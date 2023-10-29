台中人氣宵夜串燒店串串燒烤搬新家，中間休息了兩個多月，終於在10月試營運囉，人潮依舊多到爆，不僅用餐環境更加寬敞舒適，還多了戶外的座位區及飛鏢機，菜單也全面更新，除了串燒烤物，還多了刺深、握壽司及特色熱炒，台中宵夜小酌的好所在又多一間新選擇啦

串串燒烤位置

串串燒烤位在台中北區崇德路一段，靠近健行路，近新民高中、臺中市北區國民運動中心，距離一中商圈也不遠，店面非常大一間，糖糖晚上八點來生意依舊好到炸掉，人潮滿滿的狀態

串串燒烤環境

串串燒烤搬新家後店裡頭的用餐空間更加寬敞舒適，燈光明亮，還多了飛鏢機，除了內用的座位區，還多了戶外的座位，營業時間從晚上六點至凌晨兩點，沒有限制用餐時間

串串燒烤菜單

串串燒烤的串燒類是採自助夾取的方式，品項非常多樣化，上面都有清楚標示名稱及價格

除了串燒的冷藏櫃，串串燒烤這次也增設了冷台區，多了新鮮生食的品項

六品究極刺身 680元

想吃新鮮刺身，在串串燒烤也吃得到，六品究極刺身裡頭包含鮭魚肚、北海道生食級干貝、天使紅蝦、青甘肚 海鱺肚及鮭魚卵，新鮮度沒話說，食材依當天為主

盛合三品握壽司 280元

串串燒烤除了刺身，還有握壽司系列，盛合三品握壽司裡頭包含鮭魚握壽司、鮪魚握壽司及旗魚握壽司共七貫，握壽司上頭的生魚片都切的相當厚實，肉質更是軟嫩鮮甜

三品盛合刺身 280元

如果兩人來想吃生魚片又怕六品吃不完，串串燒烤還有提供三品盛合刺身，裡頭包含新鮮的鮭魚、鮪魚及旗魚三種漁貨

金針菇牛五花 50元／杏鮑菇牛五花 50元／番茄豬五花 45元

串串燒烤的肉串類品項也非常豐富，糖糖點了最愛的金針菇牛五花、杏鮑菇牛五花及番茄豬五花，肉質軟嫩多汁，裡頭的蔬菜也超鮮甜

明太子薯串 45元／牛肋條 45元／羊肋條 45元

一般外面串燒店都是明太子搭配山藥居多，串串燒烤是馬鈴薯搭配明太子的組合，明太子醬給料不手軟，厚厚一層鋪在馬鈴薯上頭，讓綿密的馬鈴薯多了明太子的迷人鹹香，另外牛肋條及羊肋條糖糖也很推，肉質軟嫩多汁不會潤潤的不好咬

香腸 30元／櫛瓜 40元／秋葵 30元

串串燒烤的串燒蔬菜類品項也很多，除了一般常見的櫛瓜、三色椒、四季豆外，竟然還有糖糖最愛的烤秋葵，刷上獨門醬汁，讓香甜爽脆的秋葵多了迷人的醬香味，吃起來更加涮嘴

黃金大小腸 50元

串串燒烤的人氣招牌黃金大小腸，將台式小吃大腸包小腸做成串燒的模樣，裡頭還包入黃金泡菜，再刷上店家特製醬汁，口感超豐富，比起一般的大腸包小腸，糖糖更愛這一味

鹽烤牛小排 320元

採用美國牛小排，有著豐富的油花，烤至約七分熟，讓表面有點酥酥脆脆的，裡頭肉質依舊帶有粉嫩色澤，肉質軟嫩多汁，富有濃郁的牛肉香氣，單吃美味，搭配一旁的炸蒜片也好好吃

皮蛋地瓜葉 150元

想要來點青菜解膩一下，糖糖還蠻推薦串串燒烤這道皮蛋地瓜葉，將地瓜葉加入皮蛋、蒜頭下去炒製，讓地瓜葉多了皮蛋的香氣，層次更加豐富

台中深夜串燒再一間，於10月份試營運的串串燒烤，有著寬敞舒適的用餐環境，還有設置飛鏢機，營業時間至凌晨兩點，除了人氣串燒類，還有刺身、握壽司及特色熱炒，品項多樣化，於10月底前來串串燒烤消費並打卡、Google評論就贈送魚下巴一份