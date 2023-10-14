新竹韓式復古風情_木柘 (ㄓㄜ、) MU JHE

唯美咖啡廳下午茶好去處

進入店內透露著一絲絲的惆悵感，大自然的色調很柔和，踩在木屑上有種漫步在山林之間的fu。

當時木柘在試營運時，在ig上是熱門咖啡廳打卡聖地，咖啡廳在世界街位置還不錯這附近有城隍廟跟一些市集及市政府人潮算蠻多的。

這個門面很好拍都有點憂愁的氛圍。 很韓系的咖啡廳難怪是IG網美的打卡熱點，一進門地板鋪滿了松木屑，彷彿置身於大自然山林裡頭。 懷舊優美的環境坐在這裡，忘記城市的忙碌與喧囂，多希望這一刻時間都靜止了。

這沙發區光灑下來特別美

👉之前網上說這家規則很多我大概列了幾條注意注意一下唄！

➡️內用低消一份主餐或飲品。

➡️如有候位，用餐時間為90分鐘。

➡️請勿擅自移動店內桌椅及擺設。

➡️請勿進行商業攝影。

➡️寵物友善，毛小孩不落地。

➡️為維護用餐品質，交談時請輕聲細語。

➡️基於安全考量，不開放10歲以下孩童入店。

➡️如不慎打翻食物飲品，需酌收清潔費500元。

那就來看看菜單：

➡️木柘IG限時動態會有當日的甜點品項。

➡️採半自助式，餐具、調味料、飲用水，請至自助區領取。

🦐明太子鮮蝦雲朵義大利麵 $280

明太子超多鹹辣的味道，蝦也很肥美我喜歡寬扁麵吃起來帶點嚼勁，拌勻後麵條相當入味很美味。

魚卵沾上麵條一起吸入很有口感，而一旁的奶白醬一起拌入吃起來更為滑順但個人不喜歡奶味。

🥚蘇格蘭蛋肉丸(牛)早午餐盤$295

這個蛋超有層次的 ，微微酥脆的肉丸外衣包覆著蛋，口感外酥內里嫩滑還吃得出肉外層的辛香料很讚。

店家是手捏豬/牛混合而成的肉丸,裡面包夾著溏 心蛋,過三關裹肉丸外衣,再下油鍋炸成外表酥脆,整顆吃起來外酥內嫩，真的是我的愛耶！

🌿一旁的沙拉搭配巴薩米克醋（應該吧！）酸溜酸溜的很開胃，薯泥也很有味道。

可朗芙紅了一陣子口感像可頌 外酥脆內柔軟很層次，甜度我是喜歡的。

蛋糕糖葫蘆橘子巧克力戚風佐伯爵茶白巧

薄脆的糖衣包裹著橘子酸甜的滋味，巧克力戚風很輕盈吃起來蓬鬆沒有負擔甜度很低。

鮮奶油也是清爽的。

伯爵茶白巧太稀有點可惜會讓戚風過於濕潤。

會再次回訪的咖啡廳，這早午餐、義大利麵、炸物及甜點是全天候供餐，這裡每一處都很好拍很有意境，餐點都蠻好吃的飲品個人覺得還好其他都很完美。

店家：木柘MU JHE

地址：新竹市北區世界街132號

電話：03-522-8271

時間：10:30-18-30。最後點餐17:00

店休日請詳見店家IG公告。不定休