從前有句流行語 「台灣有三寶：健保、勞保、199吃到飽」 ，吃到飽在台灣發展歷史已有三四十年，從90年代始祖「可利亞199吃到飽」，發展到「必勝客歡樂吧」、「饗食天堂」等，這些Buffet的出現代表台灣物質生活水準的提升，近年更走上注重品質的精緻餐飲方向。

旗下有多家知名餐飲品牌的「饗賓集團」，2019年在遠百信義A13開了第一間高端和食Buffet 「旭集 和食集錦」 ，主打日式料亭等級吃到飽而廣受好評，但也與「難訂位」劃上等號，2023年底在天母大葉高島屋，以全新大正浪漫店型打造 「旭集 和食集錦 天母店」 ，更是目前台北最大間！究竟難排又難訂的「旭集」怎樣才吃得到呢~ 今天Jun就教你一招「免訂位」也能吃「旭集」的方式！

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資訊

旭集 和食集錦SUNRISE 天母店

所在地點：大葉高島屋5樓

地址：台北市士林區忠誠路二段55號5樓

營業時間：午餐11:30–14:00, 下午餐14:30–16:30, 晚餐17:30–21:30

電話： 02-2833-3366

旭集 和食集錦 網站 粉絲團 線上訂位

價位

以旭集官網公告為主

介紹

備受好評的 「旭集 和食集錦」 自2019年首家信義店的成功，展店不停下腳步，三年內又開了竹北、義享兩店，大葉高島屋的 「旭集 和食集錦 天母店」 則是品牌第四間店，大台北地區第二間店。

因座落物產豐隆的陽明山腳，門口端景以縮小版的山景迎賓，饒富趣味又接地氣。

位於大葉高島屋五樓，佔地500坪的 「旭集 和食集錦 天母店」 是目前全台第二大分店，室內空間以「和洋」混搭的「大正浪漫」風格，帶出 「旭集 和食集錦」 囊括日式與西式美饌的主題。

高雅繽紛的彩繪玻璃，與幾何線條窗櫺，勾勒出上世紀初日本大正風華那股浪漫思潮的美好，從細節處看出 「旭集 和食集錦 天母店」 的巧思。

座席舒適寬敞，一格格宛如復古火車車廂的小包廂很適合四人用餐。

也有符合雙人、多人的用餐席次，貼心打造愜意饗食空間。

不得不說 「旭集 和食集錦 天母店」 因為佔地夠大，走道間動線順暢一點不壅擠，你可以優雅穿梭在九大餐區間，拿取自己想吃的美食，就算有需要排隊領餐也很自在。

吃完蟹腳手黏黏的?不用擔心～室內貼心提供洗手台清潔，洗完手繼續再戰！

餐點

「旭集 和食集錦 天母店」 共分成九大餐區，濃縮了和食料理精華與日本職人技藝，在這裡一次可品嚐到握壽司、鐵板燒、天婦羅、土瓶蒸、和菓子等多種日式美饌，不愧稱作「和食集錦」。

生 盛-現流海鮮

「饗賓集團」的第一個Buffet品牌「饗食天堂」當年就以高水準海鮮吃到飽聞名全台， 「旭集 和食集錦」 作為高端品牌更不用說了，或從台灣基隆崁仔頂、澎湖等各地漁港新鮮直送，或從日本北海道空運來台， 「旭集 和食集錦 」 的海鮮品質無庸置疑，都是當季最新鮮的上選貨色。

職人現切生魚片，以精湛刀工保留季旬飽滿，底座是一整塊冒著寒氣的冰磚，維持生魚片鮮度，台灣人最愛的鮭魚一下子就被搶光~

這區的亮點是~整籃豔紅奪目、討喜亮眼的鱈蟹腳不怕你吃！蟹鉗一拉緊實蟹肉就蹦出來，大家都是為了這個來的吧~

巧 鮨-現握壽司

相信許多和我一樣喜愛吃壽司的老饕，再怎麼去迴轉壽司如壽司郎、藏壽司，吃起來就是不對味，非得上板前壽司品嚐職人現捏的一貫貫Nigiri，那殘留的溫度、口感才對，因此我最期待 「旭集 和食集錦 」 的，就是這區職人現捏握壽司。

配置如板前壽司，清香木盒內整整齊齊放著今日鮨種、魚料，可選擇九州櫻鯛鹽昆布、蟹膏炙燒上品干貝、炙燒鰤魚柚子胡椒、炙燒和牛等，最令人興奮的是還有炙燒鮭魚肚和比目魚鰭邊肉！也太開心了吧！

季旬最推的是對日本人來說有開運意涵的櫻花鯛、鰤魚和帆立貝。

當然啦這種吃到飽都是流水線作業，鮨種也是選擇油脂肥美適合炙燒的為主，但當師傅噴槍炙下去那瞬間的香氣，甚麼都無所謂了。

除此外現場還有精美的花壽司、箱壽司、稻禾壽司等，品項豐富繁多。

此區另一大亮點是現做手捲！共有5種-鮭魚親子手捲、鮮蝦蘆筍手捲、蔥花鮪魚手捲、柚香甜蝦手捲和海膽干貝漢堡。

海苔很講究在烤爐上烘烤得脆脆的，職人現點現包，儀式感滿滿，看起來就很讚。

我點了炙燒鮭魚肚、比目魚鰭邊肉、炙燒和牛和蟹膏炙燒上品干貝四款各三貫。

油脂豐厚肥美，米飯有做出空氣感，雖然有幾貫散掉了，但以一個師傅要應付那麼多貫握壽司的速度和手藝來說，算很不錯了。

海膽干貝漢堡吃起來真的很爽！一口咬下滿滿鮮甜Q彈，烘烤後的海苔香氣明亮迷人，縱使排隊人多到爆，水準仍有維持住，很不錯。

醞 炙-炭火直烤

一般吃到飽餐廳的烤物，都是在後場烤好後送到前台， 「旭集 和食集錦 」 則是將烤台從後場搬出來。

標榜現場炭火直烤，炭香浸透食材內裏，和電烤香氣就是有差！

日本鄉土料理-鹽烤香魚現場演繹！這不要說吃到飽餐廳少見，就連日式居酒屋都不見得看的到現場烘烤。

只有平日晚餐和假日午晚餐限定的「碳烤牛舌」也是吸睛的賣點，但我覺得有些太韌了，比較普通。

和 揚-炸天婦羅

除了握壽司，和食精粹還有天婦羅，雖然吃到飽餐廳都有炸物天婦羅，但 「旭集 和食集錦 」 兩大口銅缸現炸很是少見！這講究程度就算日本人來都會讚不絕口吧~

天婦羅職人注重「溫度」的掌控，以大口缸炸較可以穩定控制油溫，講求外酥裏嫩，不過老、不油耗。

海老揚（炸蝦）、炸牡蠣、炸和牛可樂餅、炸牛蒡、炸蔬菜球等，一整排黃澄澄的好討喜。

這區的職人手作，是現包的炸蝦手捲和軟殼蟹手捲，只見職人手起手落，快速以海苔、生菜等包好一顆軟殼蟹手捲，前後不到幾秒鐘吧。

炸蝦與配了一坨大根泥的天婦羅醬汁真是絕搭！而且 「旭集 和食集錦」 的炸蝦水準超絕，咬下金黃酥脆外皮同時，裏頭包裹的鮮蝦依舊鮮美，這炸功真是了得。

與清爽生菜搭配的軟殼蟹手捲，多層次口感酥脆喀滋！

旨 燒-鐵板現煎

和食裡最受歡迎的teppanyaki鐵板燒，也是來 「旭集 和食集錦 」 不可錯過的重點。

以250度高溫鐵板煎炙食材上一層誘人焦黃，專業的師傅鐵鏟快速拌炒，撲鼻香氣垂涎欲滴。

來吃 「旭集 和食集錦」 就是為了實現「干貝自由」啊！顆顆飽滿的干貝煎炙金黃上色，高溫鎖住干貝鮮甜，每一口都是大滿足！

整塊現切爐烤牛排，是吃到飽餐廳的標配， 「旭集 和食集錦 」 現切區設計有如洋風列車車窗，符合整體大正浪漫氛圍。

醬烤豬肋排好大一塊！看起來很有食慾～但大家都很聰明，知道豬肋排相對便宜，所以原封不動。

師傅切了好大一片給我，好爽。

表皮焦脆、內裏粉嫩，3~5分熟恰到好處的軟嫩，沾些醬料與少有提供的油封大蒜，吃起來真的很讚，要不是因為食量，我可以來個五片！

汁 煮-濃淬鍋煮

日式暖心鍋物相信是許多人的最愛， 「旭集 和食集錦 」 提供現場鍋煮美味湯品，每一盅都是現點後在快速爐上滾煮，提供蛤蠣煮物和極品帝王蟹味噌湯。

我點了一盅極品帝王蟹味噌湯，師傅快速投料入汁，藍色火焰沖出，不到兩分鐘就煮滾完成。

蟹出汁與味噌完美結合，鮮美香醇，醒腦暖胃，很適合酒後或宿醉來上一碗回魂哪。

旬 炊-當令美食

日本料理講求「季旬」，也就是食在當令、食在當地，此區隨著季節、鄰近產物而變換季節美食，如天母店鄰近物產豐隆陽明山，以山產箭筍發想「黃金箭筍培根捲」、「醬烤箭筍牛肉捲」兩道，還有火燒啤酒蝦、秋栗醬燒魚等，都是當季美味。

既然是最當令的季旬美食，以最單純方式引出食材鮮美再好不過，土瓶蒸是「旬」的代言人，細長瓶嘴與窄口鎖住秋季最佳美味。

「旭集 和食集錦 」 的土瓶蒸不只加入香氣撲鼻的秋季食材之王－松茸，更加入增鮮添味的鮑魚，品嚐土瓶蒸的甘醇華美的湯汁，以嗅覺捕捉金秋氣息。

這區還有一項厲害的美食－現做龍蝦湯泡飯。

粒粒飽滿的白米撒上肥碩龍蝦肉，最後澆罐龍蝦番茄高湯，真是閃閃發光呀。

濃厚龍蝦番茄高湯層次鮮明，濃郁蝦湯與酸甜番茄達成很好平衡，酸香回甘、鮮美甘醇，扒著湯泡飯吸哩呼嚕下肚，只有爽快二字。

澄 甘-和洋果子

日式風雅化作櫥櫃內一顆顆精緻和洋果子，小巧玲瓏蘊含大千世界， 「旭集 和食集錦 」 甜食絲毫不馬虎。

不說還以為是哪家甜點精品專櫃，外帶「澄甘九味」以和、洋果子組成，帶出日式溫潤優雅，精緻度和專業甜點櫃相比不相上下。

有如掀開瑰麗珠寶盒，把玩愛不釋手，每一塊都是放在街邊櫥窗會引人駐足觀賞的細膩。

值得一提的，是將東京淺草著名的現做人形燒搬進旭集，人形燒有點類似我們的雞蛋糕、吊鐘燒，現場翻模製作，非常吸睛。

自有品牌的冰淇淋表現很不錯欸！吃起來口感和冰淇淋之王GELATO義式冰淇淋類似，口感滑順醇厚帶有黏性，我覺得挺好的。

麗 酌-細品微醺

常被忽略的飲料吧， 「旭集 和食集錦 」 可沒有忘，各色果汁、和風茶飲與沙瓦氣泡飲是標配，提供旭集限定現調雞尾酒才是賣點。

還有KIRIN一番搾冰柱生啤酒，與日本長野縣阿爾卑斯酒莊產紅白酒，可暢飲，可細品。

我點了杯燒酎、蜂蜜、百香金桔和紅石榴汁的特調－玉響。

酸香清爽，果韻圓潤，是款大人小孩都愛的調酒（啊未成年請勿飲酒）。

有「長野的恩惠」之稱的高品質紅酒（長野の恵み赤)，色澤深紅帶紫與豐沛莓果香氣，相當好入口。

旭集自有品牌「小春日和」日式茶禮盒，內含京都百花煎茶、桂花蜜釀青茶和雲霧玄米玉露，現場品嚐若順口喜歡，可直接購買，送禮自用兩相宜。

含奶咖啡都是採用鮮乳坊品牌的小農鮮乳，最後來杯拿鐵收尾，結束這豐盛美好的饗宴。

結語

這次來到 「旭集 和食集錦 天母店」 ，我覺得除了是場豐盛美好的體驗，還發現不少用心亮眼的細節，九大餐區各有獨到特色現場手做，讓吃到飽不僅是拿了食物就走的Buffet，更升級為一場視覺饗宴，寬敞用餐空間與舒適用餐氛圍，讓這趟細膩品味之旅回味無窮，真想一訪再訪，難怪會那麼難訂位了！

Jun 2023.10

免訂位吃旭集看這！

相信大家看完介紹、興致沖沖拿起手機想訂位時才發現， 「旭集 和食集錦 」 所有訂位時段連同下午茶都客滿！真是不可思議，說了這麼多，到底要怎樣才有辦法吃到呢？？

其實就是選擇中午時段，在百貨11點開門時就直接到 「旭集 和食集錦 」 櫃台排現場候補，工作人員會親切留下姓名電話，11點半訂位客人入場後，工作人員就會打電話安排現場候位的客人報到，就是這麼簡單。

我們這次11點候補，約11點45分左右就收到通知入場，連訂位都沒訂～而且還是國慶連假期間，這個方法屢試不爽，每次都有位子，分享給各位～祝大家都有機會來體驗美好的 「旭集 和食集錦 」 ！

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