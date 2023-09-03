為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，招牌米鬆餅

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，招牌米鬆餅

2023-09-03 20:14:57 撒野樂活小村婦 人氣：104
share
窩客好文

撒野樂活小村婦

發表篇數：82篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 員山鄉

造訪商家：穗穗念_員山店
phone03-9232-377
place宜蘭縣員山鄉深溝村尚深路101號1樓
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

位於宜蘭員山鄉深溝村『穗穗念其實一直在我口袋名單，今天終於在地方媽媽的帶路下一探究竟，為什麼知道這家呢?

因為宜蘭人都聽過「種稻達人」賴青松

10多年前回到宜蘭務農

並創辦了「穀東俱樂部」

『穗穗念就是集結了法義私廚、咖啡店長與稻米俱樂部的小農料理餐廳。

主打小農料理、米食甜點和咖啡飲品

eZy Watermark_25-03-2023_02-51-48下午 (1).JPG

純樸的村莊小路，一間三層樓的透天厝，『穗穗念的橘紅色招牌顯而易見，餐廳就在建築物一樓的空間，簡約的白色外牆和木質大門，還有木格掀窗，幾盆花花草草點綴了屋前的小走廊，是一間清新可愛的店呢

   歡迎關注 FB粉專: 撒野樂活小村婦  

  穗穗念｜外部環境 

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

門口綠意盎然，顯得朝氣十足，這裡沒有停車場所以得自行找路邊停車再走過來，好在這個小村莊並沒有如市區般那樣擁擠，停車的問題倒也不難

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

厚實的木質大門顯得落落大方

門上掛著一把稻穗，農味十足

我也喜歡這扇外推式的木紋格大窗戶

能夠把自然溫暖陽光置入的設計感 

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

三個地方媽媽帶著樂咩禾哥一同前往，兩個小小孩興奮得在門前手足舞蹈，是說你們等下乖乖坐好唄! 好讓地方媽媽們可以來個難得的下午茶

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

發現門口很好拍，搭上孩子天真的笑容，文青又可愛

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

  穗穗念｜內部環境 

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

推開實木大門，映入眼簾的是典雅溫馨的小店，淺木色地板加上桌子，實木架上陳列著商品，微白的燈光下讓室內乾淨又明亮

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

很喜歡這種氛圍，沒有太多商業裝潢的氣息，有一點家庭的溫馨感，也有咖啡廳的舒適度，幾本書與幾張畫，加上輕快的音樂，就好像為了我們譜著悠揚的午後時光

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

▲這裡的每一個角落都有它的特色

這一區的四人座位樸質無華、低調典雅

適合好友相聚話家常

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

▲這個雙人座帶一點北歐鄉村風，適合情侶談心約會

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

▲實木的大長桌氣派大方，適合親友們同歡小歇話家常

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

餐桌上的鮮花讓人賞心悅目、心情愉快

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

抬起頭看天花板，用幾根實木簡單的裝潢，吊掛的是稻穗，

工作人員非常親和招待我們

來到這裡覺得有一點像家的感覺

溫和的燈光還有人情的溫度

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

靠牆角落有自助茶水和餐具櫃，一旁的黑板上寫著  本週小農食材 『穗穗念與其他餐廳不一樣的地方，在於「產地農作物與消費者的連結」，食材皆取自小農作物、不僅推廣米食、也吃當令時節的蔬果，並減少過多的添加物，像是他們主打的「米鬆餅」就以友善耕作小農米穀粉來製作，一樣是健康又美味。

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

▲自助茶水區和餐具櫃

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

▲小農手作及相關農產品販售區

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

▲點餐結帳櫃台與甜點櫃

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

▲鄉村小農雜誌

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

每一個座位區下方店家貼心的擺了放包包的籃子

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

靠窗的這個角落我個人非常喜歡，

陽光可以由大片玻璃木窗透進，明亮舒服

坐在復古的紅色小木椅上喝一杯咖啡

抓住這悠然自在的片刻

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

這是由前方看過去店裡的擺設，由於是平日下午到訪，所以前面兩桌客人已經離席，下午由地方媽媽們包場

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

這個角落超級美吧!! 可惜今天我們帶著小小孩需要用到兒童座椅，所以只能放棄待在這角落

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

不過還是可以假裝文青一下啦

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

幾次出門都是樂咩當小網美，

這次禾哥心想「絕對不能再錯失良機」

於是他自己跑到這張椅子上面坐好

捕捉到 角落小網帥一隻 ^_^

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

商品架上都是小農作物，包含

友善米、米酒、米餅、米醋、醬油、

手工蛋捲、手做農產品 等等

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

雖然都是農產品，擺設起來還挺文青的

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

▲還有一些 與農相關的書籍雜誌可以閱讀

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

▲餐具櫃上的可愛小擺飾

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

▲點餐櫃檯上的手做花，仔細觀察每一處小地方會發現店家的用心布置

  穗穗念｜菜單與餐點 

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

▲菜單首頁 第一頁就說明讓大家來到這裡《體驗蘭陽食材之美》 

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

小農料理套餐  下次午餐我再來試試

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

甜點類  戚風蛋糕、各式米鬆餅、焦糖布丁、布朗尼、貝果

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

飲料類 咖啡、茶飲、等等 

我們這次的餐點是 水果紫米戚風蛋糕、

黑糖珍珠米鬆餅、蜂蜜水果鮮奶油米鬆餅

椪糖拿鐵、甘蔗拿鐵、美式咖啡

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

▲水果紫米戚風蛋糕   

飄著紫米香的戚風蛋糕，採用當天新鮮的水果裝飾

美味又可口

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

▲椪糖拿鐵  經典拿鐵加上古早味椪糖，讓咖啡又增添獨特的香氣，濃郁好喝     

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

《米鬆餅》 是用米穀粉製成，

所以口感有一點不同，

跟傳統鬆餅的差異在於它的外層酥脆，

但是餅心卻是更柔軟，有那麼一點像麻糬

熱熱的吃咀嚼起來會有一點米香甜味

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

▲黑糖珍珠米鬆餅 

好奇點了這一道，沒有失望只有驚喜

餐點上店家用綠色香草紫色小花點綴

聽員工說也是他們自己種的呢

手工熬煮的珍珠有夠軟Q , 黑糖濃郁也香氣十足

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

▲蜂蜜水果鮮奶油米鬆餅 

他們的鮮奶油不會太甜，沾一點在米鬆餅上搭配吃很剛好，

加上當季新鮮水果，爽口不膩

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

  穗穗念｜店家資訊 

■ 地址 : 宜蘭縣員山鄉深溝村尚深路101號1樓

■ 電話 : 03-923 2377

■ 營業時間 : 11:30-17:00(一二公休)

■ 低消一杯飲料或一份套餐

(100cm以下免)

■ 寵物友善

■ FB粉專 穗穗念  員山店

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

小樂咩 從坐下就一直很開心，因為乖乖吃美味的鬆餅

跟著地方媽媽準沒錯啦!! 肯定是吃好喝好

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

禾哥 也是在兒童座椅上享用美食

宜蘭》質感X文青的小農料理美食【穗穗念】咖啡｜簡餐｜下午茶，

禾哥 吃到允指回味~ 

  穗穗念｜後記 

★在鄉村田野間有這樣一處小店，讓大家來品嘗在地農作美食真的很棒，體驗食與農的結合，希望有機會再來享用料理套餐

★環境乾淨舒適，讓人有優閒的感覺，餐點好吃也適合拍照，這裡還是寵物友善餐廳喔

★本文自費純分享，每個人口感與喜好不同，僅提供我的感受讓您做參考!! 

 

 

文章標籤

員山穗穗念 宜蘭咖啡廳 宜蘭下午茶 穗穗念 宜蘭小農料理 宜蘭甜點店 員山下午茶 員山簡餐推薦 宜蘭文青咖啡廳 宜蘭文青下午茶 賴青松穗穗念 穀東俱樂部 宜蘭美食餐廳 員山美食推薦 宜蘭網美咖啡廳 下午茶餐廳推薦 宜蘭打卡餐廳 員山咖啡廳
 
創作者介紹
創作者 撒野樂活小村婦 的頭像
撒野樂活小村婦

撒野樂活小村婦




#宜蘭下午茶
morechevron_right
文章關鍵字
穗穗念 宜蘭下午茶 員山下午茶 宜蘭文青咖啡廳 more
檢舉
share
chevron_left

有溫度的生活小販所【ㄊㄡㄊㄡ來】冬山咖啡民宿

宜蘭新海景咖啡廳》擁抱藍色山與海【笑ㄟCafe】

chevron_right
延伸閱讀

「嘉義甜點店」 鬧中取靜的日系咖啡廳 霜空珈琲

 愛吃的喵

［2023韓國首爾旅遊］狎鷗亭韓國明星都去的咖啡廳｜Nudake

 拗嗚

捷運迴龍站 ‧ 林椐 Neighborthood Coffee

 Shirley Huang
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

撒野樂活小村婦

發表篇數：82篇

熱愛大自然所以從都市流浪到鄉村，熱愛花草昆蟲、美食和旅遊玩耍，興趣很多喜歡閱讀、料理和手作，想把一點一滴在生活中的體驗都儲存下來，跟大家分享也為自己留下最美好的軌跡 來信請寄 smallpix2022@gmail.com
作者的其它文章
同類據點
餵食胖豹 照片

餵食胖豹

4.70 (2人評鑑)

區域：宜蘭縣五結鄉
你在哪裡 照片

你在哪裡

4.90 (1人評鑑)

區域：宜蘭縣冬山鄉
丹尼船長 照片

丹尼船長

4.49 (5人評鑑)

區域：宜蘭縣蘇澳鎮
小漁村café 照片

小漁村café

4.45 (2人評鑑)

區域：宜蘭縣蘇澳鎮
Holy Crêpe 照片

Holy Crêpe

4.50 (1人評鑑)

區域：宜蘭縣頭城鎮

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up