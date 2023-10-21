為了 阿里山眠月線

前往先入住 F Hotel-嘉義館

位於阿里山下的番路鄉

下中埔交流道約15~20分車程

此點剛好娘家家人南下,我們北上取中間點

F Hotel全台有8間連鎖店

以時尚簡約為設計風格

嘉義店有提供冷泉魚腳底按摩及戶外滑草場

入住日期:2022年12月

飯店外觀

有4層樓為客房住宿

戶外停車場

第二停車場位置圖

下午5點多抵達飯店

一樓大廳為挑高設計

飯店櫃台屬於迷你型,偏低的桌面設計

服務人員都很親切👍 (櫃台大哥)

接待大廳

還提供古早電動遊戲機(開放時間 9:00~22:00)

另外還有桌球位於地下一樓( 開放時間 15:00~22:00 )

小朋友先開玩

益智桌遊可借玩

跟櫃台人員告知房號,即可拿一組回房或大廳玩

生態園區導覽圖

房卡

早餐券

飯店樓層介紹

電梯

飯店走道

感覺得出來比較早期飯店的FU

安全的門鏈壞了~唯一小小缺點

5人房~房間超大超寬敞

化妝台.電視.小冰箱都OK

只是~吹風機比較陽春復古😂

毛巾,盥洗用具,一次性室內脫

洗手間乾溼分離,設備跟都市比的話比較老舊些

二人房房型

空間跟五人房差不多大

一早還要趕到阿里山,凌晨5點多就起來著裝準備

6點準時到 B1早餐區餐廳 報到

早餐區

座位區

當時需戴手套取餐,現在應該不用了

清粥小菜區~牛蒡絲.花生.醬瓜.肉鬆.豆棗,豆腐乳

肉燥,清粥

滿滿肉燥很有誠意

炒麵.高麗菜.控肉.蒸蛋

蔬菜

肉包.饅頭

生菜沙拉

麵包類

熱飲品

冷飲及水果

待會行程要去爬山,要開山路及 眠月線 無法上洗手間

以清淡少量為主

吃飽後,6:30左右 天已亮了

戶外區

這次入住訴求以登山行程為主

晚到飯店早退房,所以飯店附設的設施都沒有體驗到~蠻可惜

房間設備上比較傳統,但是基本上的需求都是OK

早餐很豐盛,喜歡中式早餐的朋友會超喜歡

櫃台服務人員很親切,

晚上附近吃的部分比較少,

看到我們在路上還跟我們說附近有夜市可以去逛逛

一早要出門,需早點入睡才有體力走 眠月線 ,所以夜市就放棄囉~

體驗感受因人而異,以上僅供參考~

Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~

<<飯店資訊>

F Hotel 嘉義館



(05) 259 0888

嘉義縣番路鄉下坑村8鄰下坑42-3號



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