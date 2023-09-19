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【美食】「芳珍蔬食 松山八德店」八方雲集蔬食 水餃、煎餃、鍋貼，松山蔬食推薦、蔬食美食推薦 (附菜單)

2023-09-19 08:21:20 花見團子玩耍趣 人氣：140
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花見團子玩耍趣

發表篇數：167篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：芳珍蔬食 松山八德店
phone02-2711-9059
place台北市松山區八德路二段378號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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此食記為花見團子造訪「芳珍蔬食 松山八德店」     (造訪日期 : 2023/09)

「芳珍蔬食 松山八德店」八方雲集蔬食水餃、煎餃、鍋貼

松山蔬食推薦、蔬食美食推薦


【美食】「芳珍蔬食 松山八德店」八方雲集蔬食 水餃、煎餃、鍋

 芳珍蔬食 松山八德店 

地址 : 台北市松山區八德路二段378號
電話 : (02)2711-9059
時間 : 10:30~21:00

台灣素食人口不少，但有時要找蔬食餐廳卻不是那麼容易，這次團子來到知名的水餃、煎餃名店「八方雲集」所推出的蔬食餐廳 「芳珍蔬食」，店家主要販售蔬食的煎餃、水餃、乾拌麵、湯麵、滷味、小菜等，商品和「八方雲集」販售的有些類似，但所有料理食材都是蔬食，讓享用美食更加健康無負擔。 這次造訪的是「芳珍蔬食 松山八德店」，店家臨近台安醫院，離捷運小巨蛋也不遠，交通很便利。【美食】「芳珍蔬食 松山八德店」八方雲集蔬食 水餃、煎餃、鍋

「芳珍蔬食 松山八德店」點餐可使用店外自助點餐機，或是掃描店內桌上的QR code，支付方式除了現金，也能用信用卡，並支援多種電子支付，能享用支付優惠，便利且環保。【美食】「芳珍蔬食 松山八德店」八方雲集蔬食 水餃、煎餃、鍋

菜單上除了煎餃、水餃，還有許多麵點、湯品、小菜，麵點可以單點也有三種套餐加價升級，產品種類很多，滿足每個人的不同需求。【美食】「芳珍蔬食 松山八德店」八方雲集蔬食 水餃、煎餃、鍋

【美食】「芳珍蔬食 松山八德店」八方雲集蔬食 水餃、煎餃、鍋

「芳珍蔬食 松山八德店」店內寬敞明亮，有多張2人桌椅，也可併桌，多人聚餐也很適合。【美食】「芳珍蔬食 松山八德店」八方雲集蔬食 水餃、煎餃、鍋

團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！【美食】「芳珍蔬食 松山八德店」八方雲集蔬食 水餃、煎餃、鍋

金針龍鬚菜（上）/  什錦麵輪 （下）

「金針龍鬚菜」龍鬚菜加上金針菇涼拌製作，上面還有2顆小番茄，酸甜入味，鮮嫩爽口。「什錦麵輪」豐盛繽紛，有滷到入味香甜可的麵輪，Q彈有勁好涮嘴，還有木耳、杏鮑菇等食材，豐盛又澎湃。【美食】「芳珍蔬食 松山八德店」八方雲集蔬食 水餃、煎餃、鍋

招牌煎餃 / 韓式辣味煎餃 / 雪裡紅煎餃 

煎餃一份有八顆，煎的十分漂亮呈現金黃色澤，邊緣還有美麗的冰花，外皮香脆可口，裡面的餡料用植物肉取代肉的口感。「招牌煎餃」包裹著高麗菜及香菇，輕盈爽口；「韓式辣味煎餃」包裹著韓式調味的高麗菜、榨菜，微辣的口感吃起來很開胃；「雪裡紅煎餃」裡有滿滿雪裡紅，脆嫩開胃，和微焦煎餃超對味。【美食】「芳珍蔬食 松山八德店」八方雲集蔬食 水餃、煎餃、鍋

【美食】「芳珍蔬食 松山八德店」八方雲集蔬食 水餃、煎餃、鍋

【美食】「芳珍蔬食 松山八德店」八方雲集蔬食 水餃、煎餃、鍋

【美食】「芳珍蔬食 松山八德店」八方雲集蔬食 水餃、煎餃、鍋

雪裡紅水餃 / 玉米水餃

水餃很大顆，外型很圓內餡飽滿。「雪裡紅水餃」裡面有滿滿的雪裡紅，清甜爽口，一吃就上癮；「玉米水餃」鮮甜清新，大人小孩都喜歡。【美食】「芳珍蔬食 松山八德店」八方雲集蔬食 水餃、煎餃、鍋

【美食】「芳珍蔬食 松山八德店」八方雲集蔬食 水餃、煎餃、鍋

鮮蔬抄手(辣)

「鮮蔬抄手」有原味及辣味可供選擇，滑嫩彈牙的餛飩皮內包裹著蘿蔔葉內餡，可吃到滿滿蔬菜纖維質，沾上紅油，微辣過癮好開胃，是老饕最愛！【美食】「芳珍蔬食 松山八德店」八方雲集蔬食 水餃、煎餃、鍋

【美食】「芳珍蔬食 松山八德店」八方雲集蔬食 水餃、煎餃、鍋

炸醬乾拌麵

「炸醬乾拌麵」是打牙祭最佳良伴！Q彈的麵條上面放著小黃瓜絲、豆芽菜、青蔥，黝黑炸醬裡面還有豆腐，混合麵條吃更有勁，鹹香開胃，吃起來超厲害。【美食】「芳珍蔬食 松山八德店」八方雲集蔬食 水餃、煎餃、鍋

【美食】「芳珍蔬食 松山八德店」八方雲集蔬食 水餃、煎餃、鍋

百菇獅子頭湯 (左) / 香辣紅燒獅子頭 (右)

店家招牌獅子頭是以最天然的豆腐、豆薯、芹菜及木耳等食材製作而成，比一般豬肉獅子頭更加軟嫩，入口即化的口感跟葷的獅子頭完全不一樣，很值得一試。「百菇獅子頭湯」獅子頭和百菇熬煮，湯頭鮮美香醇。辣辣控不可錯過的「香辣紅燒獅子頭」，湯頭還有加入番茄進行燉煮微辣開胃。【美食】「芳珍蔬食 松山八德店」八方雲集蔬食 水餃、煎餃、鍋

【美食】「芳珍蔬食 松山八德店」八方雲集蔬食 水餃、煎餃、鍋

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四神湯

「四神湯」乳白色湯頭自然鮮甜，湯裡有四神湯的四種精華，還加入菇菇和山藥，湯頭清爽入味，滋補又營養，是養生控不可錯過的單品。【美食】「芳珍蔬食 松山八德店」八方雲集蔬食 水餃、煎餃、鍋

滷味拼盤 (大)

「滷味拼盤」繽紛吸睛！內有滷花生、百頁豆腐、栗子地瓜、蒟蒻、智慧糕、蓮藕 、玉米筍、花椰菜等多項食蔬，滷到入味，另外要特別推薦的是店家獨有的智慧糕，就是做成素食的豬血糕，入口後Q彈有嚼勁，唰嘴無比。【美食】「芳珍蔬食 松山八德店」八方雲集蔬食 水餃、煎餃、鍋

【美食】「芳珍蔬食 松山八德店」八方雲集蔬食 水餃、煎餃、鍋

無糖豆漿

「無糖豆漿」營養滿點！豆漿濃郁芳香，喝起來滑清香順，無糖調配讓人喝了也無負擔，還能補充滿滿蛋白質。【美食】「芳珍蔬食 松山八德店」八方雲集蔬食 水餃、煎餃、鍋

整體而言，團子覺得「芳珍蔬食」是很適合個人打牙祭、好友聚餐的好地方。餐點種類多元，蔬食料理健康又營養，全台有多間分店，可依自己的所在區域就近品嚐美味的蔬食餐點，店家提供多種支付，便利且環保，喜愛素食、蔬食、麵食料理的朋友，不妨來試試喔。【美食】「芳珍蔬食 松山八德店」八方雲集蔬食 水餃、煎餃、鍋

 菜單 

【美食】「芳珍蔬食 松山八德店」八方雲集蔬食 水餃、煎餃、鍋

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