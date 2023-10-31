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老吳碳烤燒烤餅》在地人都愛隱藏版老店，胡椒餅、鹹酥餅、紅豆餅、芝麻糖酥餅，香酥好吃又便宜｜宜蘭市美食

2023-10-31 17:05:06 紫色微笑 人氣：102
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紫色微笑

發表篇數：1253篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 宜蘭市

造訪商家：老吳碳烤燒餅
place宜蘭縣宜蘭市復興路一段87號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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宜蘭老吳胡椒餅吳記碳烤燒烤餅，與羅東碳烤燒餅店可說是系出同門遠遠就聞到香味，近看~這麼一大堆的色香味俱全的燒餅，真是令人食指大動。嘿嘿，可是一下子就會賣光了，沒什麼原因，便宜好吃就是王道啊

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本文章重點(快速連結)

老吳碳烤燒烤餅位置停車

  • 地址：宜蘭縣宜蘭市復興路一段87
  • 電話：03 932 3092
  • 時間：平日 10:30~1830  星期日 06:30~11:30 星期一公休

停車場：路邊有停車格可停車

老吳碳烤燒烤餅菜單價位

2023年價錢14元、胡椒餅為40元囉，一樣CP值高好好吃

老吳碳烤燒烤餅環境介紹

這家位於市復興路上的燒餅店，小時候連個名字都沒有，就以碳烤燒餅為店名，現在正名就叫老吳碳烤燒烤餅!

夏天天氣熱，好幾台的電風扇都出籠了

靠近烤爐，一陣陣的碳烤的焦香飄了過來

才上門沒多久，來買燒餅的人一個接一個，有些人一帶就是十幾個

謎底揭曉，看到價目表沒，這幾年物價飛漲，麵粉、油、糖~~都漲，真是名符其實的銅板美食

 

老吳碳烤燒烤餅心得評價

胡椒餅

份量也不小哦

因為剛出爐，所以還燙燙的，不過，這種餅就是要趁熱吃，一口咬下，真是是外酥裏嫩啊

內餡不完全是瘦肉，還有一些些肥肉，讓口感比較不會那麼乾澀

胡椒味也滿濃的，熱熱的吃，很可口啊

 

鹹酥餅

鹹酥餅比較小一些

內餡只有簡單的蔥，但這樣更可以吃出餅的原麵香、碳烤香，真的很滿足

 

紅豆餅芝麻糖酥餅


這兩個是甜的口味，長形的是芝麻餅、圓的是紅豆餅



芝麻滿香的哦，還不錯

紅豆餡的也還可以

總之，便宜就是王道，雖然便宜但口味並不差哦

老吳碳烤燒烤餅店家資訊

  • 老吳胡椒餅
  • 地址：宜蘭縣宜蘭市復興路一段87
  • 電話：03 932 3092
  • 時間：平日 10:30~1830  星期日 06:30~11:30 星期一公休
  • FBGoogle地圖

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