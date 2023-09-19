【美食】「芳珍蔬食 松山八德店」八方雲集蔬食 水餃、煎餃、鍋貼，松山蔬食推薦、蔬食美食推薦 (附菜單)

此食記為花見團子造訪「芳珍蔬食 松山八德店」 (造訪日期 : 2023/09)



「芳珍蔬食 松山八德店」八方雲集蔬食水餃、煎餃、鍋貼

松山蔬食推薦、蔬食美食推薦







芳珍蔬食 松山八德店



地址 : 台北市松山區八德路二段378號

電話 : (02)2711-9059

時間 : 10:30~21:00



台灣素食人口不少，但有時要找蔬食餐廳卻不是那麼容易，這次團子來到知名的水餃、煎餃名店「八方雲集」所推出的蔬食餐廳 「芳珍蔬食」，店家主要販售蔬食的煎餃、水餃、乾拌麵、湯麵、滷味、小菜等，商品和「八方雲集」販售的有些類似，但所有料理食材都是蔬食，讓享用美食更加健康無負擔。 這次造訪的是「芳珍蔬食 松山八德店」，店家臨近台安醫院，離捷運小巨蛋也不遠，交通很便利。

「芳珍蔬食 松山八德店」點餐可使用店外自助點餐機，或是掃描店內桌上的QR code，支付方式除了現金，也能用信用卡，並支援多種電子支付，能享用支付優惠，便利且環保。

菜單上除了煎餃、水餃，還有許多麵點、湯品、小菜，麵點可以單點也有三種套餐加價升級，產品種類很多，滿足每個人的不同需求。

「芳珍蔬食 松山八德店」店內寬敞明亮，有多張2人桌椅，也可併桌，多人聚餐也很適合。

團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！

金針龍鬚菜（上）/ 什錦麵輪 （下）

「金針龍鬚菜」龍鬚菜加上金針菇涼拌製作，上面還有2顆小番茄，酸甜入味，鮮嫩爽口。「什錦麵輪」豐盛繽紛，有滷到入味香甜可的麵輪，Q彈有勁好涮嘴，還有木耳、杏鮑菇等食材，豐盛又澎湃。

招牌煎餃 / 韓式辣味煎餃 / 雪裡紅煎餃

煎餃一份有八顆，煎的十分漂亮呈現金黃色澤，邊緣還有美麗的冰花，外皮香脆可口，裡面的餡料用植物肉取代肉的口感。「招牌煎餃」包裹著高麗菜及香菇，輕盈爽口；「韓式辣味煎餃」包裹著韓式調味的高麗菜、榨菜，微辣的口感吃起來很開胃；「雪裡紅煎餃」裡有滿滿雪裡紅，脆嫩開胃，和微焦煎餃超對味。

雪裡紅水餃 / 玉米水餃

水餃很大顆，外型很圓內餡飽滿。「雪裡紅水餃」裡面有滿滿的雪裡紅，清甜爽口，一吃就上癮；「玉米水餃」鮮甜清新，大人小孩都喜歡。

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