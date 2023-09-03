宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，招牌米鬆餅

位於宜蘭員山鄉深溝村『穗穗念』其實一直在我口袋名單，今天終於在地方媽媽的帶路下一探究竟，為什麼知道這家呢?

因為宜蘭人都聽過「種稻達人」賴青松，

10多年前回到宜蘭務農

並創辦了「穀東俱樂部」

而『穗穗念』就是集結了法義私廚、咖啡店長與稻米俱樂部的小農料理餐廳。

主打小農料理、米食甜點和咖啡飲品

純樸的村莊小路，一間三層樓的透天厝，『穗穗念』的橘紅色招牌顯而易見，餐廳就在建築物一樓的空間，簡約的白色外牆和木質大門，還有木格掀窗，幾盆花花草草點綴了屋前的小走廊，是一間清新可愛的店呢

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穗穗念｜外部環境

門口綠意盎然，顯得朝氣十足，這裡沒有停車場所以得自行找路邊停車再走過來，好在這個小村莊並沒有如市區般那樣擁擠，停車的問題倒也不難

厚實的木質大門顯得落落大方

門上掛著一把稻穗，農味十足

我也喜歡這扇外推式的木紋格大窗戶

能夠把自然溫暖陽光置入的設計感

三個地方媽媽帶著樂咩和禾哥一同前往，兩個小小孩興奮得在門前手足舞蹈，是說你們等下乖乖坐好唄! 好讓地方媽媽們可以來個難得的下午茶

發現門口很好拍，搭上孩子天真的笑容，文青又可愛

穗穗念｜內部環境

推開實木大門，映入眼簾的是典雅溫馨的小店，淺木色地板加上桌子，實木架上陳列著商品，微白的燈光下讓室內乾淨又明亮

很喜歡這種氛圍，沒有太多商業裝潢的氣息，有一點家庭的溫馨感，也有咖啡廳的舒適度，幾本書與幾張畫，加上輕快的音樂，就好像為了我們譜著悠揚的午後時光

▲這裡的每一個角落都有它的特色

這一區的四人座位樸質無華、低調典雅

適合好友相聚話家常

▲這個雙人座帶一點北歐鄉村風，適合情侶談心約會

▲實木的大長桌氣派大方，適合親友們同歡小歇話家常

餐桌上的鮮花讓人賞心悅目、心情愉快

抬起頭看天花板，用幾根實木簡單的裝潢，吊掛的是稻穗，

工作人員非常親和招待我們

來到這裡覺得有一點像家的感覺

溫和的燈光還有人情的溫度

靠牆角落有自助茶水和餐具櫃，一旁的黑板上寫著 本週小農食材 『穗穗念』與其他餐廳不一樣的地方，在於「產地農作物與消費者的連結」，食材皆取自小農作物、不僅推廣米食、也吃當令時節的蔬果，並減少過多的添加物，像是他們主打的「米鬆餅」就以友善耕作小農米穀粉來製作，一樣是健康又美味。

▲自助茶水區和餐具櫃

▲小農手作及相關農產品販售區

▲點餐結帳櫃台與甜點櫃

▲鄉村小農雜誌

每一個座位區下方店家貼心的擺了放包包的籃子

靠窗的這個角落我個人非常喜歡，

陽光可以由大片玻璃木窗透進，明亮舒服

坐在復古的紅色小木椅上喝一杯咖啡

抓住這悠然自在的片刻

這是由前方看過去店裡的擺設，由於是平日下午到訪，所以前面兩桌客人已經離席，下午由地方媽媽們包場

這個角落超級美吧!! 可惜今天我們帶著小小孩需要用到兒童座椅，所以只能放棄待在這角落

不過還是可以假裝文青一下啦

幾次出門都是樂咩當小網美，

這次禾哥心想「絕對不能再錯失良機」

於是他自己跑到這張椅子上面坐好

捕捉到 角落小網帥一隻 ^_^

商品架上都是小農作物，包含

友善米、米酒、米餅、米醋、醬油、

手工蛋捲、手做農產品 等等

雖然都是農產品，擺設起來還挺文青的

▲還有一些 與農相關的書籍雜誌可以閱讀

▲餐具櫃上的可愛小擺飾

▲點餐櫃檯上的手做花，仔細觀察每一處小地方會發現店家的用心布置

穗穗念｜菜單與餐點

▲菜單首頁 第一頁就說明讓大家來到這裡《體驗蘭陽食材之美》

▲小農料理套餐 下次午餐我再來試試

▲甜點類 戚風蛋糕、各式米鬆餅、焦糖布丁、布朗尼、貝果

▲飲料類 咖啡、茶飲、等等

我們這次的餐點是 水果紫米戚風蛋糕、

黑糖珍珠米鬆餅、蜂蜜水果鮮奶油米鬆餅

椪糖拿鐵、甘蔗拿鐵、美式咖啡

▲水果紫米戚風蛋糕

飄著紫米香的戚風蛋糕，採用當天新鮮的水果裝飾

美味又可口

▲椪糖拿鐵 經典拿鐵加上古早味椪糖，讓咖啡又增添獨特的香氣，濃郁好喝

《米鬆餅》 是用米穀粉製成，

所以口感有一點不同，

跟傳統鬆餅的差異在於它的外層酥脆，

但是餅心卻是更柔軟，有那麼一點像麻糬

熱熱的吃咀嚼起來會有一點米香甜味

▲黑糖珍珠米鬆餅

好奇點了這一道，沒有失望只有驚喜

餐點上店家用綠色香草和紫色小花點綴

聽員工說也是他們自己種的呢

手工熬煮的珍珠有夠軟Q , 黑糖濃郁也香氣十足

▲蜂蜜水果鮮奶油米鬆餅

他們的鮮奶油不會太甜，沾一點在米鬆餅上搭配吃很剛好，

加上當季新鮮水果，爽口不膩

穗穗念｜店家資訊

■ 地址 : 宜蘭縣員山鄉深溝村尚深路101號1樓

■ 電話 : 03-923 2377

■ 營業時間 : 11:30-17:00(一二公休)

■ 低消一杯飲料或一份套餐

(100cm以下免)

■ 寵物友善

■ FB粉專 穗穗念 員山店

小樂咩 從坐下就一直很開心，因為乖乖吃美味的鬆餅

跟著地方媽媽準沒錯啦!! 肯定是吃好喝好

禾哥 也是在兒童座椅上享用美食

禾哥 吃到允指回味~

穗穗念｜後記

★在鄉村田野間有這樣一處小店，讓大家來品嘗在地農作美食真的很棒，體驗食與農的結合，希望有機會再來享用料理套餐

★環境乾淨舒適，讓人有優閒的感覺，餐點好吃也適合拍照，這裡還是寵物友善餐廳喔

★本文自費純分享，每個人口感與喜好不同，僅提供我的感受讓您做參考!!

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