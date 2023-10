幾個月前造訪過「JK STUDIO Modern Asia」後印象極好,從料理中感覺創辦人在開拓新品牌講求節奏、效率的同時,也高度展現對料理次序講究、對飲食文化的細膩考究與謙卑崇敬。日前造訪正式營運不久的 JK STUDIO 法式餐酒館-大直忠泰店亦延續這樣的精神,推出法式傳統料理,細細雕琢每一種食材。不過這裡的法式料理售價不至於給人一種高不可攀的印象,與一般份量不多、用餐時間長的法式料理店相比,這裡的菜色可以獨享,也適合如美式餐廳一樣多人分享,享受溫馨歡樂氣氛,是整體較具有「人味」的法式餐廳。

▼JK STUDIO 法式餐酒館-大直忠泰店位置在 NOKE 忠泰樂生活五樓,從捷運劍南路站 3 號出口,步行只要五分鐘。NOKE 忠泰樂生活內部店家櫃位新穎美觀,看起來有很多外面商場不常見的小眾品牌,來逛一整天再到 JK STUDIO 法式餐酒館吃飯,是不錯的安排。

▼搭乘電扶梯上五樓,就會看到 JK STUDIO 的漢堡品牌 JK STUDIO Burger ,JK STUDIO Burger 主打特製醬汁的原肉漢堡,以外帶為主,招牌菜色是帶骨牛小排漢堡套餐,漢堡使用的麵包類似香脆的軟法麵包,很有特色,座位數有限,沒座位時可外帶至忠泰樂生活三樓大階梯的公共區域享用喔!

▼JK STUDIO 法式餐酒館-大直忠泰店試賣時間長達兩個月,很少看到店家試營運的時間這麼長,可見花了不少時間優化、調整營運細節,而店外的座位區用綠化來區隔,烘托出的清新感。

▼很喜歡 JK STUDIO 法式餐酒館的牆面顏色,以藍寶石色與黑灰色作為主視覺,營造傳統法式與現代時尚交織的別緻風格,在燈光下透出溫暖氛圍。酒瓶放置區、座位區的反射鏡拱圓設計富有歐風氣息。

▼座位區反射鏡具有歐風氣息,金質邊框則提升質感。靠椅坐起來很舒適,這也是店家想在大直打造一處小巴黎,如巴黎街邊小酒館,到訪的人,就像巴黎人下班後一起小酌、用餐。

▼自出餐口可看到廚房作業區,非常明亮乾淨。

▼除了制式菜單,據說「龍蝦麵」是很受歡迎的隱藏版菜色。

▼JK STUDIO 法式餐酒館-大直忠泰店菜單設計開胃菜、湯品、飯麵排餐主餐、甜點、飲品等菜色,任一主餐加 380 元多了鄉村麵包、當日主廚濃湯經典尼斯沙拉、咖啡或茶二選ㄧ。

從菜單可看出,雖然主打傳統法菜,但也設計一些適合小朋友吃的餐點,例如波隆那肉醬麵等飯麵類主食,對於親子客群友善。

▼週一至週五供應午間限定商業套餐,週一至週日供應下午茶。

酥皮主廚濃湯 NT$260、法式牛肉洋蔥湯 NT$260

▼酥皮主廚濃湯的酥皮香酥,不會有乾口的感覺,濃湯是喝了大半碗都不會膩的爽口型。法式牛肉洋蔥湯是我不管到哪家餐廳吃飯,只要菜單上有,我都會想要點一碗。法式牛肉洋蔥湯的湯頭濃又香甜,湯裡有煮成焦糖色、大量、軟化的洋蔥絲,並且帶起鹹香牽絲的莫札瑞拉起司,烤過的麵包片吸收滿滿的湯汁精華與牛油脂香,也讓湯頭的口感、營養更佳。

蒜香勃根地田螺 NT$280

▼法國菜中常見田螺料理,在法國不同地區發展出不同的料理方式與吃法,位在法國中部勃根地據說流行在吃完田螺後,用麵包把醬汁沾光吃光。蒜香勃根地田螺是將青醬、奶油注入田螺殼內烤,烤得 Q 脆油潤,用法國長棍麵包片沾取醬汁,一入口帶來的清脆聲音與醬汁的清讓人滿足。

蟹肉餅與茵陳萵奶油 $360

▼發源於英國的法式鄉村料理蟹肉餅,JK STUDIO 法式餐酒館把蟹肉與蝦肉各放了一半的比例製作,非常實在。

▼最合宜的吃法是切成一半至四分之一小塊慢慢吃,在切的過程中即會感受到內部包覆的高溫熱氣竄出,接著先品嚐原味,把蟹肉餅用旁邊的檸檬擠出汁沾取,帶出蟹肉餅甜味,吃上一小口,最後再沾茵陳蒿奶油醬汁吃一小口。

茵陳蒿氣味獨特,類似檸檬皮味道,淡淡的,也有人認為像精油,無論像哪一種,這種淡淡的植物味道跟奶油調製在一起,遇上海鮮類的食材都很加分!

板煎小卷與青醬 $360

▼板煎小卷有脆感也有帶水分的嚼勁,搭配水田芥沙拉、皎白筍,利用水田芥、皎白筍的水分,降低青醬帶來的油膩感。仔細感受之下水田芥有甜甜也有點微微苦感與嗆辣感,所以具有提味作用,盤底的醬汁也很適合沾蒜香勃根地田螺附上的法式長棍麵包,或另外單點鄉村麵包搭配。

生食帶殼海鮮塔 $3680

▼生食帶殼海鮮塔每日限量供應。

▼因歐洲的地理優勢,容易取得海鮮與魚類,許多人也都負擔得起,海鮮塔或是海鮮拼盤是歐洲人餐桌常見的菜色,是法國餐廳常見前菜。生食帶殼海鮮塔內容有日本生蠔、波士頓龍蝦、日本干貝、有「鮑界之皇」之稱的南非鮑魚,搭配葡萄醋、黃檸檬角,讓微微的酸味,帶出海鮮的鮮甜。

波士頓龍蝦肉質紮實光滑,紅色與雪白相間的肉質誘人、口感飽滿。珍珠白色澤的日本干貝柔軟絲滑又甜嫩;南非鮑魚肉質厚實,軟韌中有脆度;日本生蠔冰涼滑溜,吃下後還會留有淡淡鹹味與甜甜的喉韻。

▼與「JK STUDIO Modern Asia」相同,用餐可按照個人喜好,從酒單上選擇自己喜歡的酒搭配,或者請侍酒師服務,推薦適合佐餐的酒款,侍酒師會針對當天客人吃的主菜、飲酒習慣來建議酒款,照片中是我們當天搭配生時帶殼海鮮塔的白酒,提供參考。

油封鴨腿與芥末籽醬 $680

▼油封鴨腿以香料油封 24 小時,隔絕空氣,讓鴨肉的水分不易流失,並且軟化肉質, 取出後煎成皮脆肉嫩狀態。油封口味重,也能帶出鴨肉本身的甘甜,沾取芥末籽奶油醬加鴨肉肉汁一起享用,感受到鴨肉的肉絲越嚼越香,我覺得這樣的料理方式完全吃不出鴨肉的腥味。

諾曼第豬排 $580

▼諾曼第豬排採用臺灣的噶瑪蘭黑豬香煎,僅用胡椒、鹽簡單調味,並放上焦糖蜜蘋果。這一道也適合先吃原味,感受噶瑪蘭黑豬細膩、帶有奶油甘香的肉質,再沾芥末籽奶醬,跟肉質本身的奶油甘香超合拍!吃了肉連骨頭都想啃乾淨,實在太香了。

法式小羔羊與波特莓果醬 $1080

▼使用肉質細嫩、無羶味的紐西蘭小羔羊羊肩排,將其舒肥後,煎到七分熟的熟度,沾取波特莓果醬享用,而帶點苦味的芝麻葉、巴西里扮演的角色是維持酸度與甜度的平衡。加了薯泥、馬鈴薯、抱子甘藍擺盤裝飾很烘托羊排粉紅肉色。

波特酒與綜合莓果醬一起熬煮的醬汁,維持合宜的甜度,但是提升了酸度、香氣,

法式焦糖布蕾 $120

▼用湯匙挖法式焦糖布蕾表層焦糖,使其碎裂的聲音好療癒,細滑柔軟布丁奶香味濃度夠但是不膩,好吃到我想自己獨享。

▼橙醬燒可麗餅與冰淇淋 $280

可麗餅吃起來口感軟潤,加入橙醬有淡淡的酸度,是有所巧思的小細節。

JK STUDIO 法式餐酒館-大直忠泰店料理出的法國菜在每一道菜的處理上,該收的不會過度調味、過度裝飾喧賓奪主,該放的也適時呈現該有的奔放感,並能在用餐中認識法國飲食文化的歷史與餐桌上的豐富性,縱使無法如完整復刻巴黎小酒館的氣氛與餐點,但是店家對待每一道料理的用心程度,值得大家踏進店內去感受秉持傳統精神與新時代思維料理的法菜。

店家資訊

JK Studio 法式餐酒館-大直忠泰店 官網線上訂位請按此

電話: 02-8502-5666

地址:臺北市中山區樂群三路 200 號 5F NOKE 忠泰樂生活(捷運劍南路站 3 號出口,步行五分鐘)

營業時間:

平日(一/二/三/四/日) 11:30-21:30 (20:00 Last Order)

例假日及例假日前一天(五/六) 11:30-22:00 (20:30 Last Order)

*週一至週五 11:30-14:00 供應商業套餐

*14:00-17:00 為下午茶時間(16:00下午茶 Last Order)

IG:https://www.instagram.com/jk_studio_french_bistros

粉絲團: 請按此

喝酒不開車,開車不喝酒。未滿18歲請勿飲酒。