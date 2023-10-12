今天又要來報一家熱騰騰的全新餐酒館給大家

【完美思維餐酒館Perfect Meaning】

位於台南東區中華東路三段上

最特別的就是店內超大光雕投影幕

還有全台首創5D全息投影沉浸式VVIP包廂

餐飲部分精緻西法餐料理與12款獨創分子特色調酒

另外備有VR虛擬實境互動遊戲機

走一趟讓你五感都獲得滿足!

店內餐點分成餐期與夜場菜單

所以不管是單純想來品嚐美食

或是三五好友小酌來到這都很可以

走進店內會先看到左邊一大片的三D投影牆

投影牆還會變換不同的場景讓人看的目不轉晴

往廁所方向走去還會經過超美的阿凡達星空步道

如果你發現同桌友人上化妝室特別久，請別擔心

肯定是被這夢幻美景吸引到忘記時間了

店內也備有VR虛擬實境互動遊戲機

有多種模式的互動闖關遊戲可以體驗相當有趣

店內也有提供半包廂的座位比較適合夜場喝酒小酌

吧檯有多位專業調酒師服務

如果對於酒單有什麼不了解的也都可以直接與他們詢問

🔻晚餐菜單🔻(20:50前供應)

加值A套餐$350.B套餐$550

【排餐 橙香焦糖煙燻鴨胸 】

既然店家主打精緻西法餐料理

那來到這當然不能錯過排餐的部分

這一盤一端上桌就完全可以感受到主廚的實力

光是擺盤美感就夠讓人期待了

鴨胸最怕吃到皮的部分太韌或是油脂部分太明顯

這裡的鴨胸就料理的恰到好處

整體肉質鮮嫩與皮的部分顯得相得益彰

搭配橙香焦糖醬更是將鴨胸風味帶到另一個層次

【主廚特製沙拉 雞肉凱薩沙拉】

這盤凱薩沙拉連平常不愛吃生菜的芯爸都征服

鮮脆生菜搭配特製凱薩沙拉與舒肥雞肉

經典美味吃起來卻一點也不單調

【鹽可頌】

這裡麵包真的是很優秀

連這看似平凡的鹽可頌都我們一家都吃到意猶未盡

搭配焦化奶油醬更是畫龍點晴阿

問了一下才知道原來店家連麵包都是聘請得獎烘焙師製作

【開胃小品】

蘆筍鮮蝦、 大孔鮑魚搭卡波那達、 櫛瓜肉醬塔

開胃小品共有三款，雖說是小品但精緻度依然很高

芯爸個人最喜歡的是蘆筍鮮蝦不只是外型討喜

整體吃的到鮮蝦與蘆筍的鮮甜

上面還有紅魚子與魚魚子醬點綴真的超美

這一道是店家招待小點

感覺上是法國吐司切成薄片

搭配帶有伯爵香氣的奶油也是相當唰嘴

【冷前菜 煙燻鴨胸佐酒漬蘋果】

捲成一口大小的煙燻鴨胸搭配酒漬蘋果

酒漬蘋果的甜帶出鴨胸的鮮

上面還點綴了竹炭鹽讓整體風味更加平衡

【精選湯品 海鹽玉米濃湯】

海鹽玉米濃湯裡面配料相當豐富

除了多樣蔬菜還吃到鮭魚肉在裡頭

整體味道厚醇卻不膩口

【中盤 洋芋千層派】

用洋芋做成的千層派一層一層的口感令人驚奇

搭配蒜香奶油醬恰到好處的奶香與洋芋更適合拍

【熱前菜 舒肥嫩鮭佐波菜奶油醬】

切成方塊狀的鮭魚經過舒肥的工序

吃起來肉質相當的鮮嫩且油脂香氣十足

搭配菠菜奶油醬與鮭魚的海味在嘴裡更是融合

【甜點 黑芝麻蛋糕】

不要看這一盤烏漆媽黑的芝麻蛋糕

吃下第一口讓人直接眼睛瞪大

慕斯、蛋糕體、蛋白糖霜餅 全都是芝麻製成

每一口都是滿滿濃郁芝麻香氣

超喜歡

套餐的飲品部分提供了無酒精飲品可以佐餐享用

🔻夜場菜單🔻(22:30後供應)

【Fanny莫薯佐黑松露奶油】

剛上桌熱騰騰的帶皮薯塊搭配黑松露奶油醬

真的會讓人一口接一口停不下來

【歐嚕嚕炸雞】

顧名思義的黑嚕嚕炸雞是使用竹炭粉調成的炸雞粉將油炸而成

帶點神祕感的黑色炸雞咬下一口外酥內多汁

搭配蜂蜜芥末醬更是對味，絕對是下酒必點菜色之一

【青龍椒鹹豬肉披薩】

這款披薩使用青龍椒搭配鹹豬肉

算是中西合併的創意口味

上面淋上了甜甜的蜂蜜

讓整體風味吃起來鹹甜鹹甜的特別開胃

【韓式牛小排】

韓式牛小排吃的到豐富的牛肉油脂香氣在嘴裡散開

沾上特調韓式辣醬，甜辣口味刺激著味蕾

再來上一口調酒根本完美

🔻分子特色調酒🔻(全天候供應)

【金星】

金星 以紅酒為基底

鳳梨、蘋果、覆盆莓、香瓜、香料蜂蜜、迷迭香

酒感適中水果比較突出

胭脂盒有迷迭香可以先聞過在喝

感受多層次氣味堆疊

喜歡果香調酒的點這杯準沒錯

【木星】

木星 是以威士忌為基底調製而成

甘草、自製香料可樂糖、白芝麻 秘魯丘族苦精、煙木

最特別的是會先將煙燻木燒開

所以在品飲的時候可以感受到特有的木質調香氣在裡頭

【活動資訊】

【完美思維餐酒館Perfect Meaning】| FB

地址:台南市東區中華東路三段176號

電話:06-2680313

營業時間:17:30~03:00(週二公休)

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