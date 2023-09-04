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【美食】「食尚吃到飽涮涮鍋 中和旗艦店」299元起，中和吃到飽火鍋推薦、中和聚餐推薦 (附菜單價位)

2023-09-04 09:44:10 花見團子玩耍趣 人氣：112
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窩客好文

花見團子玩耍趣

發表篇數：164篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 中和區

造訪商家：食尚吃到飽涮涮鍋 中和旗艦店
place新北市中和區員山路391號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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此食記為花見團子造訪「食尚吃到飽涮涮鍋 中和旗艦店」     (造訪日期 : 2023/04)

「食尚吃到飽涮涮鍋 中和旗艦店」 299元起

中和吃到飽火鍋推薦、中和聚餐推薦

【美食】「食尚吃到飽涮涮鍋 中和旗艦店」299元起，中和吃到

 食尚吃到飽涮涮鍋 中和旗艦店 

地址 : 新北市中和區員山路391號
電話 : 02 2222 1119
時間 : AM11:30 ~ PM21:30


本次團子和愛吃吃到飽的友人聚餐，來到位於中和的「食尚吃到飽涮涮鍋 中和旗艦店」，店家提供多種高級肉品、優選火鍋料、健康蔬食、麻辣鴨血、滷肉飯、副餐、冰淇淋、飲料、甜點，豐盛又澎湃，食材挑選都是選用大品牌，用心又講究。店家臨近中和員山公園，距離環球購物中心中和店也不遠，是很多中和在地區民享用美食，和愛吃吃到飽的朋友經常造訪的店家，除了午餐晚餐平日中午還有經濟實惠的下午茶時段，價位從299元起 ，CP值爆表。【美食】「食尚吃到飽涮涮鍋 中和旗艦店」299元起，中和吃到

走進店內提供2人、 4人、6人、8人的座位區，採用木質桌椅，採用一人一鍋或鴛鴦鍋的形式，用餐時間為90分鐘。店內有提供免費wifi，隨時邊吃邊上網也沒問題，不論是自己用餐或是多人聚餐都非常合適，給人舒適又開闊的用餐環境。【美食】「食尚吃到飽涮涮鍋 中和旗艦店」299元起，中和吃到

【美食】「食尚吃到飽涮涮鍋 中和旗艦店」299元起，中和吃到

「食尚吃到飽涮涮鍋」提供7種湯頭，有甘蔗湯頭、番茄湯頭、麻辣湯頭、藥膳湯頭、沖繩薑黃牛奶湯頭，也有針對素食者提供的素食湯頭，還有特別與花蓮立川漁場合作的黃金蜆湯頭，全部都是店家精心熬煮的。每種價位都有對應的相關肉品，最便宜的有四種肉可供選擇，想吃高級點也可選擇肉品加海鮮的價位。除有午餐、晚餐食段，還有平日下午茶，最低只要299元就能吃到飽，且不收服務費，CP值超高。【美食】「食尚吃到飽涮涮鍋 中和旗艦店」299元起，中和吃到

「食尚吃到飽涮涮鍋」蔬菜、火鍋料、飲料、附餐採用自助吧型式，會一格一格的整齊排放在箱子內，並會貼上食材的標籤，顯得特別的清楚且衛生，肉品會了講究新鮮，皆為現點現切，一次可以選擇三盤，備受客人喜愛的櫻桃鴨一桌限一盤。【美食】「食尚吃到飽涮涮鍋 中和旗艦店」299元起，中和吃到

店家提供的蔬菜很豐盛，也會隨著季節換菜色。蔬食品質都有高品質，包含高麗菜、小白菜、大陸妹、玉米筍、苦瓜、玉米、南瓜、雲耳等，還有菇菇控喜愛的金針菇、秀珍菇、香菇，老闆掛保證要給客人吃最好的。【美食】「食尚吃到飽涮涮鍋 中和旗艦店」299元起，中和吃到

【美食】「食尚吃到飽涮涮鍋 中和旗艦店」299元起，中和吃到

【美食】「食尚吃到飽涮涮鍋 中和旗艦店」299元起，中和吃到

火鍋料提供的都是西北及海霸王的知名大品牌，有魚餃、燕餃、手工蛋餃、貢丸、蟳味棒、九層塔花枝、凍豆腐、豆皮、甜不辣、米血糕、鑫鑫腸、龍蝦球、起司球、麻吉燒等，超級多種的特色丸子，店家用料不手軟，讓愛吃火鍋料的友人大呼過癮。【美食】「食尚吃到飽涮涮鍋 中和旗艦店」299元起，中和吃到

【美食】「食尚吃到飽涮涮鍋 中和旗艦店」299元起，中和吃到

醬料區提供了洋蔥蔥花、辣椒、蒜泥、蘿蔔泥、醬油、白醋、烏醋、沙茶醬等，店家醬油比較屬於日式和風醬油味道不會太重，爽口又開胃，可依個人喜好，自行調配屬於自己喜愛醬料。【美食】「食尚吃到飽涮涮鍋 中和旗艦店」299元起，中和吃到

飲料區提供多種選擇，有可樂、汽水、果汁、無糖綠茶等，還有UCC咖啡豆搭配上連鎖知名品牌指定的愛惠浦過濾器，提供高品質的咖啡。值得一提的是，店家手工奶茶，採用茶跟奶的黃金比例調配而成，深獲客人好評。【美食】「食尚吃到飽涮涮鍋 中和旗艦店」299元起，中和吃到

【美食】「食尚吃到飽涮涮鍋 中和旗艦店」299元起，中和吃到

自助區的麻辣臭豆腐是辣辣控不可錯過的聖品！豆腐軟嫩可口，湯汁麻辣有勁，扎實口感及獨特香氣讓人一吃又上癮。【美食】「食尚吃到飽涮涮鍋 中和旗艦店」299元起，中和吃到

【美食】「食尚吃到飽涮涮鍋 中和旗艦店」299元起，中和吃到

店家肉燥飯也是私房美味！滷汁氣味飄香，肉燥Q彈有勁，還有滷到軟嫩的三角豆腐。盛碗白飯，淋上香噴噴肥瘦適中的肉燥，鹹香又下飯。【美食】「食尚吃到飽涮涮鍋 中和旗艦店」299元起，中和吃到

副餐包含白飯、烏龍麵、鍋燒意麵、五木拉麵、王子麵、冬粉、雞絲麵等，均有包裝過，乾淨又衛生。【美食】「食尚吃到飽涮涮鍋 中和旗艦店」299元起，中和吃到

也可發揮個人創意，將店內美食混搭，團子就選擇愛吃的王子麵加入肉片，淋上店家麻辣豆腐湯汁，又是另種美味。【美食】「食尚吃到飽涮涮鍋 中和旗艦店」299元起，中和吃到

我們選擇了兩種湯頭拼成鴛鴦鍋，紅色為「養生藥膳湯頭」，黃色為「沖繩薑黃牛奶湯頭」。「養生藥膳湯頭」清香四溢，店家使用多種中藥材精心燉煮，熱熱喝下整個胃都暖了起來。「沖繩薑黃牛奶湯頭」是店家特別研發，高湯加入牛奶、沖繩進口薑黃粉熬煮，聞起來有淡淡薑黃味，搭配濃牛奶純鮮香不膩口。店員有說，薑黃具有許多營養成分，疫情期間很多客人特別指明要喝這湯頭呢！【美食】「食尚吃到飽涮涮鍋 中和旗艦店」299元起，中和吃到

我們選擇最高的價位，包含10種肉及6種海鮮可供選擇，拿了滿滿一大桌 ，接下來就一一品嚐吧！【美食】「食尚吃到飽涮涮鍋 中和旗艦店」299元起，中和吃到

蔬菜盤

「蔬菜盤」豐盛多元，想吃什麼自己選！愛吃蔬菜的團子選了高麗菜、波菜、玉米、花椰菜、金針菇、香菇、南瓜、雲耳，還有富含蛋白質的豆腐，為自己補充滿滿纖維質及營養。【美食】「食尚吃到飽涮涮鍋 中和旗艦店」299元起，中和吃到

玉米、南瓜、菇類等蔬食放進藥膳湯頭，很容易入味，散發淡淡清香；高麗菜放入薑黃牛奶湯頭熬煮，菜葉軟爛鮮甜，吃起來有點像奶油白菜，吃過就讓我們立刻愛上。【美食】「食尚吃到飽涮涮鍋 中和旗艦店」299元起，中和吃到

火鍋料

「火鍋料」店家的火鍋料種類超級，有特色丸子、餃類等！團子特別推薦芋頭貢丸、包有麻吉的甜不辣、西北麻吉燒，不用特別加醬就很好吃，也飽也吃巧。【美食】「食尚吃到飽涮涮鍋 中和旗艦店」299元起，中和吃到

美國板腱雪花牛

「美國板腱雪花牛」均勻遍佈著雪白細緻的油花！雪花牛輕輕涮幾下即可食用，肉質鮮美嫩口，將肉汁精華緊緊鎖住。【美食】「食尚吃到飽涮涮鍋 中和旗艦店」299元起，中和吃到

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櫻桃鴨

「櫻桃鴨」是宜蘭三星養殖的特別品種，鴨肉油脂豐富且肉質細緻，吃過讓人念念不忘。【美食】「食尚吃到飽涮涮鍋 中和旗艦店」299元起，中和吃到

香草豬

「香草豬」是許多消費者心目中最喜愛的頂級豬肉品牌，團子個人也很喜歡直接點成3份，店家會疊出一座小肉山，不但吸睛也很適合拍照。入口後肉質細嫩，香甜細滑，再多幾盤般我們都還吃得下。【美食】「食尚吃到飽涮涮鍋 中和旗艦店」299元起，中和吃到

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白蝦 / 小花枝 / 蛤蜊

店家的海鮮也十分豐富，「白蝦」鮮甜有勁、Q彈滑嫩；「小花枝」雪白香Q、鮮甜彈牙，一口吃剛剛好，超級好吃；「蛤蜊」經過吐沙，加入湯頭更鮮美，蛤肉Q彈飽滿，瞬間感受大海鮮美滋味。【美食】「食尚吃到飽涮涮鍋 中和旗艦店」299元起，中和吃到

【美食】「食尚吃到飽涮涮鍋 中和旗艦店」299元起，中和吃到

鯛魚 / 巴沙魚 / 水鯊魚

喜歡吃魚的朋友千萬不要錯過，店家共有三種魚類可供選擇，「鯛魚」淡雅鮮甜，肉質緊實有嚼勁；「巴沙魚」綿密滑順，軟糯不黏牙；「水鯊魚」口感軟嫩，如海中豆腐，每種魚的口感各有巧妙不同，一定都要點來吃一吃。【美食】「食尚吃到飽涮涮鍋 中和旗艦店」299元起，中和吃到

【美食】「食尚吃到飽涮涮鍋 中和旗艦店」299元起，中和吃到

甜點及水果

最後吃飽喝足後來點飯後甜點及水果，在自助區有提供布丁及切片柳丁可以自行拿取。布丁Q彈滑嫩、柳丁鮮甜多汁，還能補充滿滿維他命C。【美食】「食尚吃到飽涮涮鍋 中和旗艦店」299元起，中和吃到

【美食】「食尚吃到飽涮涮鍋 中和旗艦店」299元起，中和吃到

冰淇淋

冰淇淋提供的是「杜老爺冰淇淋」，共有四種口味，綿密香滑、沁涼有勁，為美好的一餐作最甜美收尾。【美食】「食尚吃到飽涮涮鍋 中和旗艦店」299元起，中和吃到

【美食】「食尚吃到飽涮涮鍋 中和旗艦店」299元起，中和吃到

整體而言，團子覺得「食尚吃到飽涮涮鍋」料多味美，湯頭多元、肉品豐盛品質好，還有特色海鮮。老闆對食材十分講究，很多食材都比外面單點的火鍋店更高級，299元起就能吃到飽，CP值超高，喜歡吃火鍋、吃到飽的朋友來品嚐，不用花大錢，就能把各種好味道全部一網打盡喔。【美食】「食尚吃到飽涮涮鍋 中和旗艦店」299元起，中和吃到

 

 菜單 

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