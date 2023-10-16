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《台南、高雄美食》TFC德州小騎士炸雞重磅回歸、堅持新鮮現炸、薄脆多汁、合格溫體雞浸泡獨家醬汁"德州小騎士"

2023-10-16 13:44:56 八字眉芯芯 人氣：98
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八字眉芯芯

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文章類別：美食-食記心得

造訪商家：德州小騎士
place台南市中西區西門路一段658號B2美食街658號
作者本次評價：
4.65
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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《台南、高雄美食》TFC德州小騎士炸雞重磅回歸、堅持新鮮現炸

五六年級生的回憶"德州小騎士"再度席捲速食市場

還記得第一次被那薄脆多汁炸雞滋味擄獲的驚喜感

這次趕緊跟芯媽到高雄左營新光左營門市

回味記憶裡的好味道

當天在美食街看到好多人桌上也都一樣吃著德州小騎士

就知道這份味道始終深植人心，沒有被遺忘

《高雄美食》德州小騎士

高雄左營門市就位在新光三越美食街B2

《高雄美食》德州小騎士

久違熟悉的LOGO讓人免不了一陣小興奮

拍照這天11點剛開門就陸續有客人上門點餐

就知道很多人跟芯爸一樣是德州小騎士的忠實粉絲阿

《高雄美食》德州小騎士

菜單部分總共有八種精選套餐組合

另外也有提供一些單點小物可以選擇

【德州小騎士_菜單】

《高雄美食》德州小騎士

【雙豬騎士堡餐+玉米濃湯】

修改後1_0.jpg

雙豬騎士堡是德州小騎士經典口味漢堡

漢堡霸氣夾上兩片豬肉排搭配甜甜的日式照燒醬

以及生菜還有起司片

修改後3_0.jpg

帶甘甜味的日式照燒醬與豬肉排相當合拍

一次兩片肉排的口感咬下更是過癮

清脆爽口生菜與香濃起司扮演著重要味蕾平衡的角色

吃下一口整個胃口大開

修改後23_0.jpg

《高雄美食》德州小騎士

組合餐的部分除了漢堡還搭配了薯條與汽水

薯條是經典的波浪薯條

厚度是一般薯條的兩三倍厚

所以在口感上更加鬆綿，更能感受馬鈴薯的香氣

喜歡沾醬的也可以沾點番茄醬更是對味

《高雄美食》德州小騎士

玉米濃湯也是來這不可錯過的美味

奶香味濃郁的濃湯裡面有著滿滿玉米還有馬鈴薯

是非常真材實料的一碗濃湯阿

《高雄美食》德州小騎士

【兩塊金黃炸雞餐+玉米濃湯】

《高雄美食》德州小騎士

來到德州小騎士的重頭戲當然是現炸的經典炸雞

兩塊金黃炸雞餐一次可以品嚐到兩種部位的美味

《高雄美食》德州小騎士

膩看看

這炸雞好吃在於那薄脆的外衣讓你真正感受炸雞的美味

而不只是吃到厚厚的粉衣

不過還是要提醒一下大家在品嚐時千萬要注意不要被燙到

因為炸雞本身可是相當的juicy

開心品嚐之餘也是要注意可愛小手手不要受傷了

《高雄美食》德州小騎士

組合餐的飲料有多種汽水可以選擇

我們一如往常的挑選最愛的可樂搭配

吃完吮指回味的炸雞，再來一口沁涼無比的汽水

根本超舒適

如果有機會你也來回味一下經典炸雞霸主德州小騎士的好滋味吧

《高雄美食》德州小騎士

【德州小騎士】| FB

台南市中西區西門路一段658號B2美食街

高雄市左營區高鐵路123號B2美食街

 

文章標籤

高雄炸雞 高雄炸雞推薦 高雄漢堡 德州小騎士 小騎士 台南炸雞 台南小騎士
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