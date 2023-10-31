給個讚

宜蘭老吳胡椒餅、吳記碳烤燒烤餅，與羅東碳烤燒餅店可說是系出同門遠遠就聞到香味，近看~這麼一大堆的色香味俱全的燒餅，真是令人食指大動。嘿嘿，可是一下子就會賣光了，沒什麼原因，便宜好吃就是王道啊

宜蘭熱門 ： 18間免費觀光工廠、最新10景點、15間室內景點、 宜蘭二日遊、火車站周邊

宜蘭住宿： 精選住宿 親子住宿 、 溫泉住宿

火車站周邊 宜蘭市一日遊 、幾米8大景點、新月廣場

宜蘭熱門推薦

▼ 宜蘭一日遊

員山｜宜蘭市｜冬山 ｜羅東｜ 頭城｜礁溪｜三星｜蘇澳 ▼宜蘭優惠票券













地址： 宜蘭縣宜蘭市復興路一段 87 號

電話： 03 932 3092

時間： 平日 10:30~1830 星期日 06:30~11:30 星期一公休

停車場：路邊有停車格可停車

老吳碳烤燒烤餅 菜單價位

2023年價錢14元、胡椒餅為40元囉，一樣CP值高好好吃

這家位於市復興路上的燒餅店，小時候連個名字都沒有，就以碳烤燒餅為店名，現在正名就叫老吳碳烤燒烤餅!

夏天天氣熱，好幾台的電風扇都出籠了





靠近烤爐，一陣陣的碳烤的焦香飄了過來

才上門沒多久，來買燒餅的人一個接一個，有些人一帶就是十幾個

謎底揭曉，看到價目表沒，這幾年物價飛漲，麵粉、油、糖~~都漲，真是名符其實的銅板美食啊

胡椒餅

份量也不小哦

因為剛出爐，所以還燙燙的，不過，這種餅就是要趁熱吃，一口咬下，真是是外酥裏嫩啊

內餡不完全是瘦肉，還有一些些肥肉，讓口感比較不會那麼乾澀

胡椒味也滿濃的，熱熱的吃，很可口啊

鹹酥餅比較小一些

內餡只有簡單的蔥，但這樣更可以吃出餅的原麵香、碳烤香，真的很滿足



這兩個是甜的口味，長形的是芝麻餅、圓的是紅豆餅





芝麻滿香的哦，還不錯

紅豆餡的也還可以

總之，便宜就是王道，雖然便宜但口味並不差哦

老吳胡椒餅

地址： 宜蘭縣宜蘭市復興路一段 87 號

電話： 03 932 3092

時間： 平日 10:30~1830 星期日 06:30~11:30 星期一公休

FB｜Google地圖

交通資訊

延伸閱讀