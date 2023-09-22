【試吃體驗】台中西屯區-湮云 Lostcloud Cafe-精品咖啡-手作甜點 /甜食控天堂 令人驚豔的復古摩登咖啡館



看封面照就知道多歡樂了吧XD 湮云真是一個適合親子好友歡聚的地方,除了香醇的咖啡還有滿滿的甜食。



【 環境介紹 】





這天來到福科路上的湮云咖啡,門前映入眼簾的是低調簡約的質感藍黑招牌,令人忍不住想一探店內的神秘。





店外的騎樓綠意盎然,可以看到外面有機車與汽車的停車格,附近230公尺也有CITY PARKING 城市車旅停車場（福科站）。





如需搭公車的話,外面還有67號公車站牌,這裡是一個交通方便好到達的地方。

原本以為從北屯到中科很遠的我,從黎明路三段轉福科路騎車過來,到位也比想像中的近很多。





接下來將鏡頭轉回店頭XD 看到Lostcloud Cafe縮寫的雲狀logo,會讓我聯想到飲品的雲朵系列。





進門看到自成一格的設計感湮云大門,整體視覺看得到咖啡館文青的氛圍,靠窗的座位立刻讓人想在這看書配咖啡XD





門口可看到這裡是寵物友善的咖啡館,還有飛鏢的圖示?!





進來後立刻被復古收音機牆面所吸引,完全感受到湮云的主題風格,發現了打卡拍照的第一站。





中午前已經有媽媽帶著小孩在這享受美好假日了,想必是悠然的氛圍讓大家都想來進來。

優美的環境，店家亦提供活動包場服務，的確是很適合美拍的好地方。





到處都能比ya,簡約的白牆,咖啡館的任何一隅都很有美感。





只是這樣站著,朋友看起來就好有異國風,拍照的背景真是強大。





靠窗區的座位好像偶像劇的場景,看著窗外的綠樹一邊喝下午茶感覺心曠神怡。





忍不住幫小妹妹拍下這個笑容,在這優美的地方喝飲料吃甜點很開心吼XD





一個讓人們能自然擺POSE的地方,在湮雲窗外的角度也很不錯。





拍照時發現了樓下還有秘密通道,先忍住好奇心,我們來探索一樓。







讓甜點控眼睛一亮的地方,甜點櫃裡的小塔跟蛋糕好想全都吃一輪XD





黃澄澄的蜂蜜檸檬瑪德蓮,在冷色調的空間特別顯眼。





餐牌寫著任一飲品搭配甜點享套餐價199元,飲料加50元可以有雲朵棉花糖(建議熱飲)

欣賞雪片緩緩掉落的療癒感。







櫃台滿滿的咖啡豆與濾掛包,還有可愛的店員小提示牌。







認真的店員穿著藍白制服仔細清潔著吧台區。





看到這麼美的打卡牆,大家忍不住自拍了起來XD





在這裡不經意地隨意拍都有型。





接著走向一直很好奇的地下室,樓梯的中途也是美麗簡約的美拍牆第二站。





看到超美的打卡牆第三站,牆上有著湮云細長文青的字體。





簡單的文字跟白牆,在樓梯間也是美照拍不完。







終於來到地下一樓的空間,樓下果然是別有洞天啊。







原來飛鏢的圖示真的有飛鏢台,不過人員說它是裝飾品,美拍第四站,整個拍起來很有氣勢。





打卡點第五站,牆面的Lostcloud直角的分布,僅僅站在前面就有很時尚的畫面感。





經過一番美照巡禮後,我們要開始點餐囉~





【 菜單介紹 】



菜單中除了有咖啡系 、精選手沖系,也有非咖啡系,泡泡系,吐司熱壓系,甜食系,森林系

有鹹食也有甜食,讓我選擇困難症又犯了XD





【 火腿起司吐司65+培根起司吐司65】









【 巧克力吐司40+鮪魚玉米吐司65】

四種吐司熱壓系列送上來都烘烤得很酥脆,最喜歡鮪魚玉米的餡料層次感,

薄片吐司的厚度讓我無負擔一口接一口,正餐點兩份來滿足鹹點胃剛剛好。





【 法芙娜經典可可110+蘋果紅茶50+西西里檸檬冰咖啡120+貝禮詩拿鐵150】







【 法芙娜經典可可 冰 110】





可可飲料本身微苦不甜的口感,加上上面的巧克力,剛好增添了幾分甜,喝起來不死甜(私心希望更苦一點)。





【 西西里檸檬冰咖啡 120】





能喝到咖啡香跟檸檬微微的酸與香氣,咖啡完全不苦澀,以前喝其他檸檬咖啡有點甜而這個不會,朋友覺得量很大杯很實惠。





【 貝禮詩拿鐵 150】





咖啡香味非常濃郁,喉嚨後勁的奶酒味很明顯,在嘴巴滑順的散開來,喝起來後韻很舒服。





【 蘋果紅茶 50】





蘋果的顆粒很大塊,吃起來甜甜脆脆的,把下方的果醬攪勻,喝入口會有淡淡的蘋果香氣,茶味很協調。





【 雲朵紅茶拿鐵(必點) 110】







重頭戲的雲朵紅茶拿鐵,等不及讓熱氣融化棉花糖的我們,決定先把棉花糖拿起來嚐嚐。





小妹妹看到雲朵超級驚嘆的,感覺是厲害的哄小孩神器XD





吃起來的感覺很有綿密纖維感,不是印象中軟綿的感覺,吃起來更有真實感,讓甜甜的雪絲在舌中融化。



將棉花糖融入熱拿鐵中會更甜,混合紅茶奶香,搭配心形拉花就像一杯熱戀中的飲品。





【 伯爵奶茶慕斯塔130+法芙娜生巧塔140+義式檸檬塔150+原味生巧100+抹茶生巧120】



看到各色手作甜點用餐心情就很好。





【 原味生巧100+抹茶生巧 120】





2款生巧克力都是香甜順口的口感,雖然我偏好大人味的苦甜,不過想吃甜點的時候這味道剛好。

巧克力跟抹茶的奶味都蠻濃郁的,生巧這樣的價錢我們都覺得蠻便宜。





【 伯爵奶茶慕斯塔 130】





伯爵奶茶慕斯塔有讓朋友們大驚艷,甜而不膩帶有伯爵茶香,整體茶味很融洽。





【 法芙娜生巧塔 140】





更喜歡上面擠的巧克力餡,比起本體更苦,結合橙香的巧克力,可可味很濃厚不甜膩。





【 義式檸檬塔 150】





新鮮檸檬味很濃郁,法式蛋白霜由於本來就是糖,可以跟檸檬互相搭配(不過私心更喜歡檸檬酸)。





【 提拉米蘇 170】





提拉米蘇也有帶給大家驚喜,吃起來很濕潤鬆軟,裡面還有吃到堅果,整體的口感很新鮮,獲得大家一致的好評。





【 來店內用招待 - 原味手工蛋捲 】







內用還可以吃到手工蛋捲耶,送上來就立刻聞到香味,據說是湮云調整多次的手工蛋捲

口感酥軟很特別,最喜歡的是它濃郁的蛋香味。



看小妹妹聞一聞立刻咬下的滿足笑容,就知道多好吃了。

聽說湮云今年的中秋禮盒也有蛋捲唷~當作茶點根本是超級美味

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░░░░░░ 結語 ░░░░░░





湮云真的顛覆我對咖啡館餐點的印象

不常喝咖啡的我,在這也能品嘗到咖啡以外的美食

雲朵棉花糖,可以帶給大人小孩們好心情

生巧克力香醇可口又實惠

喝咖啡的朋友們對咖啡品項更是讚不絕口

眾人特別驚豔的甜點:提拉米蘇&伯爵奶茶慕斯塔

原味蛋捲是我覺得質樸中令人驚喜的美味

湮云店如其名不流於俗套,特殊的氛圍與口感給人驚喜

安靜的讀書、聊天、辦公、談工作甚至是包場開會都沒有問題

我期待下次帶親朋好友們聚會再訪～



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臉書:湮云 Lost Cloud # Café Shop

官網:https://parg.co/URzO



地址: 台中市西屯區福科路328號 電話：04-2463-0666

營業時間: 禮拜一至禮拜日 9:00-19:00