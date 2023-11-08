想吃牛肉最原始飽滿風味、與牛排不同調性呈現、高貴不貴、只用鹽做調味的專業牛排，我真心首推這家比爾比夫碳烤乾式熟成牛排館欸！！👍
另外還有較為經濟實惠、軟而多汁的濕式熟成系列，同樣以炭火柴燻手法烤製，柴燻香更加豐厚，且隨著部位不同、油花多寡，在味道上還有著不同變化，十分有趣！
若是不吃牛，亦有豬老饕、豬肋排、烤鴨胸、雞腿排、義大利麵、燉飯可做選擇，朋友聚會不愁點不到東西吃啦！
老闆在阿根廷待了很長的一段時間，回臺灣後發現臺灣的牛排大部份都是先醃漬過，而且肉薄、口感又硬，怎麼吃都是醬料味，有些熟成過頭吃起來粉粉乎乎的，完全吃不出牛肉本身的口感和味道以及炭烤香氣。
慢慢便發現，原來早期臺灣進的紐澳系牛肉都是偏老的牛肉，而且因飼養國別不同、環境不同、土地礦物含量不同、草種不同、屠宰牛隻牛齡不同，牛肉所散發的味道差別也非常大，了解了這些區別後，老闆便開始去找牛肉嫩化的文獻，自學怎麼熟成（ａｇｅｄ）牛肉，開始了漫漫實驗長路。
最後想分享給更多人知道，原來牛排不用醃漬調味，也可以如此多汁豐香又好吃！
不過高軟那家在疫情時期已經結束營業，並於２０２１年５月在高雄漢神巨蛋旁重新開業，店裡走一個精緻微奢感沙發吧風格，還有開放式料理區，可以看到老闆烤牛排的身姿，聞到陣陣煙燻香氣，邊等待、邊期待！
▼影片搶先看
【來談談何為乾式與濕式熟成】
🐮二是：牛肉本身的天然酵素會打破肌肉內的結締組織，使肉質變得更軟嫩。
牛肉的天然酵素和其外在微生物交互作用改進了牛肉的嫩度、風味和多汁性。
在這兩種過程中，真菌或黴菌在肉體表面增長，但這並不是肉質腐敗，而是輔助牛肉內天然酵素去軟化肉質與增進風味，且在牛肉的表面生成一層外殼硬皮，但這部份在烹調食用前會先切除，這也是為什麼乾式熟成的牛肉損失很多重量、價位也較高昂的原因！
濕式熟成是指在真空密封包裝內熟成，並保持肉質水份的牛肉。嗯…有點類似舒肥，不過卻是要在低溫約７℃以下去做熟成。它比乾式熟成花費的時間要來得少很多，且熟成過程中沒有任何重量損失，是目前最普遍的牛肉熟成方式，價格相對經濟實惠。（參考資料：維基百科）
老闆直接從熟成了約三個半月的大塊丁骨片下15oz，然後放在已經點燃的龍眼木上反覆燻烤，白煙瀰漫、渾厚木質氣息繚繞，粉色晶狀鹽粒灑落，在火焰催化下一點一點滲透進那已凝實緊密的牛排組織裡。
▼牛肉總匯拼盤（霜降／牛五花／板腱／菲力）（小$580／8oz；中$1080／16oz；大$1480／20oz）
而且店家也很貼心，份量上有大、中、小可以選擇，方便客人根據自己的食量、或是聚會人數看著點餐。
▼炭火柴燻霜降牛排
霜降口感較為紮實，帶筋有嚼勁，咀嚼時煙燻香率先衝進嘴裡佔據整個口腔，然後霜降牛肉的厚實肉香緊追其上，油脂肉汁與煙燻香在咀嚼時慢慢融合到一塊兒，然後緊密集合在一起，對於喜歡吃有嚼勁、味道濃郁牛肉的朋友，我推薦可以點這款霜降牛排呦！
▼炭火柴燻板腱牛排
嚴選肩胛部位最軟的那塊肉，也是味道最多的一塊肉，油脂偏少亦偏乾一些些，但龍眼木煙燻味道變得比較清晰明朗，不像霜降整體是融合在一起，就是…你可以吃到板腱肉的紋理撕咬感、以及清甜肉汁，然後煙燻香從旁邊路過Say Hi～的感覺。
▼炭火柴燻五花牛排
牛五花的油花可是絕對豐厚噠！這一咬下，油脂便迫不及待從縫隙間奔湧而出，煙燻氣息在這裡反而被弱化，應該說，在放進嘴裡時可以感受到煙燻香，但在咀嚼時你只會專注在流瀉而出的油脂香甜、以及肉質的滑嫩潤口，其他都會被忽略掉了…😅
▼炭火柴燻草飼菲力牛排
▼日本生蠔（＄２００）
▼碳烤大海蝦（＄２００）
蝦殼不算好剝會黏住蝦肉，可能剛經歷換殼期，新殼與蝦肉上皮結締組織緊密連結的關係，不過它十分新鮮，肉質滑彈，即便只是簡單用鹽做調味，依然非常的甜呢！！
▼炭烤日本大干貝（＄２００）
表面帶著焦香，軟嫩Ｑ彈，多汁鮮甜，魚子醬帶來的清新海洋韻味，為其點睛！
▼湯品
▼菜單提供給大家參考，如有變動請依店家公佈為準！
▼用餐空間
比爾比夫乾式熟成牛排館
【官網】【FB粉絲團】【GOOGLE地圖】
地址：高雄市左營區新莊一路421號
營業時間：11：30～14：30，17：30～22：00（每週一、二公休！）
電話：07-3412186
拍攝日期：2023.10.25
§自費§
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