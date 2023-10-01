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【新竹】湖口老街半日遊美食懶人包｜客家美食、義式餐廳通通有！停車場車資訊 » 阿君的玩食天堂

2023-10-01 08:25:42 阿君仔 人氣：129
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窩客好文

阿君仔

發表篇數：304篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：湖口老街
place新竹縣湖口鄉湖口老街
作者本次評價：
4.50
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
4.50
CP值
4.50
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湖口老街美食推薦！湖口老街以三元宮為中心，向外延伸，成了一個可以從白天逛到下午的熱門景點，全長約300公尺，其中有不少客家美食、道地小吃位於其中，在這，不僅能享受到美食，更能欣賞到老街上的紅磚建築，不只典雅，也詮釋出了充滿人文質感的風格調性。

湖口老街在哪裡？

湖口老街位於湖口鄉的一條街道，其中包含了街頭、橫街、新街三條街，這一帶因為當時劉銘傳鋪設鐵路延伸到這裡，同時也在這設立了「大湖口火車碼頭」，進而開始繁榮，並在日治時時期時，整建成了現在的樣子。

湖口老街停車場就在新竹縣湖口鄉湖口老街278號，其實不算小，十點多來都還有位子。

停好車之後，看到了一隻可愛的橘貓，後來才知道它的名字叫蛋蛋，看老婆玩蛋蛋，玩的很開心呢（被打）


湖口老街美食-雜糧煎餅

第一站，先來吃很多人推薦的雜糧煎餅，一過來就一堆人圍著排隊，跟風仔如我，也點了一份，價格為九十元。他是把五穀雜糧磨成的麵糊，做成煎餅，然後再加入蘿蔔乾、蔥花、生菜、香菜、脆餅跟蛋。

爽脆的口感跟餅皮的蛋香，相當美味，但～～嗯，很像是山東版可麗餅啊！


湖口老街美食-劉記炭烤臭豆腐

接著是在地攤販老闆推薦的劉記炭烤臭豆腐，這排有兩家在賣炭烤臭豆腐，而且扛棒有點像XD。

一串四十元，似乎不算太貴，還不錯吃，可惜外皮有點不夠脆，但豆腐本身夠嫩，醬汁鹹香味十足，鹹甜拿捏得恰到好處。


湖口老街美食-腳踏車芋泥

腳踏車芋泥也是打卡名店，每個人走過來都指著說～這家很有名耶！然後就走了。

有分熱的跟冰的，點了一碗冰的吃看看，這冰確實綿密香甜好吃，是很像古早味叭噗的細緻口感。



湖口老街美食-牛汶水

我問老闆為什麼叫牛汶水，他說故事太長，請自行估狗，隔壁客人聽到噴糖水。

看起來像是超大顆湯圓，一碗六十元，糖水帶有薑汁味，剉冰還能自己剉，老闆說，暑假來，小孩子聽到可以自己剉冰，可開心的哩！


是天氣熱時，很適合全家大小一起來消暑的古早味清涼甜品。

湖口老街美食-卡拉義式餐館

離開前來這最後一站卡拉義式餐館，決定把肚子完全填滿再離開。


用餐區主要有一、二樓跟戶外區，天氣這麼熱，當然要進去吹冷氣囉！

卡拉義式餐館菜單介紹

卡拉義式餐館主要提供的有義大利麵跟燉飯，其他也有像是舒芙蕾、濃湯，而我覺得最讓我驚訝的是，這裡明明是觀光區，但它們飲料也賣的太便宜了吧！


卡拉義式餐館之所以命名為「卡拉」，主要來自義大利文中的cara，意思是有朋自遠方來，有緣來拜訪一定要盛情款待。

白醬蛤蜊義大利麵

這裡明明是觀光區，滿滿蛤蜊的義大利麵卻只賣兩百多塊！

喜歡吃蛤蠣的人千萬別錯過～每一顆蛤蜊都新鮮飽滿呢。

麵條是比較帶有咬勁的口感，也很會吸附醬汁，讓人一口接著一口完全停不下來啊～～

青醬嫩雞燉飯

這盤雞肉也是給了很多耶！口感也是頗嫩。

米飯燉的恰到好處，還保留了一點米芯的口感，濃郁的羅勒青醬，完全融入了飯裡，好吃呢～

蛤蜊巧達濃湯

奶味跟濃稠度都很剛好，而且放了不少蛤蜊，喝起來香醇中帶點鮮甜海味。

可可拿鐵/烏龍茶

濃郁的可可搭配上鮮奶，香甜的好滋味，不管大朋友還是小朋友一定都會喜歡。烏龍茶是很古早味的微糖口感，這邊居然才賣三十元。

舒芙蕾

一端上來就能感受到舒芙蕾的Ｑ彈感。挖開後，口感介於布丁跟蛋糕之間，並帶有淡淡的奶香及蛋香，沾點一旁附的蜂蜜或是奶油一起吃，還能讓口味有更多變化喔！

湖口老街評價

第一次來湖口老街，意外的不錯逛耶，而且廟前面還有小攤位可以玩套圈圈或是氣槍，有的吃又有的玩，算是滿均衡的一個景點，很適合規劃來半日遊喔！以上，跟各位分享囉。




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阿君仔

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悄悄的體態走了，正如脂肪悄悄的來；我揮一揮蝴蝶袖，嘴咬著一片雞排。 一個平凡上班族的吃喝玩樂，盡在《阿君的玩食天堂》

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