飯！米其林必比登推薦「天天海南雞飯」，地獄廚神也吃過。 ▲S.E.A.海洋館的水母展示區如夢似幻，令人目不轉睛/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲S.E.A.海洋館全館在室內，為全年齡都適合的新加坡景點/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝