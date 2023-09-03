宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，招牌米鬆餅

位於宜蘭員山鄉深溝村『穗穗念』其實一直在我口袋名單，今天終於在地方媽媽的帶路下一探究竟，為什麼知道這家呢?
因為宜蘭人都聽過「種稻達人」賴青松，
10多年前回到宜蘭務農
並創辦了「穀東俱樂部」
而『穗穗念』就是集結了法義私廚、咖啡店長與稻米俱樂部的小農料理餐廳。
主打小農料理、米食甜點和咖啡飲品
純樸的村莊小路，一間三層樓的透天厝，『穗穗念』的橘紅色招牌顯而易見，餐廳就在建築物一樓的空間，簡約的白色外牆和木質大門，還有木格掀窗，幾盆花花草草點綴了屋前的小走廊，是一間清新可愛的店呢
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穗穗念｜外部環境
門口綠意盎然，顯得朝氣十足，這裡沒有停車場所以得自行找路邊停車再走過來，好在這個小村莊並沒有如市區般那樣擁擠，停車的問題倒也不難
厚實的木質大門顯得落落大方
門上掛著一把稻穗，農味十足
我也喜歡這扇外推式的木紋格大窗戶
能夠把自然溫暖陽光置入的設計感
三個地方媽媽帶著樂咩和禾哥一同前往，兩個小小孩興奮得在門前手足舞蹈，是說你們等下乖乖坐好唄! 好讓地方媽媽們可以來個難得的下午茶
發現門口很好拍，搭上孩子天真的笑容，文青又可愛
穗穗念｜內部環境
推開實木大門，映入眼簾的是典雅溫馨的小店，淺木色地板加上桌子，實木架上陳列著商品，微白的燈光下讓室內乾淨又明亮
很喜歡這種氛圍，沒有太多商業裝潢的氣息，有一點家庭的溫馨感，也有咖啡廳的舒適度，幾本書與幾張畫，加上輕快的音樂，就好像為了我們譜著悠揚的午後時光
▲這裡的每一個角落都有它的特色
這一區的四人座位樸質無華、低調典雅
適合好友相聚話家常
▲這個雙人座帶一點北歐鄉村風，適合情侶談心約會
▲實木的大長桌氣派大方，適合親友們同歡小歇話家常
餐桌上的鮮花讓人賞心悅目、心情愉快
抬起頭看天花板，用幾根實木簡單的裝潢，吊掛的是稻穗，
工作人員非常親和招待我們
來到這裡覺得有一點像家的感覺
溫和的燈光還有人情的溫度
靠牆角落有自助茶水和餐具櫃，一旁的黑板上寫著 本週小農食材 『穗穗念』與其他餐廳不一樣的地方，在於「產地農作物與消費者的連結」，食材皆取自小農作物、不僅推廣米食、也吃當令時節的蔬果，並減少過多的添加物，像是他們主打的「米鬆餅」就以友善耕作小農米穀粉來製作，一樣是健康又美味。
▲自助茶水區和餐具櫃
▲小農手作及相關農產品販售區
▲點餐結帳櫃台與甜點櫃
▲鄉村小農雜誌
每一個座位區下方店家貼心的擺了放包包的籃子
靠窗的這個角落我個人非常喜歡，
陽光可以由大片玻璃木窗透進，明亮舒服
坐在復古的紅色小木椅上喝一杯咖啡
抓住這悠然自在的片刻
這是由前方看過去店裡的擺設，由於是平日下午到訪，所以前面兩桌客人已經離席，下午由地方媽媽們包場
這個角落超級美吧!! 可惜今天我們帶著小小孩需要用到兒童座椅，所以只能放棄待在這角落
不過還是可以假裝文青一下啦
幾次出門都是樂咩當小網美，
這次禾哥心想「絕對不能再錯失良機」
於是他自己跑到這張椅子上面坐好
捕捉到 角落小網帥一隻 ^_^
商品架上都是小農作物，包含
友善米、米酒、米餅、米醋、醬油、
手工蛋捲、手做農產品 等等
雖然都是農產品，擺設起來還挺文青的
▲還有一些 與農相關的書籍雜誌可以閱讀
▲餐具櫃上的可愛小擺飾
▲點餐櫃檯上的手做花，仔細觀察每一處小地方會發現店家的用心布置
穗穗念｜菜單與餐點
▲菜單首頁 第一頁就說明讓大家來到這裡《體驗蘭陽食材之美》
▲小農料理套餐 下次午餐我再來試試
▲甜點類 戚風蛋糕、各式米鬆餅、焦糖布丁、布朗尼、貝果
▲飲料類 咖啡、茶飲、等等
我們這次的餐點是 水果紫米戚風蛋糕、
黑糖珍珠米鬆餅、蜂蜜水果鮮奶油米鬆餅
椪糖拿鐵、甘蔗拿鐵、美式咖啡
▲水果紫米戚風蛋糕
飄著紫米香的戚風蛋糕，採用當天新鮮的水果裝飾
美味又可口
▲椪糖拿鐵 經典拿鐵加上古早味椪糖，讓咖啡又增添獨特的香氣，濃郁好喝
《米鬆餅》 是用米穀粉製成，
所以口感有一點不同，
跟傳統鬆餅的差異在於它的外層酥脆，
但是餅心卻是更柔軟，有那麼一點像麻糬
熱熱的吃咀嚼起來會有一點米香甜味
▲黑糖珍珠米鬆餅
好奇點了這一道，沒有失望只有驚喜
餐點上店家用綠色香草和紫色小花點綴
聽員工說也是他們自己種的呢
手工熬煮的珍珠有夠軟Q , 黑糖濃郁也香氣十足
▲蜂蜜水果鮮奶油米鬆餅
他們的鮮奶油不會太甜，沾一點在米鬆餅上搭配吃很剛好，
加上當季新鮮水果，爽口不膩
穗穗念｜店家資訊
■ 地址 : 宜蘭縣員山鄉深溝村尚深路101號1樓
■ 電話 : 03-923 2377
■ 營業時間 : 11:30-17:00(一二公休)
■ 低消一杯飲料或一份套餐
(100cm以下免)
■ 寵物友善
■ FB粉專 穗穗念 員山店
小樂咩 從坐下就一直很開心，因為乖乖吃美味的鬆餅
跟著地方媽媽準沒錯啦!! 肯定是吃好喝好
禾哥 也是在兒童座椅上享用美食
禾哥 吃到允指回味~
穗穗念｜後記
★在鄉村田野間有這樣一處小店，讓大家來品嘗在地農作美食真的很棒，體驗食與農的結合，希望有機會再來享用料理套餐
★環境乾淨舒適，讓人有優閒的感覺，餐點好吃也適合拍照，這裡還是寵物友善餐廳喔
★本文自費純分享，每個人口感與喜好不同，僅提供我的感受讓您做參考!!
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