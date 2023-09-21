JAM KITCHEN_低調奢華自選沙拉新選擇/沙拉健康餐多款特調醬料吃出新滋味/竹科金山站/早午餐輕食料理

很常到了快用餐時煩惱不知道而吃什麼？

這次發現一家高質感的輕食沙拉店一起跟我來看看吧！

jam kitchen在金山街最近才開幕，在外面的裝潢風格就很吸人眼球就會不由自主的多瞄幾眼，感覺有種低調的華麗感。

店門口有張椅子裡面人多時，可以在這稍坐一會等餐，如果不仔細看真誤以為是質感系咖啡館。

店內森林色系的風格，有種低調的奢華感也有點典雅的氛圍在。

我喜歡這裡的座位區靠近窗邊有一種意境感。

走近點餐櫃檯店員親切的介紹點餐方式與如何搭配餐點，那來看看菜單：

中份$198：兩種蛋白質

大份$238：三種蛋白質

主料多一樣$13

醬料多加一份$22

多一份蛋白質+35

蔬食無肉$158

專屬健康套餐優惠$199

經典咖啡內用享無限續杯與享用牛奶

看餐檯琳瑯滿目的菜色、配料每個都好想吃

蛋白質的選項小孩才做選擇我都要

（但要克制荷包）

櫻桃鴨、干貝、鮭魚怎能不愛呢？

沙拉醬料熱門選項：

甜蔥醬 、奶香金沙、泰式香芒 、泰式酸辣及蛋香牛油果和青梅醬

這次我們選擇我們選兩份Poke salad餐+外帶專屬健康套餐

綜合生菜紅藜燕麥各半

主料：玉子燒、花椰菜、醋溜木耳、奇異果、芭樂、蟹味沙拉

蛋白質：骰子牛跟生食級鮭魚

佐料：蒜味麵包丁海苔絲

骰子牛吃起來嫩口還帶肉汁還有點咬勁搭配四川香拌醬，剛開始辣小看這醬聞起來香氣很足，吃起來有點點油膩感也不是太辣殊不知一會後勁挺強的，後來我們搭配香拌粉味道口感提升一個檔次，循序漸進的辣味肉鮮美度也明顯多了。

肉類、海鮮配香拌粉也很對味。

蟹味沙拉配泰式酸辣醬呈現的是微辣感酸度不會太刺激微微的，夏天蘸這個醬食慾都好了

蛋香牛油果（酪梨）蘸干貝、鮭魚也是不錯的選擇我的同事覺得這醬吃很清爽，牛油果醬獨特的調製帶有濃稠度也不會膩口。

紅藜燕麥淡淡地的甜味，一直咀嚼會有穀物的甘甜味會讓人一口接一口的吃。

這沙拉真的很大一份蔬菜、蛋白質都補充到了還有多變化的醬料，同事說一星期來吃2、3次都沒問題。

而另一份由店家幫我配置因為我有選擇障礙什麼都想吃😱。

🏆店家推薦：

主料：梅漬甜椒 花椰菜 海藻

黑豆 香烤櫛瓜 地瓜泥

蛋白質：嫩鴨跟干貝

佐料：碎堅果 蒜酥

看著這盤還沒吃就口水直流了呢？

這一口蔬菜沙拉吃起來很清爽無負擔。

嫩鴨蘸奶香金沙居然這麼美味，還沒蘸這個醬我有點微微的害怕奶香過重，店員說這是用鹹蛋黃鮮奶調製的，嫩鴨肉質鮮美蘸奶香金沙帶點沙沙的口感微微甜味奶香也不會搶戲還會口齒留香。

甜蔥醬自然又不嗆的洋蔥味蘸海鮮首選，我這一口干貝蘸甜蔥醬讓食材更鮮甜了。

地瓜泥我喜愛的澱粉類食物來這必點。

泰式香芒呈現的是水果風情的醬料，搭配生菜蔬果很適合微酸甜是討喜的也算清爽的醬料。

其實這每個醬料搭配食材都碰撞出不同的風味，海鮮類配金沙醬或是香拌粉蠻對味的，搭配骰子牛也不錯。

我自己偏愛

泰式酸辣、奶香金沙、泰式香芒及四川香拌粉

這裡很推薦💓嫩鴉它所有醬都百搭口味都會有所不同但香拌類除外，也可以跟我們一樣多付$22選自己喜愛的沙拉醬來搭配（醬料多一樣$22）

我們還點生耶拿鐵跟氣泡水搭配套餐都有優惠價。

骰子牛外帶專屬餐盒

是不是也很美味呀！

不管是早午餐、午餐、下午輕食這裡是蠻不錯的選擇，餐點營養滿分醬料選擇多又清爽輕食沙拉新選擇而食材新鮮又美味。

新吃法的沙拉健康餐視覺味覺都被驚艷到是不是很美味呀！還可以滿足每日的營養所需即使是沙拉也能吃得營養又有飽足感～

用餐須知：

🥗店無服務費,採自助式方式-

👉禁止攜帶外食

👉內用每人低消為一份餐點

👉先點餐再入座 用餐完畢請自行回收餐盤

👉外送服務3公里內五個就可以外送，4-5公里則為10個以公里數計算。

店家資訊：

🥗jam kitchen 竹科金山站

🥗竹市東區金山街71號

☎️0902 438 199

🕥營業時間：10:30-晚上8:00

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