從前有句流行語「台灣有三寶：健保、勞保、199吃到飽」，吃到飽在台灣發展歷史已有三四十年，從90年代始祖「可利亞199吃到飽」，發展到「必勝客歡樂吧」、「饗食天堂」等，這些Buffet的出現代表台灣物質生活水準的提升，近年更走上注重品質的精緻餐飲方向。
旗下有多家知名餐飲品牌的「饗賓集團」，2019年在遠百信義A13開了第一間高端和食Buffet「旭集 和食集錦」，主打日式料亭等級吃到飽而廣受好評，但也與「難訂位」劃上等號，2023年底在天母大葉高島屋，以全新大正浪漫店型打造「旭集 和食集錦 天母店」，更是目前台北最大間！究竟難排又難訂的「旭集」怎樣才吃得到呢~今天Jun就教你一招「免訂位」也能吃「旭集」的方式！
Jun推薦更多台北和食集錦：
【台北大安】一冠割烹(附價位) 迅速竄紅年輕日料 大隱於市一位難求
【台北大安】游壽司麗水店(附菜單)台北永康商圈壽司名店 晚間無菜單料理
【台北中山】時時爐端燒(附菜單)來自日本四國 創意酒餚居酒屋
【台北中山】HANA錵鐵板燒餐廳(附菜單) 讓魔獸念念不忘 有錢人最愛鐵板燒
【台北南港】板前屋鰻魚飯(附菜單)各種台灣之光組成鰻魚飯 連日本人都讚嘆
資訊
旭集 和食集錦SUNRISE 天母店
所在地點：大葉高島屋5樓
地址：台北市士林區忠誠路二段55號5樓
營業時間：午餐11:30–14:00, 下午餐14:30–16:30, 晚餐17:30–21:30
電話： 02-2833-3366
價位
介紹
備受好評的「旭集 和食集錦」自2019年首家信義店的成功，展店不停下腳步，三年內又開了竹北、義享兩店，大葉高島屋的「旭集 和食集錦 天母店」則是品牌第四間店，大台北地區第二間店。
位於大葉高島屋五樓，佔地500坪的「旭集 和食集錦 天母店」是目前全台第二大分店，室內空間以「和洋」混搭的「大正浪漫」風格，帶出「旭集 和食集錦」囊括日式與西式美饌的主題。
高雅繽紛的彩繪玻璃，與幾何線條窗櫺，勾勒出上世紀初日本大正風華那股浪漫思潮的美好，從細節處看出「旭集 和食集錦 天母店」的巧思。
座席舒適寬敞，一格格宛如復古火車車廂的小包廂很適合四人用餐。
也有符合雙人、多人的用餐席次，貼心打造愜意饗食空間。
不得不說「旭集 和食集錦 天母店」因為佔地夠大，走道間動線順暢一點不壅擠，你可以優雅穿梭在九大餐區間，拿取自己想吃的美食，就算有需要排隊領餐也很自在。
吃完蟹腳手黏黏的?不用擔心～室內貼心提供洗手台清潔，洗完手繼續再戰！
餐點
「旭集 和食集錦 天母店」共分成九大餐區，濃縮了和食料理精華與日本職人技藝，在這裡一次可品嚐到握壽司、鐵板燒、天婦羅、土瓶蒸、和菓子等多種日式美饌，不愧稱作「和食集錦」。
生 盛-現流海鮮
「饗賓集團」的第一個Buffet品牌「饗食天堂」當年就以高水準海鮮吃到飽聞名全台，「旭集 和食集錦」作為高端品牌更不用說了，或從台灣基隆崁仔頂、澎湖等各地漁港新鮮直送，或從日本北海道空運來台，「旭集 和食集錦 」的海鮮品質無庸置疑，都是當季最新鮮的上選貨色。
職人現切生魚片，以精湛刀工保留季旬飽滿，底座是一整塊冒著寒氣的冰磚，維持生魚片鮮度，台灣人最愛的鮭魚一下子就被搶光~
這區的亮點是~整籃豔紅奪目、討喜亮眼的鱈蟹腳不怕你吃！蟹鉗一拉緊實蟹肉就蹦出來，大家都是為了這個來的吧~
巧 鮨-現握壽司
相信許多和我一樣喜愛吃壽司的老饕，再怎麼去迴轉壽司如壽司郎、藏壽司，吃起來就是不對味，非得上板前壽司品嚐職人現捏的一貫貫Nigiri，那殘留的溫度、口感才對，因此我最期待「旭集 和食集錦 」的，就是這區職人現捏握壽司。
配置如板前壽司，清香木盒內整整齊齊放著今日鮨種、魚料，可選擇九州櫻鯛鹽昆布、蟹膏炙燒上品干貝、炙燒鰤魚柚子胡椒、炙燒和牛等，最令人興奮的是還有炙燒鮭魚肚和比目魚鰭邊肉！也太開心了吧！
季旬最推的是對日本人來說有開運意涵的櫻花鯛、鰤魚和帆立貝。
當然啦這種吃到飽都是流水線作業，鮨種也是選擇油脂肥美適合炙燒的為主，但當師傅噴槍炙下去那瞬間的香氣，甚麼都無所謂了。
除此外現場還有精美的花壽司、箱壽司、稻禾壽司等，品項豐富繁多。
此區另一大亮點是現做手捲！共有5種-鮭魚親子手捲、鮮蝦蘆筍手捲、蔥花鮪魚手捲、柚香甜蝦手捲和海膽干貝漢堡。
海苔很講究在烤爐上烘烤得脆脆的，職人現點現包，儀式感滿滿，看起來就很讚。
我點了炙燒鮭魚肚、比目魚鰭邊肉、炙燒和牛和蟹膏炙燒上品干貝四款各三貫。
油脂豐厚肥美，米飯有做出空氣感，雖然有幾貫散掉了，但以一個師傅要應付那麼多貫握壽司的速度和手藝來說，算很不錯了。
海膽干貝漢堡吃起來真的很爽！一口咬下滿滿鮮甜Q彈，烘烤後的海苔香氣明亮迷人，縱使排隊人多到爆，水準仍有維持住，很不錯。
醞 炙-炭火直烤
一般吃到飽餐廳的烤物，都是在後場烤好後送到前台，「旭集 和食集錦 」則是將烤台從後場搬出來。
標榜現場炭火直烤，炭香浸透食材內裏，和電烤香氣就是有差！
日本鄉土料理-鹽烤香魚現場演繹！這不要說吃到飽餐廳少見，就連日式居酒屋都不見得看的到現場烘烤。
只有平日晚餐和假日午晚餐限定的「碳烤牛舌」也是吸睛的賣點，但我覺得有些太韌了，比較普通。
和 揚-炸天婦羅
除了握壽司，和食精粹還有天婦羅，雖然吃到飽餐廳都有炸物天婦羅，但「旭集 和食集錦 」兩大口銅缸現炸很是少見！這講究程度就算日本人來都會讚不絕口吧~
天婦羅職人注重「溫度」的掌控，以大口缸炸較可以穩定控制油溫，講求外酥裏嫩，不過老、不油耗。
海老揚（炸蝦）、炸牡蠣、炸和牛可樂餅、炸牛蒡、炸蔬菜球等，一整排黃澄澄的好討喜。
這區的職人手作，是現包的炸蝦手捲和軟殼蟹手捲，只見職人手起手落，快速以海苔、生菜等包好一顆軟殼蟹手捲，前後不到幾秒鐘吧。
炸蝦與配了一坨大根泥的天婦羅醬汁真是絕搭！而且「旭集 和食集錦」的炸蝦水準超絕，咬下金黃酥脆外皮同時，裏頭包裹的鮮蝦依舊鮮美，這炸功真是了得。
與清爽生菜搭配的軟殼蟹手捲，多層次口感酥脆喀滋！
旨 燒-鐵板現煎
和食裡最受歡迎的teppanyaki鐵板燒，也是來「旭集 和食集錦 」不可錯過的重點。
以250度高溫鐵板煎炙食材上一層誘人焦黃，專業的師傅鐵鏟快速拌炒，撲鼻香氣垂涎欲滴。
來吃「旭集 和食集錦」就是為了實現「干貝自由」啊！顆顆飽滿的干貝煎炙金黃上色，高溫鎖住干貝鮮甜，每一口都是大滿足！
整塊現切爐烤牛排，是吃到飽餐廳的標配，「旭集 和食集錦 」現切區設計有如洋風列車車窗，符合整體大正浪漫氛圍。
醬烤豬肋排好大一塊！看起來很有食慾～但大家都很聰明，知道豬肋排相對便宜，所以原封不動。
師傅切了好大一片給我，好爽。
表皮焦脆、內裏粉嫩，3~5分熟恰到好處的軟嫩，沾些醬料與少有提供的油封大蒜，吃起來真的很讚，要不是因為食量，我可以來個五片！
汁 煮-濃淬鍋煮
日式暖心鍋物相信是許多人的最愛，「旭集 和食集錦 」提供現場鍋煮美味湯品，每一盅都是現點後在快速爐上滾煮，提供蛤蠣煮物和極品帝王蟹味噌湯。
我點了一盅極品帝王蟹味噌湯，師傅快速投料入汁，藍色火焰沖出，不到兩分鐘就煮滾完成。
蟹出汁與味噌完美結合，鮮美香醇，醒腦暖胃，很適合酒後或宿醉來上一碗回魂哪。
旬 炊-當令美食
日本料理講求「季旬」，也就是食在當令、食在當地，此區隨著季節、鄰近產物而變換季節美食，如天母店鄰近物產豐隆陽明山，以山產箭筍發想「黃金箭筍培根捲」、「醬烤箭筍牛肉捲」兩道，還有火燒啤酒蝦、秋栗醬燒魚等，都是當季美味。
既然是最當令的季旬美食，以最單純方式引出食材鮮美再好不過，土瓶蒸是「旬」的代言人，細長瓶嘴與窄口鎖住秋季最佳美味。
「旭集 和食集錦 」的土瓶蒸不只加入香氣撲鼻的秋季食材之王－松茸，更加入增鮮添味的鮑魚，品嚐土瓶蒸的甘醇華美的湯汁，以嗅覺捕捉金秋氣息。
這區還有一項厲害的美食－現做龍蝦湯泡飯。
粒粒飽滿的白米撒上肥碩龍蝦肉，最後澆罐龍蝦番茄高湯，真是閃閃發光呀。
濃厚龍蝦番茄高湯層次鮮明，濃郁蝦湯與酸甜番茄達成很好平衡，酸香回甘、鮮美甘醇，扒著湯泡飯吸哩呼嚕下肚，只有爽快二字。
澄 甘-和洋果子
日式風雅化作櫥櫃內一顆顆精緻和洋果子，小巧玲瓏蘊含大千世界，「旭集 和食集錦 」甜食絲毫不馬虎。
不說還以為是哪家甜點精品專櫃，外帶「澄甘九味」以和、洋果子組成，帶出日式溫潤優雅，精緻度和專業甜點櫃相比不相上下。
有如掀開瑰麗珠寶盒，把玩愛不釋手，每一塊都是放在街邊櫥窗會引人駐足觀賞的細膩。
值得一提的，是將東京淺草著名的現做人形燒搬進旭集，人形燒有點類似我們的雞蛋糕、吊鐘燒，現場翻模製作，非常吸睛。
自有品牌的冰淇淋表現很不錯欸！吃起來口感和冰淇淋之王GELATO義式冰淇淋類似，口感滑順醇厚帶有黏性，我覺得挺好的。
麗 酌-細品微醺
常被忽略的飲料吧，「旭集 和食集錦 」可沒有忘，各色果汁、和風茶飲與沙瓦氣泡飲是標配，提供旭集限定現調雞尾酒才是賣點。
還有KIRIN一番搾冰柱生啤酒，與日本長野縣阿爾卑斯酒莊產紅白酒，可暢飲，可細品。
我點了杯燒酎、蜂蜜、百香金桔和紅石榴汁的特調－玉響。
酸香清爽，果韻圓潤，是款大人小孩都愛的調酒（啊未成年請勿飲酒）。
有「長野的恩惠」之稱的高品質紅酒（長野の恵み赤)，色澤深紅帶紫與豐沛莓果香氣，相當好入口。
旭集自有品牌「小春日和」日式茶禮盒，內含京都百花煎茶、桂花蜜釀青茶和雲霧玄米玉露，現場品嚐若順口喜歡，可直接購買，送禮自用兩相宜。
含奶咖啡都是採用鮮乳坊品牌的小農鮮乳，最後來杯拿鐵收尾，結束這豐盛美好的饗宴。
結語
這次來到「旭集 和食集錦 天母店」，我覺得除了是場豐盛美好的體驗，還發現不少用心亮眼的細節，九大餐區各有獨到特色現場手做，讓吃到飽不僅是拿了食物就走的Buffet，更升級為一場視覺饗宴，寬敞用餐空間與舒適用餐氛圍，讓這趟細膩品味之旅回味無窮，真想一訪再訪，難怪會那麼難訂位了！
Jun 2023.10
免訂位吃旭集看這！
相信大家看完介紹、興致沖沖拿起手機想訂位時才發現，「旭集 和食集錦 」所有訂位時段連同下午茶都客滿！真是不可思議，說了這麼多，到底要怎樣才有辦法吃到呢？？
其實就是選擇中午時段，在百貨11點開門時就直接到「旭集 和食集錦 」櫃台排現場候補，工作人員會親切留下姓名電話，11點半訂位客人入場後，工作人員就會打電話安排現場候位的客人報到，就是這麼簡單。
我們這次11點候補，約11點45分左右就收到通知入場，連訂位都沒訂～而且還是國慶連假期間，這個方法屢試不爽，每次都有位子，分享給各位～祝大家都有機會來體驗美好的「旭集 和食集錦 」！
Jun推薦更多台北和食集錦：
【台北大安】一冠割烹(附價位) 迅速竄紅年輕日料 大隱於市一位難求
【台北大安】游壽司麗水店(附菜單)台北永康商圈壽司名店 晚間無菜單料理
【台北中山】時時爐端燒(附菜單)來自日本四國 創意酒餚居酒屋
【台北中山】HANA錵鐵板燒餐廳(附菜單) 讓魔獸念念不忘 有錢人最愛鐵板燒
【台北南港】板前屋鰻魚飯(附菜單)各種台灣之光組成鰻魚飯 連日本人都讚嘆