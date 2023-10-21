為了阿里山眠月線
前往先入住 F Hotel-嘉義館
位於阿里山下的番路鄉
下中埔交流道約15~20分車程
此點剛好娘家家人南下,我們北上取中間點
F Hotel全台有8間連鎖店
以時尚簡約為設計風格
嘉義店有提供冷泉魚腳底按摩及戶外滑草場
入住日期:2022年12月
飯店外觀
有4層樓為客房住宿
戶外停車場
第二停車場位置圖
下午5點多抵達飯店
一樓大廳為挑高設計
飯店櫃台屬於迷你型,偏低的桌面設計
服務人員都很親切👍 (櫃台大哥)
接待大廳
還提供古早電動遊戲機(開放時間 9:00~22:00)
另外還有桌球位於地下一樓(開放時間 15:00~22:00)
小朋友先開玩
益智桌遊可借玩
跟櫃台人員告知房號,即可拿一組回房或大廳玩
生態園區導覽圖
房卡
早餐券
飯店樓層介紹
電梯
飯店走道
感覺得出來比較早期飯店的FU
安全的門鏈壞了~唯一小小缺點
5人房~房間超大超寬敞
化妝台.電視.小冰箱都OK
只是~吹風機比較陽春復古😂
毛巾,盥洗用具,一次性室內脫
洗手間乾溼分離,設備跟都市比的話比較老舊些
二人房房型
空間跟五人房差不多大
一早還要趕到阿里山,凌晨5點多就起來著裝準備
6點準時到 B1早餐區餐廳 報到
早餐區
座位區
當時需戴手套取餐,現在應該不用了
清粥小菜區~牛蒡絲.花生.醬瓜.肉鬆.豆棗,豆腐乳
肉燥,清粥
滿滿肉燥很有誠意
炒麵.高麗菜.控肉.蒸蛋
蔬菜
肉包.饅頭
生菜沙拉
麵包類
熱飲品
冷飲及水果
待會行程要去爬山,要開山路及眠月線無法上洗手間
以清淡少量為主
吃飽後,6:30左右 天已亮了
戶外區
這次入住訴求以登山行程為主
晚到飯店早退房,所以飯店附設的設施都沒有體驗到~蠻可惜
房間設備上比較傳統,但是基本上的需求都是OK
早餐很豐盛,喜歡中式早餐的朋友會超喜歡
櫃台服務人員很親切,
晚上附近吃的部分比較少,
看到我們在路上還跟我們說附近有夜市可以去逛逛
一早要出門,需早點入睡才有體力走眠月線,所以夜市就放棄囉~
體驗感受因人而異,以上僅供參考~
Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~
<<飯店資訊>
- F Hotel 嘉義館
- (05) 259 0888
- 嘉義縣番路鄉下坑村8鄰下坑42-3號