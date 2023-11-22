「中華航空」是台灣最老牌的航空公司，飛機上招牌的圖案就是梅花旁邊寫上「China Airlines」，這次是搭乘編號CI130從台灣桃園機場直飛日本北海道札幌機場，飛行時間大約3個半小時左右，雖然經濟艙的座位看得出歲月的痕跡，但整體環境還是非常整潔，加上空服員熱情的協助，讓本次旅程有一個舒適的開始。

飛機資訊

航空公司 名稱 : 中華航空

電話 : (02)412-9000

地址 : 台北市中山區南京東路三段131號

營業時間 : 週一~週五 08:00-18:30，週六~週日 08:30-17:30

官方網站 : 中華航空公司China Airlines

粉絲專頁 : China Airlines 中華航空

搭乘航班CI130桃園飛札幌，飛行機種是空中巴士A330-300，這台外觀是銀灰色上面印有「天合聯盟」的標誌

出國玩一定要拿機票跟護照拍一下照證明真的要出發啦~

座位環境

華航A330-300經濟艙採用2-4-2的座位配置方式，剛好被分配到中間的座位，不靠走道也不靠窗，沒有風景可以看，只能好好休息養足體力，到北海道後盡情地遊玩

在螢幕的左邊打開是一面小小的梳妝鏡，雖然不大但在座位上不方便拿個人鏡子的時候可以加減用一下

上方是閱讀燈跟安全帶指示燈，如果四顆閱讀燈同時打開真的會非常的量

前方的折疊桌放下來面積還算大，不過對於我身高偏高的人桌子的高度有點低，要把腳盡力往下伸才不會頂到桌面

耳機是可回收式的，登機的時候可以自行先拿，或是入座後跟空服員索取，是屬於入耳式的耳機，配戴起來還算舒適不會有明顯的耳壓不適感

摺疊桌的下方是安全須知，沒有看到免稅商品相關的雜誌，可能要直接詢問空服員

娛樂設備的螢幕可以看出是舊機型的款式，畫面偏小畫質頂多720P左右

不過在選單滑動時的反應時間還算滿順的，電影系列都有收入到當年度最新的電影

短片的部分是紀錄片跟童話故事片為主

如果不想一直盯著螢幕，也可以播放音樂邊聽邊睡覺，不過歌曲的部分就稍微有年代一點

餐點介紹

餐點的選擇有兩種，分別是「義大利麵」跟「三杯雞」，經濟艙的餐點都是採一次全上的方式

「義大利麵」的奶油青醬口味，吃起來的青醬味比想像中的還要濃，旁邊豬肉的部分軟嫩不乾柴

「三杯雞」除了主餐外其他的配菜跟水果都跟義大利麵的一樣

三杯雞的肉量加蔬菜大約佔一半的份量，一打開香味就不斷冒出來

雞肉的部分滿軟嫩的，可能要盡量迎合所有人的口味，辣度並不會太高，只會有麻麻的感覺

蔬菜因為是加熱第二次口感會比較軟爛一點，不過沾一點醬汁吃還是滿有味道的

蔬菜吃完底部的醬汁量還滿多的，可以拌飯一起吃，味道絲毫沒有被艙壓影響多少

餐包的部分因為機艙內比較乾，所以要加點奶油吃比較順口，搭配起來慢慢咀嚼還是可以感受的麵包的淡淡麵香

吃完主餐之後才注意到有開胃前菜，就默默的再把它吃完，肉的部分是火腿片肉香十足，下方是酪梨沙拉非常開胃，旁邊的番茄很甜不愧是台灣出發提供的水果

前菜旁邊就是水果，有兩片蘋果跟一片芭樂，蘋果甜度很高、芭樂非常脆，台灣出發真的不需要擔心水果的新鮮度問題

最後是跟五桐號聯名「瑪德蓮」的甜點

瑪德蓮吃起來甜度適中，再搭配熱茶一起吃真的非常滿足

結論

中華航空的服務品質一直都十分穩定，空中巴士A330-300的機型是第一次搭乘，座位的舒適度還算不錯，不過身高高的人坐中間的位子會稍微擁擠一點，還好飛到北海道只要3個半小時而已，如果會需要搭乘更久的時間就要起身動一動不然腳一定會麻掉，電視螢幕的部分比較舊一點不過影片的部分都有即時更新，以短程來說已經滿夠用了，最後是餐點的部分雖然飛機上都會有艙壓的關係味覺會變弱，但兩種餐點的調味都剛剛好，讓食材的基本味道還是有出來，甜點的部分是讓我印象最深刻的。