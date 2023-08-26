未來又多了一間不錯的生日聚餐餐廳！

這次我生日和家人來這間安平新開的【LA時尚川菜-安平店】，對整體用餐體驗挺滿意的，它在永康和善化也有分店。

先總結一下心得：

1、餐廳位子多。今天是臨時起意想來吃看看並沒有訂位，到的時候位子還有餘裕，不過特殊節日建議事先訂位比較保險。

2、用餐環境照顧隱私，有隔間，也有包廂空間。

3、餐點出菜快、份量多，價格屬於中間帶，人均約400元。

4、周圍好停車，開車騎車都方便。

5、不用服務費。

以下詳細分享：

LA時尚川菜-安平店│位置

LA時尚川菜-安平店，位於永華路最熱鬧的地段上，周圍停車格、停車場滿多的，多人聚餐也不用擔心停車問題。

LA時尚川菜-安平店│環境

店面看似不大，實際很深，桌數比我想像中還多。

▼一樓主要是半開放式的小包廂，用餐時保有隱密感。

▼沒想到門口這裡也藏了一個小包廂，用完餐出來才發現XD

▼二樓前面是包廂，走到後面有將近15桌的大場地，可以作為大家族聚餐、商業餐會、尾牙等等的場所。

LA時尚川菜-安平店│餐點介紹

事不宜遲，趕緊來介紹我這次的生日大餐🎊

▼這次的消費明細，十全十美，有魚有肉，總金額3620，我們大夥都覺得很划算！吃完後更是覺得如此！

諸葛烤魚（鱸魚）

今天的份量之王非它莫屬！

因為料理時間要半小時，其他料理已經上桌，烤魚作為壓軸登場，大家都得幫它挪挪位，真的很大一鍋🤣

▼這份烤魚，看到它，腦海第一個冒出的形容詞，就是「實在」。

鱸魚大尾多肉、配菜豐富，有馬鈴薯、白蘿蔔、黑木耳、玉米筍、鴻喜菇、豆芽等等，老實說我們最後沒吃完，份量太多了！

▼味道也是很不錯，光看色澤就相當誘人，香辣十足，越煮越入味（底下有火），花椒微微的麻感，讓人吃起來很過癮，喜歡吃辣的絕對會越吃越上頭！

經典片皮鴨

單點一份是半隻烤鴨。

烤鴨我們一致都很喜歡！不管是偏好什麼口味的人，我相信都不能拒絕一隻肉實多汁、皮脆油豐的烤鴨😍現在想起來又嘴饞了…

▼師傅現場片鴨，手法俐落，烤鴨轉瞬只剩骨架，熱騰騰的煙氣還圍繞在鴨子身上呢！

▼荷葉餅皮，貼心提供爐子保溫，吃時溫熱，Q彈口感一點也沒有流失。

東坡肉

一看就是養得很好的三層肉，肥瘦分明XD

▼東坡肉有讓我驚豔，燒的功夫了得！肥的部位吃起來是甜滋滋的，完全沒有油膩感，瘦的部位也是鬆軟卻不乾柴，筷子輕輕一切即可分離，燒得非常透。

醋梅魚片

酸甜口的一道菜，吃起來相當爽口。

魚片外皮酥脆，裡面魚肉的口感不會很軟爛，稍微緊實的肉質，配上酸酸甜甜的梅子醬，涮嘴回甘，大人小孩都會喜歡！

還有還有，底下鋪的可不是乾辣椒，而是「洛神花蜜餞」，不僅是零嘴，還可以解辣（其他辣菜）有種發現新大陸的感覺XD

燒椒皮蛋

開胃冷盤，吃起來鮮辣爽口，帶微酸有降低辣味，上面是辣椒絲，咬起來很香也有辣度。建議這道一上菜就先開吃，以免冷度回溫，失了冷感鮮度。

臘肉高麗菜

臘肉煙燻味越嚼越香，高麗菜也是充滿水分有甜度，整體吃起來清脆不油膩，很適合用為轉換口味，刷新嘴裡的味道。

老皮豆腐

醬汁鹹甜帶酸，被豆腐外皮吸收，味道爽口；皮內的豆腐滑順軟嫩，吃起來很像雞蛋豆腐，不需要費什麼力度，吃完一塊會不自覺夾下一塊的順口。

魚卵塔野蔬

這道也是開胃菜，非常精緻，味道吃起來十分清爽，口感層次也相當分明。

▼主體：遠看以為是小黃瓜，近看才發現居然是一根根龍鬚菜組裝而成。

最底部是胡麻醬，主體是龍鬚菜，上面白色一圈是酸味美乃滋，點綴些許晶瑩剔透的魚卵，和飛舞的柴魚片。

烤鴨肉燥飯

這是我吃過最奢侈的肉燥飯！上面居然是烤鴨肉！

油脂超香，油蔥酥也很引發食慾，這對喜歡吃飯的人來說，真的會欲罷不能！

LA主廚炒飯

炒飯我也要給個大拇指👍

粒粒分明、乾爽不油、鍋氣十足！應該也有撒一點白胡椒粉，對辣度比較敏感的人會覺得稍微辣辣的。

上面是蔥油醬配雞肉，吃起來很爽口，炒飯裡也有碎雞肉，增加口感，總的來說是會讓人回購的炒飯！

如果你還在尋覓聚餐的餐廳，推薦可以吃看看【LA時尚川菜】，相信你也會像我們一樣非常滿足🥰

【LA時尚川菜】

人均消：約400元

服務費：不收服務費

🔶LA時尚川菜-安平店

地址：台南市安平區永華路二段520號

電話：0970 393 556

營業時間：11:00-14:00、17:00-21:30（最後點餐時間20:30）

🔶LA時尚川菜-善化店

地址：台南市善化區光復路48號

電話：06 581 2459

營業時間：11:00-14:00、17:00-21:30（最後點餐時間20:30）

🔶LA時尚川菜-永康店

地址：台南市永康區永大路二段815號

電話：06 203 2380

營業時間：11:00-14:00、17:00-21:30（最後點餐時間20:30）

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