居住龍潭也一段時間了，總是一直聽朋友提起龍潭好吃的美食，每次總會被提到的：複園焢肉飯。因為實在是聽很多次，這讓好奇心旺盛的菲姐決定前去品嚐，看看究竟是有什麼魔力讓身邊友人全部都念念不忘，強力推薦！一起來看這間龍潭在地美食的食記吧！

複園焢肉飯-店面外觀

《複園焢肉飯》位於龍潭大池附近中豐路上

它的對面街也有一間好吃的丼飯：『お食事処 男丸』這是菲姐的龍潭愛店之一

推薦大家也可以去吃看看

這兩間店的生意都很好

都不相上下

一個是吃日式丼飯

一個是吃傳統的台灣焢肉飯

各有支持者

雖然《複園焢肉飯》店面舊舊暗暗的

可是別小看它

店裡面人氣可是強強滾

如果是餐期時間過來可能還要稍等一下才有位置

店外面有分2個入口

1個是內用入口

1個是外帶入口

不過我看大家好像都沒在遵守店家規則

全部都走內用入口

《複園焢肉飯》

平日下午2:00-4:00休息

假日整天都有營業

想吃的朋友要記好時間

才不會白跑一趟

複園焢肉飯-菜單

總共有5種口味

焢肉飯

香腸飯

叉燒飯

滷排骨飯

蜜汁雞腿飯

鹽烤鯖魚飯

它就是便當的形式

內用是用傳統的紅色大碗公裝

外帶則是用便當盒裝

這天造訪時間大約是假日下午1:00多

想不到雞腿已經賣完了

只剩下招牌焢肉飯、香腸飯、鹽烤鯖魚飯

改天一定要再來吃看看蜜汁雞腿飯

複園焢肉飯-用餐環境

店內環境有種很居家的感覺

有風扇在吹

增加室內空氣的流通性

每一桌都坐滿人

生意超級好

不過位置比較擠一點

所以若是客滿時會跟隔壁的客人坐蠻近的

翻桌率很高

大家感覺都吃很快

所以內用的位置也是不用等太久

複園焢肉飯-餐點分享

免費味噌湯

內用才是免費享用

外帶則需要付費每碗10元

只不過這天喝到的味噌湯料是細細小小的樣貌

跟網路照片中有大塊豆腐的樣子不同

菲姐在想也可能是因為生意太好

大家都來舀湯

所以不小心把豆腐壓碎了

免費蔥花

就連原本是一大盆的蔥花

餐期過後也被一掃而空

只剩這樣

焢肉飯（大）

鹽烤鯖魚飯（小）

店內大碗與小碗的差別就是飯量多寡

大碗的飯就是一大碗

小碗的飯比較少

大碗適合食量大的男性吃

小碗適合女生吃

就是這一碗招牌焢肉飯

迷倒多少人的胃

大家都對它念念不忘

如果不敢吃太肥的焢肉

可以跟店家說

店家會給瘦一點的焢肉

這點還蠻貼心的

我們實際吃起來的感覺是

醬香味足

滷的很入味很香

焢肉肥肉部份入口即化

瘦肉軟嫩不會柴

吃起來也沒有腥味

這碗焢肉飯真的很厲害

配菜會給3樣

店家的配菜每天都不同

如果配菜的量再多一點點會更好

配菜的感覺是較濕潤的

如果是喜歡吃配菜乾爽的人

可能會覺得有一點不習慣

免費的味噌湯

可以自己添加蔥花

湯喝起來味道濃郁偏甜

鹽烤鯖魚飯

配菜種類都是一樣的

總共有3樣配菜

鯖魚肉質紮實

油脂豐富

帶點些許調味就很好吃

想不到鹽烤鯖魚也是很下飯

吃起來沒有魚腥味

算是烹調的很棒

複園焢肉飯-免費停車場

來這裡用餐還有免費停車場

超級方便

而且是很大的停車場

可以停很多台車

果真百聞不如一試

如果有來龍潭玩的朋友

可以來吃看看這間龍潭傳奇焢肉飯

複園焢肉飯-店家資訊

名稱：複園焢肉飯

地址：桃園市龍潭區中豐路上林段122號

營業時間：週一至週五6:00-14:00、16:00-20:00、週六週日6:00-20:00

電話：03-4794418

龍潭美食懶人包

【飯類】

探訪『お食事処 男丸』的味覺驚喜｜龍潭美味之旅｜龍潭日式料理餐廳

『複園焢肉飯』龍潭在地好吃便當店｜老司機的口袋名單｜味噌湯辣蘿蔔乾免費吃

【麵類】

龍潭『老街麵店』 客家風味濃厚的美味麵食 在地人狂推 榨菜肉絲麵必吃 滷味小菜銅板價 飄香一甲子

『橋頭老麵店』 在地巷弄人氣美食 只賣榨菜肉絲麵系列 復古傳統好滋味

『太常大腸麵線』｜每一口都是滿滿配料和麵線！大推『綜合麵線』自製辣椒醬香辣唰嘴、下重本的鮮奶茶

潛藏巷弄中的國民小吃美食｜隱藏版美食店家『郭記麵館』的美味故事！

『龍潭牛肉麵』 純土黃牛！產地直送人氣牛肉麵 吹冷氣吃牛肉麵超享受

『好伴麵店』 龍潭文青麵店 特色麵食通通有 九宮格小菜選擇多 整天營業

『龍潭市場餛飩』 龍潭傳統中式早餐 道地好味道 餛飩專賣 在地人巷弄美食 晚來就吃不到

【異國美食類】

『手作涼皮』｜每日現作、限量、酸酸辣辣、滑嫩冰涼、涼皮好味道

『村子里米干』 雲南風味！米干、米線、粑粑絲必吃！復古可愛的懷舊小吃店

『台越小吃』 龍潭市場內排隊人氣美食 內用外帶通通要等 越南小吃 越南美食

『清邁雞肉飯 (龍潭店)』 龍潭異國料理 泰式料理

【甜食、飲料類】

『SUSUMU 蛋糕甜點咖啡廳』｜韓系夢幻奶茶色系咖啡廳｜甜點好吃精緻、在這裡拍照每張都是大片｜龍潭最強咖啡廳

『澎湃豆花 龍潭店』 料多味美 內用可續豆花 桃園最強豆花冰品甜食店

『無敵仙草冰』 龍潭冰店 料多實在 龍潭人大推在地美食 超滑嫩仙草冰 龍元宮附近

『玉津咖啡(龍潭龍元店) Y.J COFFEE』｜龍潭韓系質感咖啡廳、平價咖啡茶飲/甜點輕食選擇多、不限時咖啡廳

『Louisa Coffee 路易・莎咖啡（龍潭北龍旗艦門市）』悠閒午後時光最佳選擇 不限時咖啡廳

【早午餐類】

『食潮Shidzhau早午餐』 龍潭早午餐 溫馨網美文青風 龍潭早餐新店速報

『More Burger 墨爾漢堡 (龍潭南龍店)』 每天都想去吃的平價早午餐店 餐點美味、選擇多、價格便宜

『微笑夯吐司早午餐』｜碳烤三明治專賣店｜美味碳烤片片帶來的幸福滋味

『龍潭市場餛飩』 龍潭傳統中式早餐 道地好味道 餛飩專賣 在地人巷弄美食 人氣早餐 晚來就吃不到

『晨間廚房 (龍潭東龍店)』｜與家人朋友共享的美味時光

【小吃類】

『歡樂烤無煙串燒專賣店』｜龍潭市區必吃美食、無煙串燒多樣食材、親民價格

『龍潭廟口小籠包蒸餃燒賣』 被小籠包耽誤的超有料”酸辣湯”！龍元宮廟口美食

龍潭『阿嬤ㄟ功夫（鹽酥雞）』 炸物種類豐富 飽滿多汁 老闆娘親切熱情 龍潭炸物王 丫嬤ㄟ功夫 晚餐宵夜好選擇

『一派胡塩酵素臭豆腐-桃園龍潭店』｜探尋台灣味道之旅、臭豆腐的美味與傳奇

『合家蚵仔麵線』臭豆腐、手工肉圓 龍潭美食 龍潭小吃店 龍元宮美食推薦