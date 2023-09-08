咕便所咖啡 x 美濃超隱密預約制咖啡店

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咕便所咖啡 店外環境



▲在網路上預約了一個時間，店家回覆說要先到一個地點路邊停車，按照指示開車到了目的地，路邊有一大片稻田，颱風過後，路邊行道樹倒一排，還是真難得吧，颱風好像有三年沒有進來台灣本島了。



▲▼延著地址走過去，看到了一間三合院。入口處是三合院正廳左邊的臥房，推開門後，發現裡面是一個很別緻的空間，有吧台、沙發、書架跟飄香的咖啡，還有一位笑容可掬的女子，她就是店主。

美濃咕便所咖啡它是由一位喜歡旗山和咖啡的女子所經營，它原本位於旗山，後來搬到美濃的三合院裡，環境清幽，可以欣賞田野風光和山景。

咕便所咖啡 店內環境



▲▼吧台區的部份有冷氣，後面庭院的部份則是享受自然風。



▲桌上擺放的鮮花傳來陣陣花香。



▲店內有養三隻喵喵，所以不能帶寵物，今天這隻喵喵未斷奶，所以一直來吸我，這輩子都是我吸貓，這還是第一次被貓吸了，讓我驚恐萬分，哈。



▲店後面的部份很有京都風格，山形不對稱的屋簷，讓人工的幾何風格，加上開放式的空間，把自然山景與田園風光納入裝潢的一部份，真的很美呢！



▲很好拍呢！



▲▼座位的部份也都很復古呢。



▲▼可愛的喵喵。



▲▼喵喵悠閒的打盹中，噓~~~~🤐



▲▼庭院看到蝴蝶與蝸牛。

咕便所咖啡 菜單



▲咖啡有分虹吸、手沖、鮮奶跟茶，茶的部份都是高雄在地的好茶唷。



▲另一邊可以看到手寫甜點的部份。

咕便所咖啡 餐點介紹



▲拍完照後，回到冷氣房，老闆已為我們端上清涼的開水囉！

虹吸咖啡 – 咋夜150



▲▼虹吸咖啡可以萃取出咖啡豆的醇厚香氣和風味，口感厚實圓潤，但也稍具苦味。

咖啡歐蕾150



▲咖啡歐蕾（法語：café au lait）是一種加入大量牛奶的咖啡飲料。它的名字來自法文，意思是「加牛奶的咖啡」。咖啡歐蕾跟拿鐵咖啡有些相似，但是它們的差別在於使用的咖啡種類和牛奶比例。拿鐵咖啡是用意式濃縮咖啡（espresso）和牛奶以1:3至1:5的比例調和，再加上一些奶泡。而咖啡歐蕾則是用黑咖啡（brewed coffee）和熱牛奶以1:1的比例調和。

小露吃冰淇淋90



▲▼今天有兩種口味，分別是台灣草莓牛奶與桂花紅烏龍。小露吃冰淇淋是一家位於高雄旗山的義式冰淇淋專賣店，它使用高雄在地的食材，製作出各種風味的冰淇淋。台灣草莓牛奶和桂花紅烏龍是它的招牌口味之一，前者是用新鮮的台灣草莓和牛奶調製而成，後者則是用桂花茶和紅烏龍茶混合而成，兩者都非常清爽香甜。

米戚風蛋糕140元



▲▼九月芒與芒樂鮮奶油。米戚風蛋糕是一種用米粉代替麵粉的戚風蛋糕，它比一般的戚風蛋糕更加鬆軟濕潤，也更適合小朋友或對麵粉過敏的人食用。九月芒和芒樂是台灣特有的芒果品種，它們都有濃郁的香氣和甜度，是夏天的水果之王。米戚風蛋糕上面鋪滿了九月芒和芒樂的果肉，再加上鮮奶油，讓每一口都充滿了果香和奶香。

咕便所咖啡 小檔案

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