【新竹縣峨眉鄉】老屋客家美食｜富興國小對面｜附近有停車場

三月份來峨眉湖賞花時，搜尋到了老屋
富興國小旁邊有停車場，離峨眉湖吊橋約3-5分鐘
蠻多環湖遊客都會來這邊吃飯，生意非常好喔！
▲富興國小
▲停車場
如果這邊滿了可以再往外面找，我們停在另一個停車場步行幾分鐘過來
▲老屋旁邊這條巷子可通往富興茶葉文化館
▲從我們吃完到離開一直都有候位人潮
營業時間很短，10:30-14:00，星期日、一公休
而且我發現這裡蠻有人情味的
老闆跟顧客好像都認識一樣，講起話來特別自然
好像認識很久的老友般，看呆了我哈哈哈
▲內用區有兩處，桌數也真的不多就是
▲有賣蘿蔔糕跟香菇ＸＯ醬，想上洗手間的朋友這裡也有
▲菜單
候位時可以先填寫，節省時間
當時因為蛋源不足，蛋類餐點停售
現在不曉得是否已恢復供應
▲小菜點了大腸、海帶跟豆干
印象豆干跟海帶都不錯，大腸就普普
▲燙青菜
▲米粉湯跟湯粄條的湯頭偏清淡
米粉口感很好很軟綿，肉絲給很多，份量蠻實在的
用了豆芽菜、韭菜做搭配，油蔥酥跟芹菜味道好香
或許加點酸辣會讓樸實的湯頭更有味喔！
【老屋】
地址：新竹縣峨眉鄉太平街5號
電話：03 580 6889
營業時間：10:30-14:00
星期日、一公休
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