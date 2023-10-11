「京町山本屋」秋季新菜單開箱

品嚐秋意濃濃「蒙布朗栗子蛋糕」、「焙茶杏桃餡招財貓最中」、

「秋季串糰子」、秋季祭祖美味點心「御萩餅」

「海鮮米茄揚」、「烤鯖魚柚香壽司」迸出秋分極鮮美味

山本屋禮盒 中秋節低調玉兔外包裝 送禮自用都討喜

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相較於夏天的清爽美饌，在天氣微涼之秋，適合加一點兒厚實滋味暖心暖胃。「京町山本屋」自9月15日起首推全新秋季新菜單，不論是「海鮮米茄揚」、「秋季野菇冷麵」、「味噌豚丼定食」、「烤鯖魚柚香壽司」等正餐料理，或「御萩餅」、「蒙布朗栗子蛋糕」、「秋季甜點盒」、「秋季串糰子」等甜點，都使用當季食材，讓人感受秋季來臨的繽紛。

「京町山本屋」秋季特色餐飲簡介：

海鮮米茄揚 250 元

秋天正是品嚐米茄的好時節！但米茄是台灣較少見的茄子料理，卻是日本常見的茄子佳餚。主廚在切半的米茄上放上天婦羅炸蝦、銀杏、梅子蓮藕、小松菜、用日本五色米果包裹著花枝漿炸的香菇，並淋上高湯熬製的蝦卵金芡，賦予此道料理深厚的風味。最後加入抹茶油，使整道菜更加精緻獨特。「海鮮米茄揚」是一場食材的盛宴，於9月15日至11月30日將味蕾帶入令人難忘的秋季美食之旅。

秋季野菇冷麵 320 元

秋季的菇類特別豐美，主廚特選白精靈菇、秀珍菇、香菇、天婦羅珊瑚菇，下層再鋪上抹茶麵，最上層放上秋葉餅、炸葛粉條、銀杏、楓葉紅蘿蔔，營造出深層次的風味和質感。佐以加入白松露油的沾麵醬汁及抹茶鹽，與麵食搭配相得益彰。此料理是9月15日至11月30日秋天美味的縮影，讓人回味無窮！

味噌豚丼定食 450 元

以西京味噌醃製的豚肉料理，展現了豐富的日本烹飪傳統。加上SPF（Specific Pathogen Free）檢驗合格的龜毛生食蛋，一顆蛋價格約30元，堪稱是生食等級的最高規格。味噌豚丼裡再配上蘆筍、紫蘇葉、蔥花的綠色時蔬，撒上辣椒絲、白芝麻，呈現細緻的美味！定食還包括水果沙拉、三樣小菜菜盤、經典漬物如紫蘇蘋果及柚子蘿蔔、建長汁（健康野菜味噌湯）。此料理呈現出風味、營養和質感的完美平衡，是一場品味之旅的絕佳選擇。

烤鯖魚柚香壽司 300 元

日本柚子融合在壽司醋飯中，二者配搭出相輔相成的黃金比例，散發出溫和果香，而秋季的鯖魚特別肥美，可炙烤出完美獨特的香氣，此料理並佐以爽口的紅生姜片，無怪乎每日限量10份的烤鯖魚柚香壽司一推出，就吸引老饕慕名外帶或內用嚐鮮。

御萩餅 400 元 / 一盒 6 個，也可單個購買

「御萩餅」的歷史可追溯到江戶時代，在彼岸節期間，即春分和秋分前後各三天（共計七天），農民們製作「御萩餅」供奉神明，以祈願農作物的順利生長和感恩大地的恩賜。御萩餅不僅在口味上有多種選擇，而且也代表著日本文化中的季節和傳統價值觀。「御萩餅」是日本糕點世界中的一顆明珠，可充分體驗日本文化的一部分。



「京町 山本屋」御萩餅粗略分為三層，中心為紅豆餡，外層包裹Q彈糯米混合白米，最外層則有六種不同口味（紫蘇80元/個、栗子紅豆80元/個、抹茶紅豆60元/個、黃豆粉60元/個、黑白芝麻60元/個、海苔60元/個），其中紫蘇御萩餅，除了最外層包裹紫蘇綠葉，也有醃漬紫蘇碎葉，搭配米食及紅豆餡，鹹甜口感嚐起來對味又涮嘴，只吃一個絕對不過癮！而黃豆粉御萩餅則充滿濃濃日本味，粉狀、軟糯中帶有顆粒的糯米、紅豆餡的不同質地，一口咬下，交織出多層次美妙滋味。御萩餅自即日起至11月30日販售，除了可一次購買一盒六種口味共400元，也可自選四種口味一盒，或單個口味購買。

蒙布朗蛋糕 320 元

蒙布朗蛋糕堪稱是秋季熱搜甜點的關鍵詞！「京町山本屋」特製的蒙布朗蛋糕，底層為濃郁的抹茶磅蛋糕，中層為黑醋栗藍莓慕斯、黑醋栗果醬、鮮奶油，最外層包裹絲滑的法國栗子泥，並灑上抹茶粉，放上法國栗子粒，其上再妝點金箔片增添奢華感。外觀看似簡單的蒙布朗蛋糕，卻是內蘊豐富，層層堆疊出即日起至11月30日必吃的秋季限定栗子甜點。

秋季甜點盒 單點 460 元，套組 640 元（可搭配一杯 200 元以下的飲品）

甜點盒裡的招財貓最中，一度大熱賣到缺貨！此次招財貓最中可DIY填入焙茶杏桃餡，口感厚實及顏色都充滿秋天氛圍。另外，甜點盒裡還有柚子磅蛋糕、抹茶磅蛋糕、紫薯糰子、栗子糰子、巧克力乳酪塔。精緻多彩的秋天甜點總集合，滿足了想要品嚐各種不同甜品的愛好者。

秋季串糰子 栗子串糰子 120 元，紫薯串糰子 80 元

日本的Ｑ軟串糰子一直深受台灣民眾喜愛，此次推出即日起販售至11月30日的秋季串糰子共有栗子、紫薯共二種口味。栗子在日本秋季被視為一種象徵，代表了豐收和豐富，而栗子串糰子其上除了有栗子餡料外，還有糖漬的栗子，呈現栗子不同的質地口感，是栗子粉絲必嚐的愉悅美味。而紫薯串糰子也在紫薯餡上加了金箔片，看起來優雅又貴氣。

外帶商品

「京町山本屋」一口氣推出多款令人垂涎的外帶美味，可以讓國外來訪的食客買回去當最佳伴手禮，或是台灣食客到郊外賞楓時，隨時隨地可享受日本甜點。「熊熊杏仁餅乾」單包二片裝80元、組合包四片裝150元 ;「招財貓最中」（含日本進口紅豆餡）250元 ;「琥珀糖」鐵盒裝250元、玻璃罐裝280元（皆含紫蘇、薄荷、柚子共三種口味）;「宇治抹茶磅蛋糕」或「日本柚子磅蛋糕」單片60元、組合包二片120元 ;「綜合串糰子」自即日起至10月1日優惠價180元（原價260元）;「甜醬油串糰子」自即日起至10月1日優惠價160元（原價240元）。此外，「京町山本屋」也推出「山本屋禮盒」（需提早預約），禮盒內容為招財貓紅豆最中2隻、熊熊杏仁最中餅乾4片、磅蛋糕(宇治抹茶、日本柚子各一片)、手工琥珀糖一盒(紫蘇/薄荷/日本柚子)，即日起至10月1日山本屋禮盒有中秋節外包裝，送禮自用皆大歡喜。

「京町山本屋」簡介：

「京町山本屋」室內空間皆為榻榻米，一踏上去就有閑適感。從各地搜羅而來的古樸雅緻家具及擺設，讓「京町山本屋」瀰漫百年老宅感的舒服氣息。此外，空間也規劃可為文化交流活動、茶藝教室、日本和菓子教室、手作課程等，場地也可以提供租借、包場等用途。在戶外，「京町山本屋」的榕樹群美不勝收，而茶屋後面的小徑，有著市定古蹟石砌牆，它是一百多年前日治時代留下的產物，在此拍照能感受歷史變遷的典故。

「京町山本屋」的制服為類和服設計的作務衣（日文：samuei），褲管有鬆緊帶，蹲下站起工作都很自由方便，男服務員制服為靛色、女服務員制服為白米色，而制服外的大正時代風味圍裙及其荷葉邊，讓人遙想大正時代西洋文化進入日本時的文化交融。

負責人山本先生在京都遊走各地時嚴選的數多品牌，與日本京都府經濟交流課攜手合作將京都職人的精美作品、陶器、傳統工藝品等帶入「京町山本屋」。並與京都的「畳屋辰蔵」聯名製作烙印著「京町山本屋」Logo的榻榻米杯墊，也請台灣玻璃製作了「京町山本屋」Logo玻璃杯，還有一個個擁有獨到釉紋的花結晶招財貓、清水燒等。此外，更精選數個讓人愛不釋手的精品品牌，也有多款抹茶碗，讓人不用遠赴國外就能挑選深具文化美學的食器。

京町山本屋

地址：台北市大安區金華街143號 （榕錦時光生活園區）

電話：02-23910206

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