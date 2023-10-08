為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【新竹縣峨眉鄉】老屋客家美食｜富興國小對面｜附近有停車場

【新竹縣峨眉鄉】老屋客家美食｜富興國小對面｜附近有停車場

2023-10-08 15:25:37 珍妮佛的花草呢喃 人氣：119
share
窩客好文

珍妮佛的花草呢喃

發表篇數：1630篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 峨眉鄉

造訪商家：老屋客家美食
phone03-5806-889
place新竹縣峨眉鄉太平街5號
作者本次評價：
3.65
美味度
3.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

20.jpg

三月份來峨眉湖賞花時，搜尋到了老屋

富興國小旁邊有停車場，離峨眉湖吊橋約3-5分鐘

蠻多環湖遊客都會來這邊吃飯，生意非常好喔！

 

0.jpg

2.jpg

3.jpg

▲富興國小

 

4.jpg

5.jpg

▲停車場

如果這邊滿了可以再往外面找，我們停在另一個停車場步行幾分鐘過來

 

7.jpg

▲老屋旁邊這條巷子可通往富興茶葉文化館

 

10.jpg

▲從我們吃完到離開一直都有候位人潮

營業時間很短，10:30-14:00，星期日、一公休

而且我發現這裡蠻有人情味的

老闆跟顧客好像都認識一樣，講起話來特別自然

好像認識很久的老友般，看呆了我哈哈哈

 

11.jpg

12.jpg

12-P.jpg

▲內用區有兩處，桌數也真的不多就是

 

14.jpg

▲有賣蘿蔔糕跟香菇ＸＯ醬，想上洗手間的朋友這裡也有

 

15.jpg

▲菜單

候位時可以先填寫，節省時間

當時因為蛋源不足，蛋類餐點停售

現在不曉得是否已恢復供應

 

16.jpg

▲小菜點了大腸、海帶跟豆干

印象豆干跟海帶都不錯，大腸就普普

 

19.jpg

▲燙青菜

 

20.jpg

21.jpg

22.jpg

23.jpg

▲米粉湯跟湯粄條的湯頭偏清淡

米粉口感很好很軟綿，肉絲給很多，份量蠻實在的

用了豆芽菜、韭菜做搭配，油蔥酥跟芹菜味道好香

或許加點酸辣會讓樸實的湯頭更有味喔！

 

【老屋】

地址：新竹縣峨眉鄉太平街5號

電話：03 580 6889

營業時間：10:30-14:00

星期日、一公休

❤點此瀏覽更多新竹地區美食、旅遊景點❤

http://julialkpkpk.pixnet.net/blog/category/4561550

 
創作者介紹
創作者 珍妮佛 的頭像
珍妮佛

❤珍妮佛的花草呢喃❤




檢舉
share
chevron_left

【高雄市仁武區】丹丹漢堡仁武店｜赤肉麵線焿｜

【新北市八里區】張吳記什錦麵（八里旗艦店）｜

chevron_right
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

珍妮佛的花草呢喃

發表篇數：1630篇

Hi，我是珍妮佛!! 喜歡拍照、喜歡美食和旅遊 《聯絡信箱：joy19830429@gmail.com》非誠勿擾
作者的其它文章
同類據點
悅鄉田園 照片

悅鄉田園

4.50 (1人評鑑)

區域：新竹縣峨眉鄉
阿婆大湯圓 照片

阿婆大湯圓

4.50 (1人評鑑)

區域：新竹縣寶山鄉
Beby春嬌粄條 照片

Beby春嬌粄條

4.40 (1人評鑑)

區域：新竹縣北埔鄉
十二寮食福春 客家大湯圓 照片

十二寮食福春 客家大湯圓

4.50 (1人評鑑)

區域：新竹縣峨眉鄉
食奌心 照片

食奌心

4.55 (1人評鑑)

區域：新竹縣新埔鎮

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up