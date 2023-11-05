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【西區】布達拉西藏館 道地西藏／印度料理 國美館周邊異國料理 可包場／團體聚餐／也可依預算搭配餐點

2023-11-05 19:22:18 黑門莉's 生活、旅遊、美食日記 人氣：99
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窩客好文

黑門莉's 生活、旅遊、美食日記

發表篇數：324篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：布達拉西藏美食館 Potala restaurant
phone04-2377-0299
place台中市西區五權西三街105號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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6327.jpg  

 

 

和朋友的每月異國美食~吃過了日式、中式、中東料理...

這回我們選了也能多人聚餐的西藏料理~

『布達拉西藏館』在國美館附近,已營業多年了~

有1、2樓,因為我們都10人以上,發現這裡也有包廂很適合團體聚餐包場

而且包廂收費平價,大家若是想吃和平時不同的美食料理又要找團體聚餐包場

『布達拉西藏館』是我很推薦能以划算價格享用異國美食的餐廳

 

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『布達拉西藏館』位於國美館美術綠園道的五權西三街,在靠近五權七街  

 

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店門口的裝潢很有西藏風情,若候位的話也有沙發椅可以坐..很有迎賓感~  

 

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1F環境 

 

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2F環境

來用餐的那天,這是我們用餐的包廂,很像來到西藏人家~

2F的另一邊我沒有拍,但也和一樓一樣寬敞,1、2樓都很適合多人團體聚餐 

 

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6312.jpg

線上Menu清晰版

不吃牛者也有雞／豬／羊可點

 

6328.jpg

也有蔬食可點餐   

 

因為我們人多,點餐其實也會是一項麻煩的事qgo01

『布達拉西藏館』很方便的是,店家可提供一人$500以上的價格來幫大家搭配餐點

所以我們就這樣把不能吃的食材跟店家說明,然後就都交給店家為我們搭配上菜了~

餐點如下～   

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639.jpg

咖哩、烤餅

人多聚餐的優點就是能吃到不同口味的咖哩~

有北印度咖哩、馬薩拉(南印度咖哩)、奶油雞肉咖哩、綠醬菠菜,都可以選要搭牛、羊、雞、魚、蝦   

 

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五香飯 

使用吃得會飽足的長米~

 

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藏式炒飯(素) 另有牛、羊可選  

 

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藏式白乾酪香炒(羊)   

 

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藏式炸餅  

 

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店家把這2樣配在一起,原來藏式炸餅可以單吃,也可將藏式白乾酪香炒羊(牛)肉夾著一起吃 

 

64.jpg 

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香料烤雞

這道在menu裡沒看到,可能是店家招待XD

香料雞是我自己寫的,因為也像在印度料理店會有的香料烤雞 

 

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藏式辣味(雞) 另有牛／羊／馬鈴薯可選  

 

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印度鹽酥雞  

 

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藏式白乾酪飛碟炸餅(素)

吃起來偏像印度料理會點的咖哩餃,內饀一樣有馬鈴薯、豆子 

 

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6324.jpg

藏式飛碟炸餅(羊) 

和前面炸餅不一樣的是,這是將肉包在裡面炸,外形圓形的炸餅.. 吃起來鹹香好吃~ 

 

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饃饃(蒸餃)牛

像蒸的鍋貼大小,附2種沾醬

  

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印度奶茶   

自己喜歡濃厚味的印度奶茶,這裡喝起來味道稍微淡了一些

 

6325.jpg

適合多人團體聚餐(20人都沒問題)又道地的西藏料理

吃膩了平時所吃的餐點想來些不一樣口味的美食,可以來預約用餐哦~

 

 

布達拉西藏館

【店台中市西區五權西三街105號

【TEL04-2377-0299

營業時間11:30-14:30/17:30-22:00 (周三公休)

 

 

更多 POTALA布達拉西藏館 Tibetan&Indian Food 的資訊(營業時間、菜色...)，可到 愛食記 觀看介紹～

 

 

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