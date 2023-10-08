【新竹縣峨眉鄉】老屋客家美食｜富興國小對面｜附近有停車場

三月份來峨眉湖賞花時，搜尋到了老屋

富興國小旁邊有停車場，離峨眉湖吊橋約3-5分鐘

蠻多環湖遊客都會來這邊吃飯，生意非常好喔！

▲富興國小

▲停車場

如果這邊滿了可以再往外面找，我們停在另一個停車場步行幾分鐘過來

▲老屋旁邊這條巷子可通往富興茶葉文化館

▲從我們吃完到離開一直都有候位人潮

營業時間很短，10:30-14:00，星期日、一公休

而且我發現這裡蠻有人情味的

老闆跟顧客好像都認識一樣，講起話來特別自然

好像認識很久的老友般，看呆了我哈哈哈

▲內用區有兩處，桌數也真的不多就是

▲有賣蘿蔔糕跟香菇ＸＯ醬，想上洗手間的朋友這裡也有

▲菜單

候位時可以先填寫，節省時間

當時因為蛋源不足，蛋類餐點停售

現在不曉得是否已恢復供應

▲小菜點了大腸、海帶跟豆干

印象豆干跟海帶都不錯，大腸就普普

▲燙青菜

▲米粉湯跟湯粄條的湯頭偏清淡

米粉口感很好很軟綿，肉絲給很多，份量蠻實在的

用了豆芽菜、韭菜做搭配，油蔥酥跟芹菜味道好香

或許加點酸辣會讓樸實的湯頭更有味喔！

【老屋】

地址：新竹縣峨眉鄉太平街5號

電話：03 580 6889

營業時間：10:30-14:00

星期日、一公休

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