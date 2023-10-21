為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 旅遊 > 旅宿開箱 > 嘉義-F Hotel 飯店~嘉義館(阿里山館) + 飯店早餐

嘉義-F Hotel 飯店~嘉義館(阿里山館) + 飯店早餐

2023-10-21 23:05:38 chaoerh小昭 人氣：154
share
窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：28篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

造訪商家：F Hotel-嘉義館
phone05-2590-888
place嘉義縣番路鄉下坑村8鄰下坑42-3號
作者本次評價：
3.85
環境設備
3.50
服務
4.50
交通便利
4.00
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

封面.jpg

 

為了阿里山眠月線

前往先入住  F Hotel-嘉義館

位於阿里山下的番路鄉

下中埔交流道約15~20分車程

此點剛好娘家家人南下,我們北上取中間點

  F Hotel全台有8間連鎖店

以時尚簡約為設計風格

嘉義店有提供冷泉魚腳底按摩戶外滑草場

 

入住日期:2022年12月

 

飯店外觀

有4層樓為客房住宿

20221210_065145.jpg

 

戶外停車場

20221210_065103.jpg

 

第二停車場位置圖

20221209_172216.jpg

 

下午5點多抵達飯店

20221209_171752.jpg

 

一樓大廳為挑高設計

20221209_191911.jpg

 

飯店櫃台屬於迷你型,偏低的桌面設計

服務人員都很親切👍 (櫃台大哥)

20221209_171927.jpg

 

接待大廳

20221209_192451.jpg

 

還提供古早電動遊戲機(開放時間 9:00~22:00)

另外還有桌球位於地下一樓(開放時間 15:00~22:00)

20221209_172801.jpg

小朋友先開玩

20221209_171835.jpg

 

益智桌遊可借玩

20221209_172816.jpg

跟櫃台人員告知房號,即可拿一組回房或大廳玩

20221209_192603.jpg

 

生態園區導覽圖

IMG_1208.JPG

 

房卡

20221209_172626.jpg

 

早餐券

20221209_173548.jpg

 

飯店樓層介紹

20221209_205122.jpg

 

電梯

20221209_173915.jpg

 

飯店走道

感覺得出來比較早期飯店的FU

20221209_172830.jpg

 

安全的門鏈壞了~唯一小小缺點

20221209_173957.jpg

 

5人房~房間超大超寬敞

20221209_173337.jpg

 

化妝台.電視.小冰箱都OK

只是~吹風機比較陽春復古😂

IMG_1202.JPG

 

毛巾,盥洗用具,一次性室內脫

IMG_1205.JPG

 

洗手間乾溼分離,設備跟都市比的話比較老舊些

20221209_173406.jpg

20221209_173417.jpg

 

二人房房型

空間跟五人房差不多大

20221209_173728.jpg

 

一早還要趕到阿里山,凌晨5點多就起來著裝準備

6點準時到 B1早餐區餐廳 報到 

20221210_063918.jpg

 

早餐區

20221210_060345.jpg

 

座位區

20221210_060852.jpg

 

當時需戴手套取餐,現在應該不用了

20221210_060621.jpg

 

清粥小菜區~牛蒡絲.花生.醬瓜.肉鬆.豆棗,豆腐乳

20221210_060315.jpg

 

肉燥,清粥

20221210_060509.jpg

滿滿肉燥很有誠意

20221210_060903.jpg

 

炒麵.高麗菜.控肉.蒸蛋

菜拼图.jpg

 

蔬菜

20221210_061208.jpg

 

肉包.饅頭

20221210_061148.jpg

 

生菜沙拉

20221210_061058.jpg

 

麵包類

20221210_060921.jpg

 

熱飲品

20221210_060951.jpg

 

冷飲及水果

20221210_061103.jpg

 

待會行程要去爬山,要開山路及眠月線無法上洗手間

以清淡少量為主

20221210_061534.jpg

20221210_062208.jpg

 

吃飽後,6:30左右 天已亮了

20221210_063930.jpg

 

戶外區

20221210_064246.jpg

20221210_064300.jpg

 

這次入住訴求以登山行程為主

晚到飯店早退房,所以飯店附設的設施都沒有體驗到~蠻可惜

房間設備上比較傳統,但是基本上的需求都是OK

早餐很豐盛,喜歡中式早餐的朋友會超喜歡

櫃台服務人員很親切,

晚上附近吃的部分比較少,

看到我們在路上還跟我們說附近有夜市可以去逛逛

一早要出門,需早點入睡才有體力走眠月線,所以夜市就放棄囉~

 

,以上僅供參考~

 

 

Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~

 

 

<<飯店資訊>

  • F Hotel 嘉義館
  • (05) 259 0888 
  • 嘉義縣番路鄉下坑村8鄰下坑42-3號


檢視較大的地圖

 

 

文章標籤

F Hotel fhotel嘉義 F Hotel 飯店 fhotel早餐 嘉義住宿 嘉義飯店 嘉義fhotel chaoerh小昭 chaoerh小昭嘉義 chaoerh小昭食記 chaoerh小昭住宿
創作者介紹
創作者 chaoerh小昭 的頭像
chaoerh小昭

chaoerh小昭的部落格




#嘉義住宿
morechevron_right
文章關鍵字
F Hotel嘉義館 F Hotel F Hotel阿里山 F Hotel 早餐 more
檢舉
share
chevron_left

台北-麵屋雞金拉麵專門店《免費加肉加麵•營業

高雄-正宗鴨肉飯《2022.2023高雄必比登推介》

chevron_right
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：28篇

作者的其它文章
同類據點
仁義湖岸大酒店 照片

仁義湖岸大酒店

3.65 (1人評鑑)

區域：嘉義縣番路鄉
棒棒積木飯店 積木館 照片

棒棒積木飯店 積木館

3.97 (4人評鑑)

區域：嘉義縣太保市
櫻山大飯店 照片

櫻山大飯店

3.50 (1人評鑑)

區域：嘉義縣阿里山鄉
雲登景觀飯店 照片

雲登景觀飯店

4.35 (1人評鑑)

區域：嘉義縣番路鄉
青山別館 照片

青山別館

3.00 (2人評鑑)

區域：嘉義縣阿里山鄉

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up