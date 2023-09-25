《台南美食》安平隱藏版優格水果撈，滑順綿密口感讓人一試就愛上"花淇點心 優格專賣店"

因為喜歡優格加上家裡有小朋友的關係

而開了家優格專賣店與大家分享優格純粹的美味

位於安平區育平9街的【花淇點心】

在疫情的艱困時刻創立並且在市場上存活下來

想必商品本身一定有它獨到之處

花淇點心斜對面就是有名的美香吉早餐店

鄰近公園的樓店給人一種格外舒適的悠閒感

店內空間規劃成吧台前座位、長桌、還有可以盤腿而坐的小隔間

不過芯爸最愛的還是窗邊的座位

可以一邊品嚐美味優格輕食

一邊欣賞街道景觀放放空

另外這裡也是親子友善的空間

店內有繪本可以親子共讀

來到這還可以抽上一張彩虹卡

看看上面的文字給自己充充電

提醒"彩虹卡是不贈送的，所以抽完要記得放回去喔

芯媽抽到的是:你可以在意想不到的地方找到喜悅

光是看到這充滿能量的文字是不是就讓人感到喜悅啦

櫃檯旁的展示櫃上擺放各種優格與手工果醬

都是店家自製的商品

【花淇點心-菜單】

一起來看看這次我們品嚐了哪些店家自慢優格吧

【濃濃可可鬆餅(附冰淇淋)】

現烤可可鬆餅裡面加上大量的OREO

在烤的過程空氣中瀰漫香噴噴的鬆餅味

超香的啦

每份可可鬆餅都會附上冰淇淋還有自製可可醬

建議大家可以先單吃鬆餅

剛烤好的鬆餅酥酥脆脆的很唰嘴

自製可可醬非常的濃郁

與鬆餅搭配在一起品嚐讓層次提升不少

加上冰淇淋，冰冰涼涼的又是另一種風味

可以說是一份鬆餅多重享受啊

吃完人氣可可鬆餅，來介紹幾款店內特色優格

【新鮮水果優格】

這一碗新鮮水果優格光是用看的就讓人覺得好可口

各種季節新鮮水果搭配堅果與自製優格

很適合熱熱的天氣

不想吃東西來碗繽紛優格也是很不錯

這裡優格的口感屬於很滑順而且會牽絲的那種

加上豐富的水果不禁聯想到近期爆紅的拉絲水果撈

優格本身是沒有甜度的

如果不習慣無糖優格也可以請店家加上蜂蜜提味

【炙燒焦糖芭娜娜優格】

這一款優格是在香蕉上灑上蔗糖再炙燒出一層糖衣

焦香糖衣與香甜香蕉真的很MATCH

與無糖優格配在一起更是相得益彰

飯後來一杯這樣的優格絕對是完美句點

【鳳梨蘋果優格奶凍】

使用優格製作的奶凍口感綿密

搭配自製減糖鳳梨蘋果醬甜度恰到好處

愛吃甜食又擔心不健康的吃這一款準沒錯

【好康活動】

凡於 FB.IG.GOOGLE 評論皆贈送小綠人一杯

小綠人是使用無糖優格搭配分解茶

淡淡茶香喝起來清新爽口

【花淇點心 優格專賣店】| FB

地址:台南市安平區育平九街192巷100號

電話:06-2958552

營業時間:10:00~18:00

公休日:週二.週六

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