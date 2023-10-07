彰化美食｜二林美食｜分享9間二林美食小吃、二林排隊美食

周休二日去哪走跳？這次Ann和榜哥臨時決定來彰化二林吃吃喝喝，真心地要說我們夫妻倆對二林還真完全不熟，初訪來到二林吃吃喝喝，有發現二林仁和宮、市場周圍還真沒停車場可停車，這天我們是將愛車臨停在舊二林溪(水圳)旁，這次就簡單分享我們在彰化二林吃喝了哪些小吃美食？！

二林鎮位在彰化縣西南方，鄰近的鄉鎮有埤頭鄉、芳苑鄉、大城鄉、溪湖鄉、埔鹽鄉等，是彰化縣面積最大的鄉鎮，而二林鎮由於就業機會偏少，導致人口外流嚴重，這次來二林吃吃喝喝也發現到市區內大多都是老人年居多，讓人感覺這是個很淳樸的小鎮，當然也有碰到還在家鄉付出的年輕人，這次就簡單分享二林鎮的小吃美食給大家參考！當然如果覺得二林吃吃喝喝不夠過癮，也還可以延伸去鹿港老街、彰化市區、員林市區、花壇市區吃吃喝喝。



●三代阿婆炒麵

二林阿婆炒麵目前已傳承了到第三代，位在市場內的這家就是三代阿婆炒麵，而第二代阿婆炒麵則是在中山路上，使用鱟殼來炒麵是阿婆炒麵的特色，這應該是在別鄉鎮不會看到的特殊炒法！



三代阿婆炒麵餐點選擇有湯麵、炒麵、湯品等，內用外帶都可以，點餐方式就是直接跟店家點餐，炒蚵ㄚ麵算是來這必點的餐，店家也是一整鍋大鍋炒，然後再分裝，而這天我們就點了一碗炒蚵ㄚ麵來品嘗，炒麵的口感其實比較像炒燴麵而不是一般我們認知的炒麵，蚵仔新鮮，建議要點加點辣會更加分！

三代阿婆炒麵

營業時間：07:00-13:00(假日延長半小時)(週一二休)

營業地址：彰化縣二林鎮儒林路二段第一公有零售市場105號

營業電話：04-8963360

●三角窗炸粿

三角窗炸粿同樣也在二林第一公有零售市場內，簡單說就在三代阿婆炒麵隔壁，餐點不論內用外帶都可以，因為餐點是現點現炸所以需要花點時間等候！這天我們點了一份清蚵炸跟一份粿炸，本想說吃完三代阿婆炒麵再過去拿餐點，完全想不到店家親自將餐點送過來到我們這。



真要說他們的清蚵炸熱熱吃真的好吃，新鮮肥美的鮮蚵再配著韭菜，真的又香又好吃，再沾著店家提供的醬料來吃真的加分，有機會可要再來品嘗看看花枝炸。

三角窗炸粿

營業時間：09:00-16:30

營業地址：彰化縣二林鎮儒林路二段第一公有零售市場103號

營業電話：04-8960187

●陽光老店 爌肉飯

陽光老店 爌肉飯位在儒林路二段及斗苑路五段的路口處，不論內用外帶是統一排隊點餐，內用的朋友可以先找位子入座後再派一個人來排隊點餐，餐點的選擇有爌肉飯(便當)、肉燥飯(便當)滷排骨、豬腳、湯品、小菜等等，但大多數來這的朋友們都是點選爌肉飯(便當)，便當可以任選三樣菜。

陽光老店 爌肉飯

營業時間：05:00-01:30

營業地址：彰化縣二林鎮儒林路二段484號

營業電話：04-8965536

●滿醰香-芋頭米粉

位在新生路上的滿醰香-芋頭米粉，小小的一個攤車可有著兩個親切熱情的帥哥在服務，餐點都是現點現做，不少在地人都是先打電話來預訂，時間差不多在過來領取餐點。因為內用的位子不多。



餐點的選擇非常的簡單明瞭，芋頭米粉、芋頭麵、芋頭粥且都是均一價100元且每一晚都有阿利肉丸，這天點了一份芋頭米粉，份量大且用料實在，湯頭是店家自敖的雞湯帶點淡淡的胡椒香氣，芋頭綿密鬆軟但不過爛，米粉也是QQ的順口不會太乾，來二林吃吃喝喝真的不要錯過滿醰香-芋頭米粉。

滿醰香-芋頭米粉

營業時間：06:00-13:00(周一休)

營業地址：彰化縣二林鎮新生路63號

營業電話：04-896-0769

●古都木瓜牛奶

古都木瓜牛奶可是深受在地人大推的手搖飲果汁店，就連知名YT紅人-千千也都大力推薦，來到店門口絕對可以看到不少千千與店家的合照！而古都木瓜牛奶餐點選擇非常多，有現打果汁、茶飲、奶茶系列等等，但大多數的朋友都是點選果汁，又以木瓜牛奶最為多人點選！



古都木瓜牛奶的木瓜牛奶便宜又好喝，木瓜香醇不死甜，口感偏屬於綿密細緻的冰沙感，喝完真的會想再續一杯來暢飲。

古都木瓜牛奶

營業時間：08-00-19:00

營業地址：彰化縣二林鎮中正路36號

營業電話：04-895-0729

●肉圓壽

二林名店之一的肉圓壽可是不少在地人都大力推薦，但不論內用外帶都是要排隊，也因為內用的位子不多所以不少人也都是直接點選外帶，選擇外帶的朋友可以請店家將醬汁另外包，免得冷了之後都糊糊，而餐點的選擇有肉圓以及湯品！



肉圓壽的肉圓是屬於脆皮肉圓，外皮炸的酥脆又Q彈，內餡的料則有不少的筍丁、肉絲等，再配上店家特製的醬汁以及醃製的小黃瓜片來吃其實蠻不錯，也建議要加辣來享用會更加分。

肉圓壽

營業時間：07:00-18:30

營業地址：彰化縣二林鎮中山路119號

營業電話：04-896-7247

●阿源炸粿

二林第一公有零售市場內有兩家炸粿，一家是入口處的三角窗炸粿，另一家則是阿源炸粿，在二林阿源炸粿算是老字號，餐點選擇性會比三角窗炸粿多一些，但同樣也是內用外帶都可以，內用先找位子再點餐，外待則是自己寫單子寫下電話號碼，做好會電話連絡，而餐點都是現點現炸所要花點時間等候。推薦大家要點網西蝦捲、豆腐炸，愛吃韭菜的朋友千萬不能錯過韭菜炸。

阿源炸粿

營業時間：09:30-16:30(週三休)

營業地址：彰化縣二林鎮儒林路二段458號

營業電話：04-896-6966

●二林高麗菜煎餅

二林高麗菜煎餅位在新生新生路與中山路的路口處，不太起眼，原以為沒人買，完全想步道高麗菜煎餅還沒起鍋就被大家訂光光。這天本想買一份高麗菜煎餅來品嘗，但店家僅說要等喔！詢問要等多久，告知大約10分鐘喔！這當然要等，難得來到二林吃喝，怎能錯過！但想不到下一秒店家就裝好一份直接給我。

二林高麗菜煎餅

營業時間：07:00-16:30

營業地址：彰化縣二林鎮新生路40號

●二林正點傳統美食

二林排隊美食之一的二林正點傳統美食，想吃真的建議要避開用餐時間來訪，要不燃可是會花不少時間排隊等候，而餐點的選擇有飯類、麵類、湯類、小菜等可以點選，推薦大家要點高麗菜飯、肉羹麵、米糕、燒肉、蝦捲等。

二林正點傳統美食

營業時間：06:00-13:00(周一二三休)

營業地址：彰化縣二林鎮新生路44號

營業電話：04-895-5801

這趟來到彰化二林鎮上吃吃喝喝，也還是有很多小吃美食沒品嘗到，那就把這殘念就留到下次有來訪二林鎮時再繼續達標，有機會真的要來二林鎮吃吃喝喝，順道參訪二林古蹟-仁和宮喔！