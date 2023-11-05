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桃園美食 小鳥吃吐司 桃園國際小鳥家 韓系文青麵包店 數十種多口味平價麵包任你選

2023-11-05 01:02:29 Daphne 探索生活趣 人氣：95
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Daphne 探索生活趣

發表篇數：180篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：小鳥吃吐司 桃園國際小鳥家
phone03-2200-320
place桃園市桃園區中山里國際路一段1212號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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不曾吃過「小鳥吃吐司」的麵包，但知道這家店在各大社群很火紅，每次展新店都在排隊，麵包迅速被掃光，可是我疑惑，麵包售價看起來都很平價，會不會原物料用得不夠好，口感很粗糙？不過，造訪近期開幕的「小鳥吃吐司 桃園國際小鳥家」之後，發現是我多慮了，小鳥吃吐司不僅使用日本熊本麵粉、富士麵粉製作麵包，麵包放到隔天，不進烤箱回烤也不減風味。小鳥吃吐司出產的各種吐司、麵包商品，口味有甜的、鹹的、包餡料的、原味的，一應俱全，店家也投入很多心血不斷開發新產品，每次來選購都有新鮮感。

店家資訊
小鳥吃吐司 桃園國際小鳥家
地址：桃園市桃園區中山里國際路一段1212號
電話：03-2200320
營業時間：11:00-21:00
粉絲團：https://www.facebook.com/.2022/

從桃園火車站有很多條公車路線可以到「小鳥吃吐司 桃園國際小鳥家」附近，搭公車加上步行到店的時間平均在 20 分鐘左右，交通便利。

排隊的民眾都是為了等待店家開幕時間一到，衝進店裡搶購麵包。

在店家開幕之前，店員先發放產品介紹的傳單給民眾，讓民眾先挑選自己喜歡的麵包，同時提供試吃，陪著媽媽在店外等待的小朋友吃得津津有味呢！

店內的選購空間是簡單、清新、明亮，還帶有一點俏皮可愛的感覺。而且空調很捨得開，我覺得賣吃的，空調的溫度與穩定性真的很重要。

▼店內是單純給客人選購、結帳的空間，目前可內用的分店是蘆洲內用旗艦店，並且販售咖啡，是小鳥吃吐司全國首間可內用的門市，住新北的朋友可多多利用。

▼目前小鳥吃吐司的麵包、吐司口味多達數十種，推出新品速度又很快，大概吃好幾年都無法全部吃一輪。

▼除了與外部店家合作的聯名商品，其他種類的商品都為店家自行研發，無論是經典口味、傳統風味、創意的話題麵包，都能在小鳥吃吐司買到、吃到。有選擇障礙時，看菜單推薦什麼就跟著買最快！

▼店內每天上架的麵包都是新鮮的現烤麵包，每間門市都有自己固定的麵包出爐時間，有些特定商品有固定的出爐時間或是限量發售，可以先向店家詢問、預訂，請他們幫你留。

魔方生吐司：青檸魔方/Oreo 魔方/玉叔叔魔方生吐司 NT$ 110

▼「魔方生吐司」用日本熊本麵粉製作、口感鬆軟綿密。青檸魔方口味頂部覆上一層巧克力醬，注入爆漿內餡，再放上新鮮綠葡萄，很像在 Instagram 上常見的韓國咖啡店甜點，酸甜清爽，造型可愛又吸睛。

▼Oreo 魔方、玉叔叔魔方也都會覆上不同口味的巧克力醬，分別放上 Oreo 餅乾、新鮮玉米，工作人員還會用噴槍炙燒玉米，讓玉米的香味更突出，有點像夜市烤玉米的感覺。吃玉叔叔魔方的內餡就像在喝鹹甜鹹甜的玉米濃湯，是玉米控的我最愛這款。

▼當天現場的口味有青檸魔方、Oreo 魔方、玉叔叔魔方等口味，草莓魔方是季節限定推出，季節已過，因此當天未推出。

天然酵母發酵軟歐包：蔓越莓核桃/雜糧/柑橘半顆 NT$ 55，一顆 NT$ 88

▼當天上架的天然酵母發酵軟歐包有蔓越莓核桃、雜糧、柑橘三種口味，另外還有創新的「銷魂叉燒軟歐包」、「紫南田園乳酪軟歐包」，可詢問店員出爐上架時間。歐式麵包往往給人是比較乾硬、極度有咬勁、味道清淡的印象，小鳥吃吐司改良成鬆軟、回彈性好的歐式麵包，常溫放置三天依然能保持鬆軟。

手工貝果：炙燒明太子貝果/花生濃岩貝果/草莓/藍莓乳酪貝果 1 個 NT$ 55，2 個 NT$ 100

小鳥吃吐司的手工貝果改良傳統的加熱貝果，不用回烤，放到第二天一樣維持鬆軟。若你偏愛鬆軟的貝果，非扎實口感的貝果，小鳥吃吐司綿密柔軟的貝果便非常適合你。

▼手工製作的貝果夾餡不手軟， 炙燒明太子貝果先上一層奶油，再抹一層明太子，鹹香又帶點鮮味，像是把日式居酒屋的料理方式運用在貝果上。

▼炙燒明太子貝果表面微焦與散發出的香味令人食指大動，而花生濃岩貝果的抹醬有不少花生顆粒，很實在。

▼草莓、藍莓乳酪貝果也都能吃到果肉。

1001頁手撕千層吐司 NT$ 110

▼1001頁手撕吐司使用自家葡萄酵母製作湯種麵團，奶香足但是不會膩，咀嚼過程能感受到奶油和熊本麵糰散發出輕盈的香味。若你吃吐司一定要抹個果醬、奶油，直接吃 1001 頁手撕吐司就省事多了，吐司內灌入爆漿奶油，什麼都不用再加，當天吃不完放到第二天，仍維持濕潤感。

餐包：洋蔥乳酪/黑眼豆豆/爆漿奶油餐包 4個/袋 NT$99

▼餐包有比印象中的稍微大顆一點，用湯種麵包體製作來增加彈性，不會像比較廉價的餐包容易扁塌。

小鳥家鹽可頌：海鹽原味鹽可頌/巧克力牛奶鹽可頌 1 個 NT$38，3 個 NT$100；松露/蒜香鹽可頌， 1 個 NT$45，3 個 NT$120。

我對可頌沒有特別喜歡，因為看到的大多是表層很酥、內部多孔洞，雖然聞起來蠻香的，可是吃了覺得有油膩感又空虛，有跟我相同想法的，不妨吃吃看小鳥吃吐司的鹽可頌系列。

小鳥吃吐司的鹽可頌使用湯種麵團製作，外層香酥，撕開有柔軟的麵包體

▼特別是蒜香鹽可頌，有淡淡奶油香氣與濃厚鹹香的蒜味，不知不覺就嗑掉一個。

岩漿草莓心： 1 個 NT$38，3 個 NT$100。

▼喜歡爆漿內餡奔流的人，可選購「岩漿草莓心」帶回家回烤，會有驚喜，柔軟的麵包蘊藏著草莓口味的粉紅卡士達與白巧克力內餡，另一款「豹紋岩漿可可」則是注入苦甜的可可醬。

▼補上粉絲團讓各位參考內餡奔流的照片。

 

生吐司系列：香水草莓生吐司 1 個 NT$99、熊本黃金原味小鳥生吐司 1 條NT$150、熊本沖繩黑糖生吐司/熊本藍山咖啡生吐司 1 條 NT$158、任兩條 NT$299。

▼香水草莓生吐司是季節限定款，每間分店每天生產 77 條，受理預訂。在撕吐司的過程即能感受柔軟的觸感與新鮮草莓的香味。離開前帶了一條用熊本麵粉與沖繩黑糖製作的「熊本沖繩黑糖生吐司」回家給家人品嚐，得到很正面的評價，吃得到用酒醃製的葡萄乾，用料與製作上顯現高雅與深度，據說放到第二天會更香。

台灣最大巨大可頌 NT$399

▼台灣最大巨大可頌每日限量 10 個，長度長達 58 公分，拿起來重量不輕，大歸大，但是製作上不馬虎，看得出來酥脆度很夠，售價令人驚訝，只要 NT$399 ，適合多人聚會、慶生時訂購，一出場馬上引起話題。

▼這顆巨型可頌，讓師傅每天耗費多時時手工製作、發酵、烘烤，產量有限。也因體積大，無法宅配只能現場取貨。

焗烤德腸 Pizza 小吐司/芋泥肉鬆小吐司/花蓮檸檬小吐司/火腿起司小吐司 1 個 NT$68，2 個 NT$125。

小鳥吃吐司不愧是專業生產吐司的店，不但種類豐富，在吐司的尺寸設定上能迎合大多數人的需求，家庭人口少、獨居者擔心買大條的吐司短時間內吃不完，還有多種師傅手工製作的新鮮現烤小吐司可選購。我很喜歡這種小巧、料多的小吐司，嘴饞時吃半個，配茶或黑咖啡就滿足。

濃情巧克力小吐司/靜岡抹茶紅豆麻吉小吐司 1 個 NT$79、蔓越莓奶酥小吐司/黑芝麻爆餡小吐司 1 個 NT$68，2 個 NT$125。

甜口味的小吐司中，我最喜歡靜岡抹茶紅豆麻吉小吐司，用日本靜岡抹茶粉搭飽滿大顆紅豆，一層層牽絲的日本麻糬增加了濕潤感，甜度與茶香達到最佳平衡，軟糯有黏性的麻糬增添餡料的豐富性。蔓越莓奶酥小吐司有著蔓越莓芬芳果香，有奶酥陪襯，引入奶香，又能維持整體的酸香清爽感。

▼還有更迷你的吐司條，大推一定要買最左邊的「鬆獅金磚吐司條」，第一眼我沒有看上它，但是店員推薦這款最好吃，半信半疑帶了一條，回家吃過後，後悔帶太少…
手感吐司被滿滿的海苔肉鬆包覆，會先吃到香酥的海苔肉鬆，接著是綿密柔軟的吐司，鹹甜鹹甜的，一吃就會愛上。

奶酥菠蘿包/太蔥丼麵包/起酥金沙芋頭/墨西哥王子 1 個 NT$38，3 個 NT$100。

▼奶酥菠蘿包表面香酥，內餡有厚厚、濕潤的奶酥餡，內外有所區隔，吃起來有驚喜感。太蔥丼麵包的蔥撒得豪邁如其名。起酥金沙芋頭讓我想到酥皮濃湯，搭配玉米濃湯應該不錯？

大甲芋頭酥 1 個 NT$28，4 個 NT$100。比臉大羅宋 1 個 NT$88

▼手工製作的大甲芋頭酥是隱藏版暢銷品，不油炸也不裹粉，吃得更健康，也可以加熱，芋頭、奶油香更突出。比臉大羅宋製作時加入新鮮鮮奶、海鹽、有鹽奶油，不加一滴水，有淡淡鹽味，整塊麵包鬆軟厚實，烤過後更酥香。

經典葡式蛋塔 1 個 NT$45，1 盒 NT$250、火山芋泥葡式蛋塔/焦糖流心葡式蛋塔 1 個 NT$50，1 盒 NT$270

▼蛋塔是與宜蘭黛西蛋塔聯名蛋塔聯名，用法國諾曼地動物性鮮奶油製作，每顆重量都是很實在的60g，無論冷熱吃，皮都是酥酥的。剛好黛西蛋塔在離我家不遠的新豐也開了一間，看了網友評價，有提到比速食連鎖店的還好吃，價格也不貴，各位可以隨手夾一顆在你的托盤一起結帳。

小鳥吃吐司製作的麵包鬆軟、有空氣感，放到隔天都不用回烤，家裡沒烤箱的人一樣能享用好吃的麵包。麵包的重量、餡料到整體品質，對照價錢很實在，種類從傳統兒時記憶的經典麵包款到創意口味，配上目前最夯的韓系店鋪簡單、清新的裝修風格，在店裡選購是很好的購物體驗，然而麵包都是當日現烤，售完為止，當日看到人群魚貫而入掃貨的速度，建議不要太晚來，很有可能提前完售。

店家資訊
小鳥吃吐司 桃園國際小鳥家
地址：桃園市桃園區中山里國際路一段1212號
電話：03-2200320
營業時間：11:00-21:00
粉絲團：https://www.facebook.com/.2022/




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Daphne 探索生活趣

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【Daphne 探索生活趣】 ■經營者：Daphne ■主題：旅遊、美食為主，其他類別除醫美、美妝皆不設限 ■部落格：http://www.stepdreams.com/ ■FB粉絲團：http://www.facebook.com/daphne0129 ■G+：https://plus.google.com/+DaphneChien/posts ■經歷：點子生活網站旅遊美食編輯、新浪微博認證台灣美食部落客、點子生活網站、東森旅遊雲、窩客島星級窩客共筆作者、FashionGuide Top100部落客 ■經歷：Y!奇摩摩人、無名美食王共筆、全球華文部落格大獎「年度最佳生活情報部落格」初選入圍、全球華文部落格大獎「年度最佳美食情報部落格」初選、決選入圍、獲選中時部落格「嚴選優格」、「嚴選好文」 ■媒體專訪：宅配美食通雜誌第四期刊登、非凡新聞周刊 撰文介紹、聯合報專訪、中央廣播電台「自由風」節目專訪 ■推廣通路：部落格（建置中）、點子生活、東森旅遊雲、窩客島、FashionGuide、中時部落格 ■Daphne本業是科技業工程師出身，寫旅遊美食只是無心插柳，其實更喜歡寫多元類別題材。 ■聯絡方式：d9211160@gmail.com
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