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> 圖文創作 > 台北聚餐慶生餐廳/饒河街夜市美食【鳥居町日料居酒屋-饒河店】台港日熱炒/烤物串燒/海鮮刺身/炒麵炒飯丼飯/火鍋/桌菜都有賣(鳥居町串烤酒場食記+MENU)

台北聚餐慶生餐廳/饒河街夜市美食【鳥居町日料居酒屋-饒河店】台港日熱炒/烤物串燒/海鮮刺身/炒麵炒飯丼飯/火鍋/桌菜都有賣(鳥居町串烤酒場食記+MENU)

2023-09-05 12:14:14 小紫吃喝玩樂~ 人氣：96
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窩客好文

小紫吃喝玩樂~

發表篇數：413篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：鳥居町日料居酒屋饒河店
phone02-2627-6365
place台北市松山區塔悠路19號
作者本次評價：
4.70
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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台北聚餐慶生餐廳推薦/捷運松山站美食/饒河街夜市熱炒鳥居町日料居酒屋-饒河店鳥居町串烤酒場~台式日式港式熱炒料理/烤物串燒/海鮮刺身/炒麵炒飯丼飯/火鍋...餐食選擇多元複合式居酒屋! 年節聚餐/多人慶生/慶功宴有包廂、可提前預訂澎湃『桌菜』料理

鳥居町串烤酒場-首圖.jpg

無低消限制~不收服務費

剛開幕不久~每天都有不同好康活動喔! 等等食記詳分享

飯麵控饒河夜市用餐新選擇! 點食『台式牛羊肉炒麵、海鮮什錦炒麵、廣式炒飯、夏威夷炒飯、日式櫻花蝦鮭魚炒飯、金字塔鮭魚卵炒飯、港式乾炒牛河...』配串烤、熱炒真讚!

櫻花蝦鮭魚炒飯-鳥居町串烤酒場 (3).jpg

(鳥居町日料居酒屋-饒河店)鳥居町串烤酒場

電話:02-2627-6365

營業時間:17:30~02:00(最後點餐01:30)

地址:台北市松山區塔悠路19號(饒河夜市旁)

粉絲頁:鳥居町日料居酒屋-饒河店

剛進店有一秒到日本fu    用餐座位濃濃日式氛圍(我喜歡)

用餐環境-鳥居町串烤酒場 (3).jpg

原文台北聚餐慶生餐廳/饒河街夜市美食【鳥居町日料居酒屋-饒河店】台北聚餐慶生餐廳/饒河街夜市美食【鳥居町日料居酒屋-饒河店】台港日熱炒/烤物串燒/海鮮刺身/炒麵炒飯丼飯/火鍋/桌菜都有賣(鳥居町串烤酒場食記+MENU)

桌與桌之間有做日式屏風隔開 台北聚餐慶生餐廳/饒河街夜市美食【鳥居町日料居酒屋-饒河店】

用餐環境-鳥居町串烤酒場 (4).jpg

用餐環境-鳥居町串烤酒場 (1).jpg

也有包廂區(相片我放文末分享)

用餐環境-鳥居町串烤酒場 (2).jpg

店址位在饒河街夜市最大的(嘟嘟房)八德立體停車場馬路斜對面(饒河夜市商圈) 聚餐免擔心停車位難找

台北嘟嘟房-八德立體停車場.jpg

店前方是饒河觀光夜市(塔悠)站~公車站 

下班放鬆小酌(喝酒不開車)搭公車、搭捷運或搭小黃很方便！

饒河觀光夜市-塔悠公車站.jpg

若您是搭捷運享食烏居町饒河店』位在饒河夜市最末端排隊甜點(小明拔絲地瓜)右轉(塔悠路)就會看到鳥居町 

沒有要逛夜市、只想約聚『鳥居町』避開夜市內人潮、從『捷運松山站2號出口』直行(八德路四段)順著走約450m-5分鐘路程即可抵店

饒河夜市右轉塔悠路.JPG

(下圖) 最近逛饒河夜市時店家在夜市內發的DM

當時好友收到優惠傳單立馬收藏打算生日約我們來這聚聚

so(朋友生日)今晚我們來這慶生啦！

生日用餐~提前預約訂位(送~生日驚喜)+服務生現場唱生日歌祝賀~

憑DM折50元-鳥居町串烤酒場.JPG

牙線-鳥居町串烤酒場.jpg

鳥居町日料居酒屋MENU

8/16拍攝避免日後菜單內容或價格更新(僅供參考)請依您享食場當日現菜單為準!

  • 不收服務費
  • 用餐無低消(單點一份)台式炒麵、廣東炒飯、日式丼飯或點串物小酌也OK 

 

店名與店內裝潢有著濃濃日式風情

但~這兒的料理集結(台、日、港、川菜...)選擇相當多元!

台北聚餐慶生餐廳/饒河街夜市美食【鳥居町日料居酒屋-饒河店】不單單只賣居酒串物(菜色)還有:刺身/握壽司/手捲/冷食漬物/飯麵食/台式熱炒/川味料理/下酒海鮮/海陸烤物/三杯鐵板料理/砂鍋火鍋/炸物/生食丼飯...

饒河街旁-鳥居町串烤酒場菜單.JPG

慶生、宴客、家庭聚餐、慶功宴鳥居町也有『桌菜』合菜可點食

桌菜至少需提前2天預約訂位

桌菜MENU(僅供參考)

聽已來吃過桌菜朋友說: 若有不吃的菜餚、訂餐時都可客製做調整(廚師料理功力好)居酒小食或餐廳大菜『來~鳥居町』都吃的到

桌菜合菜MENU-鳥居町串烤酒場饒河店.JPG

好久沒和壽星朋友聚聚~

好友生日邀我們趁他生日月來這家開幕不久、卻有著高人氣複合式日料居酒屋歡聚

壽星設想周到~預約訂位時已先點餐(入座後)即可快速出餐 台北聚餐慶生餐廳/饒河街夜市美食【鳥居町日料居酒屋-饒河店】

餐食合照-鳥居町串烤酒場.jpg

五品生魚片  美美的擺盤、看起來超誘人食慾

今天吃的沙西米有:鮪魚、鮭魚、旗魚、日本生食級干貝、花枝千切 

五品生魚片-鳥居町串烤酒場.jpg

鮪魚刺身

鮪魚刺身-鳥居町串烤酒場.jpg

切花刀花枝 內部放海苔片+秋葵捲包  外型真美

花枝千切-鳥居町串烤酒場饒河店.jpg

切花刀花枝捲沾佐芥末醬油  微微嗆辣、鮮Q甜

花枝千切-鳥居町串烤酒場.jpg

鮭魚刺身 佐芥末蘿蔔絲真飽嘴  

鮭魚刺身-鳥居町串烤酒場.jpg

日本干貝  size大顆炙燒後剖切兩半、口感甜嫩

日本干貝-鳥居町串烤酒場.jpg

說真的~好友約聚時...我一直以為這裡只賣『日式料理』

入座看到MENU內零零總總加起來超過170道(集結台、港、川、日~多國料理菜單) 有嚇一跳

乾炒牛河 $200元 

我們不是在茶餐廳用餐。在居酒屋就有港式經典料理可點食。

港式甜點~西多士 (鳥居町也吃的到) 台北聚餐慶生餐廳/饒河街夜市美食【鳥居町日料居酒屋-饒河店】

乾炒牛河-鳥居町串烤酒場 (2).jpg

Q香入味 搭著脆口銀芽(豆芽菜)+韭菜香  一人一小碗(秒殺)麵食

乾炒牛河-鳥居町串烤酒場 (1).jpg

牛肉調味鹹甜適中

廚師的炒功 台北聚餐慶生餐廳/饒河街夜市美食【鳥居町日料居酒屋-饒河店】有將這道麵食鑊氣香味給炒出來

乾炒牛河-鳥居町串烤酒場 (3).jpg

肉質滑嫩、軟嫩中又略帶嚼勁，不會有加很多嫩精炒製的那種(一咬就化開)難食肉感

每片牛肉都切的厚又大片；滋味不輸茶餐廳

乾炒牛河-鳥居町串烤酒場 (4).jpg

日本生蠔生吃  $150元/顆
size很大顆   調味棒棒+很多分數 台北聚餐慶生餐廳/饒河街夜市美食【鳥居町日料居酒屋-饒河店】

日本生蠔生吃-鳥居町串烤酒場 (1).jpg

我們不敢吃不加任何調味(單生吃)生蠔之原味食感

外食都太敢點食生蠔(朋友知道)點餐時先點一顆嚐鮮(好吃再續點)

沒想到鳥居町生蠔淋的鹹鹹甜甜特調日式醬汁搭細切蔥花及檸檬片mix入口後之『酸甜醬香』拉提了生蠔的鮮甜感

QQ甜甜蠔肉、完全沒有任何一瞇瞇腥味、好鮮好好吃就....又續啦！

日本生蠔生吃-鳥居町串烤酒場 (2).jpg

明太子蝦球  $280元/份    又是一道讓我驚艷的料理

明太子蝦球-鳥居町串烤酒場 (2).jpg

原本以為只是炸蝦球沾裹明太子醬單純吃法

明太子蝦球-鳥居町串烤酒場 (1).jpg

沒想到裡面竟然包了起司醬咬開會爆漿(差點被燙到)台北聚餐慶生餐廳/饒河街夜市美食【鳥居町日料居酒屋-饒河店】

吃的到蝦甜、蝦球外層沾裹類似卡拉粉(粉衣) 酥脆度比沾麵包粉或一般炸粉來的酥香脆口；濃郁起司香+甜甜明太子美乃滋佐醬甜是一道大人小孩都難以抗拒的好食炸物

明太子蝦球-鳥居町串烤酒場 (3).jpg

炙燒比目魚握壽司  $180元/2貫

比目魚握壽司-鳥居町串烤酒場 (3).jpg

醋薑佐食

比目魚握壽司-鳥居町串烤酒場 (4).jpg

菜餚出餐時有美美蔬果盤飾~賞心悅目 更誘人食慾 台北聚餐慶生餐廳/饒河街夜市美食【鳥居町日料居酒屋-饒河店】

比目魚握壽司-鳥居町串烤酒場 (2).jpg

握壽司米粒香Q、握捏醋飯力道拿捏得宜、不會鬆散也不會太過紥實、涮上日式醬汁炙燒後的比目魚肉在嘴裡輕輕咀嚼(入口即化) 台北聚餐慶生餐廳/饒河街夜市美食【鳥居町日料居酒屋-饒河店】 

比目魚握壽司-鳥居町串烤酒場 (1).jpg

居酒屋放鬆、小酌 冰箱內飲品與酒飲選擇多

也有日本沖繩orion奧利恩生啤德國艾丁格小麥白啤可點飲

飲品區-鳥居町串烤酒場.JPG

 日本沖繩orion生啤  $150元/杯

日本沖繩orion奧利恩黃標生啤酒-鳥居町串烤酒場.jpg

服務生說: 鳥居町每天推出不同主題好康活動與客人同歡

今天是點4杯(瓶)酒精飲品』就可抽一張刮刮卡、現刮現兌換(想知道其它日期之好康)您可打電話或私訊店家粉專詢問嘿 台北聚餐慶生餐廳/饒河街夜市美食【鳥居町日料居酒屋-饒河店】

德國艾丁格小麥白啤酒-鳥居町串烤酒場13.jpg

明太子雞腿串 $170元/2串

明太子雞腿串-鳥居町串烤酒場 (2).jpg

這...是小紫近期外食吃過的『明太子雞腿串』店家中、雞腿肉串『最厚』明太子醬給多多店家台北聚餐慶生餐廳/饒河街夜市美食【鳥居町日料居酒屋-饒河店】

明太子雞腿串-鳥居町串烤酒場 (3).jpg

腿肉原汁原味厚實有嚼勁吃的到肉汁、香氣來自表層微微焦香『明太子醬』咀嚼時~在嘴裡啵啵啵~不停爆蛋著

明太子雞腿串-鳥居町串烤酒場 (1).jpg

五花蔥串  $150元/2串

五花蔥串-鳥居町串烤酒場 (1).jpg

超怕吃到太肥太油烤豬五花肉串 

這串五花蔥串~是我們喜歡的那種肥瘦相間(偏瘦)肉感

五花蔥串-鳥居町串烤酒場 (3).jpg

肉質Q中帶脆、肉串上方舖滿自調蔥鹽醬   帶著些許胡椒香與洋蔥+蔥花鹹香味  非常下酒

五花蔥串-鳥居町串烤酒場 (2).jpg

櫻花蝦鮭魚炒飯  $200元

櫻花蝦鮭魚炒飯-鳥居町串烤酒場 (2).jpg

這是我愛的粒粒分明不油膩炒飯口感! 每一口都吃的到鮭魚肉丁香氣；櫻花蝦很大隻甜甜的

櫻花蝦鮭魚炒飯-鳥居町串烤酒場 (1).jpg

麻油川七  $180元  很補的一道台式補身蔬食

麻油川七-鳥居町串烤酒場饒河店 (2).jpg

濃郁麻油香+枸杞甜點綴  醬汁拌白飯(很讚)

麻油川七-鳥居町串烤酒場饒河店 (1).jpg

炸薯條佐松露醬  $180元

這道是朋友預約訂位(先點餐時)店家推薦的人氣炸物

炸薯條佐松露醬-鳥居町串烤酒場 (2).jpg

最近在美式餐廳吃過直接將『松露醬』拌在炸好薯條吃法

在這裡是自己沾佐(松露醬)吃

炸薯條佐松露醬-鳥居町串烤酒場 (3).jpg

鳥居町炸薯條還有放魚子增添風味

您可以先將薯條沾佐『松露醬』再利用濕滑松露醬沾魚子混搭著一起往嘴裡送

炸薯條佐松露醬-鳥居町串烤酒場 (4).jpg

這吃法太豪華啦!  特調松露醬香氣~ 好香好濃郁，會讓人為了續嚐"松露香"薯條一根一根吃不停

炸薯條佐松露醬-鳥居町串烤酒場 (1).jpg

剛剛進店服務生帶位入座時有介紹: 今天酒精飲品任點4瓶(杯)即可玩一次(刮刮卡)抽抽樂、獎品現刮現送、現場兌換

若消費8瓶(酒飲)可刮兩張(以此類推)

4瓶酒飲可抽獎-鳥居町串烤酒場.jpg

總共點了4杯(瓶)  我們請壽星自己抽刮刮卡

今晚店家大家+什麼好料？就看您的手氣啦! 

男生在抽獎好像都很阿殺力？ 透明摸彩箱連攪拌都不必就...直接抽了一張!  

刮到『日本黑豆』一盤 （若單點一份80元)

剛好是壽星好友愛吃的日式冷物小點~每次若去吃buffet或日式料理他都會點食(只能說:似乎冥冥之中已決定讓您抽/刮到您愛的食物)台北聚餐慶生餐廳/饒河街夜市美食【鳥居町日料居酒屋-饒河店】  生日快樂！！

消費好康活動-烏居町串烤酒場.jpg

好康報報:當月生日壽星用餐 

提前預約訂位、店家餐後會送~有(少女酥胸之稱甜點)馬卡龍像吃西堤那樣(一群服務生)送生日甜點到座位時歡唱生日快樂歌(祝賀壽星)生日大快樂!!

壽星需出示證件(證明是當月壽星)

慶生甜點-鳥居町串烤酒場 (2).jpg

生日月快樂~  心想事成！工作順心!

慶生甜點-鳥居町串烤酒場 (3).jpg

對了~好奇寶寶我有問: 贈送的壽星生日小禮(馬卡龍)數量是固定？還是依用餐人數贈送？

鳥居町實在有夠貼心捏! 竟然是同桌(同行)用餐親友每人都有一顆馬卡龍同歡! 壽星則是有2顆可吃台北聚餐慶生餐廳/饒河街夜市美食【鳥居町日料居酒屋-饒河店】

慶生甜點-鳥居町串烤酒場 (4).jpg

有買吃過馬卡龍的話~應該都知道(單價)不便宜

店家送的生日禮真的很有誠意! 我也有一顆~含在嘴裡入口即化(真好吃)

慶生甜點-鳥居町串烤酒場 (1).jpg

剛剛看店家粉專，雖然才剛開幕不久(大家呷厚道相報)已有多位明星藝人來用餐

交通方便、停車方便、位在松山區(饒河夜市旁) 營業到凌晨2點(最後點餐1:30) 晚餐、宵夜、小酌、下班後聚餐、生日用餐或是慶祝節日桌菜料理、來這帶著日式氛圍餐廳小聚氣氛棒棒唷。

鳥居町串烤酒場-店外觀 (2).jpg

服務生熱情活潑

剛剛送刮中的『日本黑豆』來給我們時又『好康報報

拍照google五星評論+店家粉專按讚or拍照IG打卡分享(秀給服務生查看)隨機送~精美禮物

(避免小紫給的資訊錯誤!活動規則請以店家公告為準)

我們4人用餐(打卡評論)各自拿到不同實用小禮物~然後大家都把禮物轉送給小紫啦！台北聚餐慶生餐廳/饒河街夜市美食【鳥居町日料居酒屋-饒河店】(我有在自煮)盤子、酒杯、碗及環保餐具剛好我都很需要!! 台北聚餐慶生餐廳/饒河街夜市美食【鳥居町日料居酒屋-饒河店】

評論打卡送小禮物-鳥居町串烤酒場.jpg

如果您注重隱私感  鳥居町饒河店3間包廂可預約

(包廂)內部可打通=最多可容納約30席客人、聽說前幾天有客人訂婚『文定』就是預約這裡的包廂+桌菜

包廂1間低消8000元

包廂-鳥居町串烤酒場 (3).jpg

包廂-鳥居町串烤酒場 (1).jpg

包廂-鳥居町串烤酒場 (2).jpg

2~6人用餐座位  有隔開台北聚餐慶生餐廳/饒河街夜市美食【鳥居町日料居酒屋-饒河店】

用餐環境-鳥居町串烤酒場.jpg

店外扛棒(招牌)店名寫『鳥居町串烤酒場

享食googler地圖需搜尋『鳥居町日料居酒屋饒河店

鳥居町串烤酒場4拼.jpg

鳥居町串烤酒場 名片.jpg

 

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