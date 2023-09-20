(藝術家羅方君本人（左）於康禾中醫親自導覽，現場朋友最後都成為羅羅老師鐵粉了)

羅羅（本名羅方君）多年前，我們在台灣重要的藝術盛典中相識，當時我對她的第一印象就是一位出色的藝術家。然而，隨著我們的熟識，我驚覺羅羅老師根本就是一位跨界奇女子，她的才華無所不能，充滿活力，口語表達極佳。更令我驚訝的是，她不僅在藝術領域備受矚目，還是知名暢銷書「山海經裡的故事1-2」的指定合作繪本藝術家，並能夠隨口熟背四書五經，這證明了她的藝術影響力和多元化才華與內涵。

最近在社交媒體上看到她在康禾中醫院舉辦典藏展的消息，讓我感到意外，特別致電藝術家本人詢問，竟然是真的。中醫院並不是我們通常會聯想到的藝術展覽場地，但這也反映出羅羅老師的創新思維和勇於挑戰傳統界限的精神。她總是能夠找到令人驚喜的合作機會，這次與中醫院的合作也是一個不同尋常的文化交匯，多元化的創新展出模式除了能帶給藝術好友們一種獨特的體驗外，也能為中醫院帶來新的文化魅力，讓我特別北上，人生第一次走進中醫院看藝術展呢。

(左：羅羅藝術家親自講解藝術創作過程）

現場康禾主廚Robert特別提供緣滿糕 和 芡苓紅杏纖糕健康創意養生糕點，美食與康禾中醫診所古典雅緻的環境，與極具現代感的畫作結合．讓我有跨越時空的交錯感，如此特別的藝術旅程空間非常推薦各位親自走一趟感受一下。

（康禾中醫自創的精緻養生糕點）

（康禾中醫任何一區都讓人喜愛）

有關本次展覽官方部分說明



康禾中醫診所：台北市羅斯福路二段275號2樓

展期目前剛啟動，尚未決定撤展時間，如有更新本文會即時更新

羅方君藝術家粉專:彩繪希望工作室PaintedHope Art: https://reurl.cc/zNnbEe

「緣滿 月見典藏展」于金秋九月特向廈門梁先生伉儷商借其在台典藏羅方君老師作品。

羅方君老師的作品獻給在人生路途上走著但卻被困住的人，在她的畫裡佈滿細膩與溫暖元素，找尋生命存在與去向何處的力量。展期間順為待藏作品闢一善緣,並以視覺美學推廣康禾追求善美理念,羅老師將親自導覽並籌畫「藝術家工作坊」等活動,堪稱中醫和藝術跨界寓教於樂之空前結合,誠屬重視養生和藝文的朋友們之幸。



(羅羅老師創作風格多元，藏家遍及海外，更是多本暢銷出版品指定的合作藝術家）

（羅方君藝術家 「遊走荒謬」繪本）

如果您想更深入了解羅方君藝術家，提供以下蒐集到的相關作品影音網址

彩繪希望工作室PaintedHope Art: https://reurl.cc/zNnbEe

ADP 亞洲設計交流協會羅羅官網: https://reurl.cc/X7yOR

植光樂趣灣影像（空拍）https://youtu.be/2yNwowxBJro

2014遊走荒謬個展短片（江申豐）https://youtu.be/KBvX_2BFfFE?si=Jklz8JNBJamhP4oe

2017淬煉轉身 舞跨界（呂威廉）https://youtu.be/Y42s1ALQONU?si=XnRR3fZSFsF_Dtpl

2019藍天集團西安群光商城 浮光歸真 沉浸式藝術個展 https://youtu.be/ApJiTwOII9U?si=yOs2AvmwNHHirurK